του Δημήτρη Διατσίδη

Ο 12ος διαφορετικός νικητής στα τελευταία 12 British MotoGP, ο Ισπανός προηγήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος για μια σπουδαία πρώτη νίκη Grand Prix της σεζόν

Από το σβήσιμο των φώτων μέχρι την καρό σημαία και χωρίς να κοιτάξει πίσω, ο Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) πραγματοποίησε μια κυρίαρχη εμφάνιση, με τον #25 να κατακτά τη δεύτερη νίκη Grand Prix της καριέρας του και την πρώτη του για το 2026 στο Silverstone. Παίρνοντας την πρωτοπορία από τη Στροφή 1 και παραμένοντας ανενόχλητος στην κορυφή, ο Ισπανός εξιλεώθηκε για το λάθος του Σαββάτου, παίρνοντας τη νίκη μπροστά από τους αναβάτες της Aprilia Racing, Jorge Martin και Marco Bezzecchi. Ο #89 διεύρυνε έτσι το προβάδισμά του στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος, έχοντας πλέον τον Bezzecchi πίσω του.

Ο Fernandez είναι ο 12ος διαφορετικός νικητής στα τελευταία 12 Βρετανικά Grands Prix και ο 7ος διαφορετικός νικητής του 2026 — ήδη όσοι διαφορετικοί νικητές υπήρχαν σε ολόκληρη τη σεζόν του 2025, καθώς οι απρόβλεπτες εξελίξεις της φετινής χρονιάς συνεχίζονται.

ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ: Ο Fernandez άψογος από την εκκίνηση

Με το που έσβησαν τα φώτα, ο Fernandez έκανε μια τέλεια εκκίνηση από την 2η θέση και πήρε την πρωτοπορία, μπροστά από τον Bezzecchi, ενώ ο κάτοχος της pole position Martin και ο Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) άρχισαν να μονομαχούν στις Στροφές 1 και 2. Χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ευκαιρία, ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και ανέβηκε στην 3η θέση στην έξοδο της Στροφής 4. Ο Martin αντέδρασε σύντομα, όμως στην κορυφή ο Fernandez απομακρυνόταν και μέχρι τον 3ο γύρο είχε σημειώσει νέο ρεκόρ ταχύτερου γύρου αγώνα, ανοίγοντας διαφορά 2 δευτερολέπτων.

ΠΤΩΣΕΙΣ: Μάχες πίσω και αναβάτες στο έδαφος

Στο μεταξύ, ο Ogura είχε χάσει αρκετές θέσεις και είχε υποχωρήσει στην 7η, πληρώνοντας το τίμημα των πρώτων μαχών. Ανεβαίνοντας στην κατάταξη, ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) έφτασε στην 5η θέση, μπροστά από τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), έχοντας πλέον στο στόχαστρο τον αδελφό του. Στους Γύρους 6 και 7 σημειώθηκε ένα μπαράζ περιστατικών, καθώς ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) έπεσε στη Στροφή 17, ο Iker Lecuona (BK8 Gresini Racing MotoGP) είχε πτώση στη Στροφή 12 και ο Cal Crutchlow (CASTROL Honda LCR) βρέθηκε στο έδαφος στη Στροφή 6. Στον 8ο γύρο, έπεσε και ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) στη Στροφή 7, στο ίδιο σημείο όπου είχε πέσει και πέρυσι.

OGURA ΕΚΤΟΣ: Η 2η θέση στη βαθμολογία χάνεται

Στον 9ο γύρο υπήρχαν αρκετά σημεία ενδιαφέροντος, καθώς ο Martin πέρασε μπροστά από τον συναθλητή του, Bezzecchi, ενώ ο Alex Marquez ανέβηκε στην 3η θέση. Πίσω τους, καταστροφή για τον Ogura, καθώς ο Ιάπωνας αναβάτης έπεσε στη Στροφή 16, ολοκληρώνοντας άδοξα το Grand Prix μέσα στα χαλίκια. Στη συνέχεια, κόντρα στην ανοδική του πορεία, ένα λάθος του Alex Marquez στη Στροφή 1 είχε ως αποτέλεσμα ο #73 να υποχωρήσει στην 5η θέση. Κατάφερε να ανέβει ξανά 4ος, περνώντας εκ νέου τον Acosta, όμως πίσω του ο Marc Marquez παρέμενε στη μάχη.

ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΓΩΝΑ: Επίθεση του Di Giannantonio καθώς ο Marc Marquez υποχωρεί

Καθώς μπήκαμε στους τελευταίους πέντε γύρους, ο Fernandez βρισκόταν σε δική του κατηγορία. Είχε ανοίξει διαφορά μεγαλύτερη των τεσσάρων δευτερολέπτων από τους αντιπάλους του, με τον Martin 2ο και τον Bezzecchi 3ο. Με τέσσερις γύρους να απομένουν, η διαφορά Fernandez και Martin είχε μειωθεί στα 3.4 δευτερόλεπτα και έναν γύρο αργότερα στα 3.1, όμως με τρεις γύρους να απομένουν η ανατροπή δεν έμοιαζε πιθανή. Στη Στροφή 3 του 18ου γύρου, οι παλιοί αντίπαλοι Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) και Marc Marquez ανανέωσαν τη μεταξύ τους μονομαχία, με τον Ιταλό να επικρατεί του Παγκόσμιου Πρωταθλητή και να ξεκινά πλέον την καταδίωξη του Acosta.

ΚΑΡΟ ΣΗΜΑΙΑ! Ο Fernandez ο 12ος διαφορετικός νικητής του Silverstone στη σειρά

Κανείς, όμως, δεν μπορούσε να προλάβει τον Fernandez, ο οποίος ήταν εκπληκτικός και πήρε την πρώτη του νίκη Grand Prix της σεζόν, γράφοντας παράλληλα ιστορία ως ο 12ος διαφορετικός νικητής στο Silverstone στα τελευταία 12 Βρετανικά Grands Prix. Με διαφορά 2.5 δευτερολέπτων στην καρό σημαία, κράτησε πίσω του τον πρωτοπόρο του Πρωταθλήματος Martin, ο οποίος πλέον έχει προβάδισμα 31 βαθμών από τον συναθλητή του, Bezzecchi, που κατέκτησε την 3η θέση. Ο Alex Marquez ήταν ο πρώτος αναβάτης της Ducati στον τερματισμό, πίσω από ένα βάθρο αποτελούμενο αποκλειστικά από Aprilia, στην 4η θέση, μπροστά από τους Acosta και Di Giannantonio.

Ο Marc Marquez αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με την 7η και βρίσκεται 40 βαθμούς πίσω από τον Martin στη μάχη του Tίτλου, ενώ ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) κατέκτησε την 8η θέση, σημειώνοντας για πρώτη φορά φέτος διαδοχικά αποτελέσματα μέσα στην πρώτη δεκάδα. Ο Luca Marini (Honda HRC Castrol) ήταν ο κορυφαίος αναβάτης της Honda στην 9η, ενώ ο Diogo Moreira (Pro Honda LCR) συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: Ο Martin έχει τον έλεγχο καθώς απομένουν 10 Αγώνες

Το δεύτερο μισό της σεζόν έχει ξεκινήσει και η εικόνα του Πρωταθλήματος MotyoGP παίρνει ακόμη μία διαφορετική τροπή, με τον Martin να διευρύνει το προβάδισμά του έναντι των αντιπάλων του, τον Ogura να χάνει σημαντικούς βαθμούς με την πρώτη του πτώση σε αγωνιστικές συνθήκες της σεζόν και τον Marc Marquez να αναζητά την εξιλέωση στην Aragon. Άλλο ένα αξέχαστο Βρετανικό GP ολοκληρώθηκε, με τρεις Aprilia στις τρεις πρώτες θέσεις του Πρωταθλήματος. Απομένουν 10 Αγώνες και το MotoGP παραμένει πιο απρόβλεπτο από ποτέ!

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