του Δημήτρη Διατσίδη

Οι τελευταίο γύροι στην πίστα για τη χειμερινή περίοδο του MotoGP 2026 έγιναν στο Chamg International Circuit της Buriram στην Ταϊλάνδη και τώρα απομένουν μόλις τρεις ημέρες για το ξεκίνημα της αγωνιστικής σεζόν την επόμενη Παρασκευή στις 4:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.

Μετά την κυριαρχία στον ένα γρήγορο γύρο το πρωί των δύο εργοστασιακών μοτοσυκλετών της Ducati Lenovo, το απόγευμα περιλάμβανε κυρίως δοκιμές πολλών γύρων, σε μια προσπάθεια πολλών οδηγών να κάνουν προσομοίωση αγώνα – που σε αυτήν την πίστα θα έχει διάρκεια 26 γύρων. Ο Marco Bezzecchi με τα λάστιχα του αγώνα σημείωσε τον ταχύτερο γύρο αρχικά και όταν στο τέλος της ημέρας κάποιοι έβαλαν μαλακά λάστιχα για να κάνουν έναν γρήγορο γύρο, βγήκε και αυτός στην πίστα και έγραψε χρόνο 1’28.688 παίρνοντας την πρώτη θέση το απόγευμα. Μια ακόμη Aprilia, αυτή του Ai Ogura έκανε το 1-2 για το Ιταλικό εργοστάσιο, ενώ στην τρίτη θέση των συνδυασμένων αποτελεσμάτων (μαζί με τα πρωινά) πήγε ο Marc Marquez που έκανε μόνο 7 γύρους και εγκατέλειψε την προσπάθειά του μετά από ανώδυνη πτώση.

Τρίτος το απόγευμα και 9ος στα συνδυασμένα αποτελέσματα ήταν ο Fabio Di Giannantonio με την Ducati του.

Ο Joan Mir με την Honda ήταν 4ος το απόγευμα και 10ος στα συνδυασμένα, όντας η πρώτη Ιαπωνική μοτοσυκλέτα της ημέρας.

Ο Jorge Martin με τη δική του Aprilia δεν έκανε προσομοίωση αγώνα, αλλά προσπάθησε να κάνει πολλούς συνεχόμενους γύρους για να είναι πιο έτοιμος για το επόμενο ΣΚ. 5ος το απόγευμα και 8ος στα συνδυασμένα δείχνει ότι η Ιταλική μοτοσυκλέτα είναι η μόνη πραγματική απειλή για την Ducati στην Ταϊλάνδη, αφού η ΚΤΜ, πατά την 6η θέση του Pedro Acosta στα συνδυασμένα αποτελέσματα, έχει ακόμη αρκετή δουλειά να κάνει στην εξέλιξη και τις ρυθμίσεις της μοτοσυκλέτας, για να έχει καλό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η Yamaha από την πλευρά της έχει την περισσότερη δουλειά από όλους, παρά την 8η και 9η θέση των Miller & Quartararo το απόγευμα, που όμως τους έβαλαν στις θέσεις 16 & 17 συνολικά την 2η ημέρα. Επίσης ο Τούρκος Πρωταθλητής των WorldSBK Toprak Razgatlioglu που ήρθε με μεγάλες βλέψεις, πρέπει να κάνει υπομονή και να δουλέψει πολύ για να φτάσει τον Πρωταθλητή της Moto 2 Diogo Moreira που είναι ο πρώτος rookie των δοκιμών.

Όλα έτοιμα λοιπόν για το ξεκίνημα του MotoGP 2026 την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 03:55 ώρα Ελλάδος με τη μετάδοση από την Cosmote TV της πρώτης κατηγορίας που είναι η Moto 3. H Moto 2 ακολουθεί στις 04:45 και οι πρώτες δοκιμές της μεγάλης κατηγορίας MotoGP θα προβληθούν στις 05:40.

Δείτε τα αποτελέσματα της δεύτερης ημέρας του τεστ: Combined Practice Time P1-P2 for TH1 MotoGP FP4