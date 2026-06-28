του Δημήτρη Διατσίδη

Η Αμερικανική ομάδα κυριαρχεί το απόγευμα του Σαββάτου στο MotoGP Sprint, με τον Diggia να συμπληρώνει το βάθρο, ενώ η μάχη πίσω τους ήταν έντονη.

Ο Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) κατέκτησε μια εντυπωσιακή νίκη στον Αγώνα Tissot Sprint στο Assen, ξεκινώντας από την 4η θέση του grid, ανεβαίνοντας στην κορυφή και κρατώντας πίσω τον συναθλητή του, Ai Ogura. Πίσω τους, ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) συμπλήρωσε το βάθρο του Σαββάτου, αφού πέρασε τον poleman Jorge Martin (Aprilia Racing) και τον πρωτοπόρο του Πρωταθλήματος Marco Bezzecchi (Aprilia Racing).

Ο Ogura πήρε την πρωτοπορία από τη 2η θέση της εκκίνησης, όμως ο Martin απάντησε άμεσα παίρνοντας την πρωτοπορία, αναγκάζοντας τον Ιάπωνα να υποχωρήσει στη 2η θέση από νωρίς. Πίσω τους, ο Fernandez ήταν 3ος, ενώ ο Bezzecchi άνοιξε την τροχιά του από την αρχική 4η θέση, χάνοντας τη θέση από τον Diggia, αφού ο αναβάτης με το #49 είχε ήδη περάσει και τον ταχύτατο στην εκκίνηση Marc Marquez (Ducati Lenovo Team). Λίγο πιο πίσω ακολουθούσε ο συναθλητής του στην Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, σε ένα δυνατό γκρουπ πρωτοπόρων.

Ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) κρατούσε την 8η θέση πίσω από το προπορευόμενο γκρουπ, με τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) να του επιτίθεται στους πρώτους γύρους, πριν ανοίξει την τροχιά του και πέσει εκτός δεκάδας, αφήνοντας τον αναβάτη της Yamaha με τον Enea Bastianini(Red Bull KTM Tech3) ακριβώς πίσω του να ψάχνει ευκαιρία για προσπέρασμα.

Στον 2ο γύρο, ο Fernandez πέρασε τον συναθλητή του στο ίδιο σημείο όπου ο Ogura είχε χάσει την πρωτοπορία έναν γύρο νωρίτερα. Στο τέλος του 3ου γύρου, το τελευταίο σικέιν έγινε το επίκεντρο της δράσης. Ο Fernandez πέρασε τον Martin και πήρε την 1η θέση, ενώ ο Di Giannantonio επιτέθηκε στον Ogura και ανέβηκε 3ος, με τους τέσσερις πρώτους να απλώνονται σε όλο το πλάτος της κεντρικής ευθείας.

Στον 4ο γύρο, ο Martin άνοιξε ελαφρώς την τροχιά του και έχασε τη θέση από τον Diggia, ενώ λίγο αργότερα ο Ogura εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και πέρασε επίσης τη μοτοσυκλέτα με το #89. Ο Martin αντεπιτέθηκε στoτελευταίo σικέιν, αλλά δεν κατάφερε να ανακτήσει τη θέση, την ώρα που οι Fernandez και Di Giannantonio άρχισαν να δημιουργούν διαφορά στην κορυφή.

Ο Ogura αύξησε τον ρυθμό του στην καταδίωξη των δύο πρώτων, ενώ οι δύο μοτοσυκλέτες της Aprilia Racing άρχισαν τη μεταξύ τους μάχη, με τον Bezzecchi να καταφέρνει τελικά να περάσει. Πιο πίσω, οι Marc Marquez, Bagnaia και Bastianini έδιναν επίσης σκληρή μάχη, καθώς ο Ogura πλησίαζε συνεχώς τους πρωτοπόρους.

Πέντε γύρους πριν το τέλος, ο Fernandez είχε χτίσει μια μικρή διαφορά, ενώ ο Ogura έφτανε τον Diggia. Ο Ιάπωνας πραγματοποίησε μια υποδειγματική επίθεση στο τελευταίο σικέιν και ανέβηκε στη 2η θέση, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι γύροι να εξελιχθούν σε μια εσωτερική μονομαχία της Trackhouse για τη νίκη.

Ο Bezzecchi πλησίαζε επίσης γρήγορα τον Diggia, μειώνοντας τη διαφορά για την 3η θέση. Πιο πίσω, οι Martin, Bagnaia, Marc Marquez και Bastianini σχημάτιζαν ένα τρενάκι διεκδικώντας την 5η θέση, ενώ ο Acosta, αφού είχε επιστρέψει στην πίστα από την 15η θέση μετά το λάθος του, είχε ήδη ανέβει στην 9η και βρισκόταν σε τροχιά βαθμών.

Στον τελευταίο γύρο, ο Ogura μείωσε κι άλλο τη διαφορά, όμως δεν κατάφερε να φτάσει τον συναθλητή του, καθώς οι δύο τους χωρίζονταν ακόμη από 6 δέκατα του δευτερολέπτου. Ο Di Giannantonio είχε επίσης αποκτήσει μια μικρή ανάσα ασφαλείας απέναντι στον Bezzecchi, ενώ η πιο έντονη μάχη κρίθηκε ανάμεσα στους διεκδικητές του Τίτλου του 2024, Bagnaia και Martin.

Ο αναβάτης με το #63 προσπάθησε να επιτεθεί, όμως δεν βρήκε το απαιτούμενο κενό και αναγκάστηκε να παλέψει μέχρι τη γραμμή τερματισμού, χάνοντας τελικά για ελάχιστα.

Μπροστά, όμως, η SuperFile Trackhouse MotoGP Team πανηγύρισε ένα ονειρικό Sprint, κάνοντας το εντυπωσιακό 1-2. Ο Fernandez κράτησε την 1η θέση μέχρι το τέλος και πέτυχε μια σπουδαία νίκη, έχοντας εκκινήσει από την 4η θέση του grid, με τον Ogura να ολοκληρώνει το θρίαμβο της ομάδας τερματίζοντας 2ος. Ο Di Giannantonio συμπλήρωσε το βάθρο του Sprint, αφήνοντας τον πρωτοπόρο του Πρωταθλήματος Bezzecchi εκτός τριάδας.



Ο Martin κράτησε τελικά την 5η θέση για μόλις 0.061 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Bagnaia, με τους δύο να τερματίζουν 5ος και 6ος αντίστοιχα. Ο Marc Marquez ακολούθησε μόλις ένα δέκατο πίσω στην 7η θέση, ενώ ο Bastianini ήταν ακόμη 4 δέκατα πιο πίσω, τερματίζοντας 8ος. Ο Acosta, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική αντεπίθεση από τη 15η θέση, κατέκτησε τον τελευταίο διαθέσιμο βαθμό με την 9η θέση.

Το πλεονέκτημα της Aprilia παρέμεινε και το Σάββατο, όμως στην κορυφή βρέθηκε η SuperFile Trackhouse. Θα συμβεί το ίδιο και την Κυριακή; Η απάντηση θα δοθεί στον Αγώνα, στις 14:30 στην Cosmote TV!

Αποτελέσματα MotoGP Sprint από το Assen: MotoGP SPR