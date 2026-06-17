του Δημήτρη Διατσίδη

Ο εν ενεργεία Πρωταθλητής MotoGP φτάνει ως ο πιο πρόσφατος νικητής, ενώ οι αντίπαλοί του ετοιμάζονται να επαναφέρουν την ταχύτητά τους και να διεκδικήσουν ξανά την κορυφή.

Μετά την εμφάνισή του στην επιστροφή του στο Mugello, υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες γύρω από τον Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) καθώς το MotoGP επέστρεψε στο Balaton – μια πίστα όπου ο #93 είχε πετύχει δύο νίκες το 2025 – και ο επτά φορές Πρωταθλητής MotoGP επιβεβαίωσε αυτές τις προσδοκίες. Ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) τον πίεσε πραγματικά, αλλά ο #93 έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα με τον ρυθμό του αφού ξεπέρασε τον #37. Όμως αυτό ήταν το Balaton, και τώρα βρισκόμαστε στο Brno.

Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ

Το 2025, ο Marquez πέτυχε το «διπλό» στο Brno, αλλά οι διαφορές στις νίκες του δεν ήταν συντριπτικές. Δεν πρόκειται για μία από τις ιστορικές του πίστες, ούτε για αριστερόστροφη διαδρομή. Είναι ένα μέρος όπου η πραγματική δυναμική μπορεί να φανεί πιο καθαρά και η πίστα όπου ο Acosta έλαμψε επίσης το 2025, χάνοντας τη νίκη στο Sprint για λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Σε μια διαφορετική πίστα, με διαφορετικές συνθήκες και τύχη για ορισμένους από τους βασικούς αντιπάλους του, θα παραμείνει ο Marquez ο αναβάτης που όλοι θέλουν να νικήσουν στην Τσεχία; Μπορεί ο Acosta να πάρει τη ρεβάνς και να βγει νικητής; Ή μήπως κάποια άλλη δύναμη θα επιστρέψει στην πρώτη γραμμή;

ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΠΟΛΛΑ

Λίγα πράγματα είναι πιο δύσκολα από το να σε βγάζει εκτός αγώνα ο συναθλητής σου στην πρώτη στροφή ενώ προηγείσαι στο πρωτάθλημα, και η Aprilia θα θέλει να απαντήσει δυναμικά στο Brno μετά τη νίκη του Marc Marquez.

Ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), με τέσσερις Κυριακάτικες νίκες μέχρι στιγμής το 2026, δεν πρόλαβε να δείξει τον ρυθμό του στην Ουγγαρία, ενώ ο Jorge Martin θα θέλει να επανορθώσει. Θα έχει επίσης να εκτίσει δύο ποινές μεγαλύτερου γύρου για τον ρόλο του στο ατύχημα της πρώτης στροφής, κάτι που προσθέτει ακόμα ένα εμπόδιο.

Ο Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) θα ελπίζει να αλλάξει η τύχη του ώστε να δείξει την πραγματική του φόρμα, ενώ ο συναθλητής του Ai Ogura κατέκτησε την 4η θέση αλλά θέλει περισσότερα – όχι μόνο βάθρα, αλλά και μικρότερη διαφορά από τον νικητή – καθώς συνεχίζει μια ολοένα και πιο εντυπωσιακή δεύτερη σεζόν.

Ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) έχει επίσης πολλά να αποδείξει. Είχε εμπλοκή στο ατύχημα της πρώτης στροφής και βρέθηκε στις τελευταίες θέσεις, περιορίζοντας σημαντικά τους βαθμούς που μπορούσε να κερδίσει. Παρόμοια κατάσταση και για τον Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), ο οποίος επίσης έπεσε στο ίδιο περιστατικό και, έχοντας δείξει εξαιρετική ταχύτητα, θα αναζητήσει την αντεπίθεσή του.

ΣΕ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) διανύει μια ήσυχη αλλά ουσιαστική περίοδο φόρμας. Από ένα καθυστερημένο βάθρο στη Barcelona, στην εντυπωσιακή εμφάνιση στο Mugello όπου οδήγησε τον αγώνα και τερμάτισε τρίτος, μέχρι ακόμα μία σταθερή τρίτη θέση στην Ουγγαρία, δείχνει σταθερή πρόοδο. Πέρυσι είχε κατακτήσει και την pole position στο Brno, αν και την Κυριακή έμεινε εκτός βάθρου.

Ο Luca Marini (Honda HRC Castrol), από την άλλη, θα πάρει αυτοπεποίθηση από την 5η θέση στο Balaton και το γεγονός ότι ήταν ο κορυφαίος για την Honda. Μονομάχησε με τον rookie Diogo Moreira (Pro Honda LCR) για τον τίτλο της ταχύτερης Honda και στη συνέχεια κατάφερε να απομακρυνθεί από τον Βραζιλιάνο. Ο Moreira, όμως, συνεχίζει να κερδίζει δυναμική καθώς προσαρμόζεται όλο και περισσότερο στη μεγάλη κατηγορία. Η νέα πρόκληση του Brno, όπου πέρυσι δεν ολοκλήρωσε τον Αγώνα Moto2 λόγω ποινής και τραυματισμού, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Η Yamaha είχε ένα πιο θετικό Σαββατοκύριακο στην Ουγγαρία μετά τις δυσκολίες του Mugello. Την Κυριακή, ο Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) πρωταγωνίστησε στις μάχες της κορυφής και κατάφερε να τερματίσει 8ος, ενώ ο συναθλητής του Toprak Razgatlioglu πήρε την 11η θέση, μόλις μισό δευτερόλεπτο πίσω από την πρώτη δεκάδα.

Μια ακόμη νέα πίστα σημαίνει μια ακόμη νέα δοκιμασία για τη νέα YZR-M1 με κινητήρα V4, και οι Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) και Fabio Quartararo, με τον δεύτερο να μην τερματίζει στην Ουγγαρία μετά από ποινές μεγαλύτερου γύρου, θα θέλουν να μπουν στη μάχη της πρώτης δεκάδας μαζί με την Pramac.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Ο Joan Mir (Honda HRC Castrol) αναζητά έναν τερματισμό μετά την πτώση του – αν και αυτή ήρθε μετά από ένα εντυπωσιακό σώσιμο όταν είχε επαφή με τον Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3). Ο #23 επέστρεψε στην πίστα, ακούμπησε τον Mir, δέχθηκε μία ποινή μεγαλύτερου γύρου και στη συνέχεια άλλη μία γιατί έκοψε δρόμο στη διαδρομή.

Ο Bastianini θα επιδιώξει μια πιο ήρεμη Κυριακή στο Brno, ενώ πέρυσι ανέβηκε στο βάθρο του Sprint εκεί. Ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) θέλει να βρει ξανά ταχύτητα, ενώ ο Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) συνεχίζει την επιστροφή του μετά τον τραυματισμό του, κερδίζοντας σταδιακά δύναμη.

Ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) τερμάτισε στην πρώτη δεκάδα στην πίστα Balaton, αλλά είχε ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Ελπίζει ότι οι υπέροχες αναμνήσεις του από το Brno, όπου κέρδισε ως rookie το 2020, θα τον βοηθήσουν να βρει ξανά τον καλό του εαυτό. Μία από τις δύο εμβληματικές νίκες της καριέρας του, που ίσως αποδειχθεί καλός οιωνός.

10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Η επιστροφή του Cal Crutchlow στο MotoGP, αντικαθιστώντας τον τραυματία Johann Zarco στην Castrol Honda LCR, έχει ήδη γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής. Το Σαββατοκύριακο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς συμπληρώνονται 10 χρόνια από τη νίκη του Βρετανού στο Brno το 2016, όταν έγινε ο πρώτος Βρετανός νικητής στο MotoGP μετά τον Barry Sheene το 1981.

Το αν θα επιστρέψει ο Alex Marquez – ή ποιος θα τον αντικαταστήσει στην BK8 Gresini Racing MotoGP – παραμένει ένα ερώτημα που θα απαντηθεί σύντομα. Η εμφάνιση του Iker Lecuona στην Ουγγαρία ήταν εντυπωσιακή, οπότε μένει να δούμε αν θα τον δούμε ξανά.

Μια κλασική πίστα που έχει πλέον επιστρέψει οριστικά στο ημερολόγιο, το Brno είναι έτοιμο να υποδεχθεί ξανά το MotoGP στην Τσεχία. Ετοιμαστείτε για ένα αξέχαστο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, όπου πολλά μπορεί να ξεκαθαρίσουν όσον αφορά τη φόρμα των αναβατών – και όπου η δυναμική του πρωταθλήματος βρίσκεται ξεκάθαρα στο επίκεντρο.