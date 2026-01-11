του Δημήτρη Διατσίδη

Το 2024 το MotoGP είχε έσοδα 205 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 45% των συνολικών εσόδων της Dorna, όμως το 83% αυτών προέρχεται ακόμη από την Ευρώπη. Περισσότερη Ασία, περισσότερη Αμερική, περισσότερο θέαμα: έτσι η Liberty Media αλλάζει το πρόσωπο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.

Το MotoGP μπαίνει σε μια νέα φάση της ιστορίας του. Μετά την εξαγορά της Dorna από την Liberty Media για πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: λιγότερη Ευρώπη, περισσότερος κόσμος. Σήμερα η κορυφαία κατηγορία παραμένει έντονα ευρωκεντρική – 14 από τους 22 Αγώνες διεξάγονται σε μια ήπειρο – όμως το μέλλον κοιτά προς άλλες αγορές, κυρίως την Ασία και την Αμερική, όπου αυξάνονται το κοινό, οι επενδύσεις και οι εμπορικές ευκαιρίες.

«Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή ο αριθμός των Αγώνων είναι πολύ ανισορροπημένος υπέρ της Ευρώπης, σχεδόν τα δύο τρίτα, και βλέπουμε αυτή την κατάσταση να γίνεται πιο παγκόσμια στο μέλλον», εξηγεί ο Carlos Ezpeleta, chief sporting officer της Dorna. Ένα μήνυμα που συνοψίζει απόλυτα τη στρατηγική που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πού βρίσκονται τα χρήματα

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα ασιατικά σιρκουί πληρώνουν κατά μέσο όρο σχεδόν δυόμισι φορές υψηλότερο ποσό διακιωμάτων από ένα ευρωπαϊκό για να φιλοξενήσουν ένα GP, ενώ στην Αμερική το ποσό είναι περίπου 50% μεγαλύτερο. Με το ημερολόγιο «κλειδωμένο» στους 22 Αγώνες, η αύξηση των εσόδων περνά αναπόφευκτα από τη μετατόπιση του γεωγραφικού κέντρου βάρους.

Το ίδιο δείχνουν και τα τηλεοπτικά δικαιώματα: το 2024 η MotoGP εισέπραξε 205 εκατομμύρια ευρώ, όμως το 83% προήλθε ακόμη από την Ευρώπη. Η Ασία και η Αμερική, παρά το τεράστιο δυνητικό κοινό τους, συνεισφέρουν πολύ λιγότερο. «Η επέκταση του ενδιαφέροντος σε αυτές τις περιοχές θα αυξήσει την αξία των δικαιωμάτων», είναι το σκεπτικό στη Dorna.

Τα ποσά των δικαιωμάτων των διοργανωτών – συχνά με κρατική στήριξη – αντιπροσώπευσαν το 29% των συνολικών εσόδων το 2024. Σε αυτόν τον τομέα, το MotoGP είναι λιγότερο εξαρτημένο από την Ευρώπη: η Ασία συνεισέφερε 23%, η Αμερική 7% και ο υπόλοιπος κόσμος 17%. Παράλληλα, το MotoGP επαναδιαπραγματεύεται τις συμφωνίες με τις 11 ομάδες, που λήγουν το 2026. Ο Ezpeleta εξηγεί ότι το MotoGP χρησιμοποιεί μοντέλο σταθερής αποζημίωσης, σε αντίθεση με τη Formula 1 που εφαρμόζει κατανομή εσόδων.

WorldSBK ως εργαστήριο

Για να προετοιμάσει το έδαφος, η Dorna κοιτά και προς τα WorldSBK. Σήμερα το Πρωτάθλημα Superbike έχει μόλις έναν Αγώνα εκτός Ευρώπης, όμως ιστορικά λειτουργεί ως προπομπός: Ινδονησία και Ταϊλάνδη φιλοξένησαν πρώτα SBK και μετά MotoGP. Έτσι, το ημερολόγιο του WorldSBK το 2027 μπορεί να δώσει ενδείξεις για το πού θα τρέχει το MotoGP το 2028. Η Σαγκάη, για παράδειγμα, γίνεται ολοένα και πιο ρεαλιστικό σενάριο, ειδικά με την άνοδο Κινέζων κατασκευαστών όπως η CFMOTO και η QJMOTOR.

Περισσότερο marketing, περισσότερες ιστορίες, περισσότερα πρόσωπα

Η επέκταση όμως δεν είναι μόνο γεωγραφική. Η Liberty Media θέλει να μετατρέψει το MotoGP σε μια παγκόσμια πλατφόρμα ψυχαγωγίας, ακολουθώντας το μοντέλο της Formula 1. «Οι αναβάτες μας είναι πιο μονομάχοι από οποιονδήποτε άλλο αθλητή», λέει ο Carlos Ezpeleta. «Πρόκειται για το πώς αφηγείσαι την ιστορία, για το πώς οι υπερήρωες μπορούν να έχουν διαφορετικές μορφές».

Στόχος είναι η προσέλκυση χορηγών εκτός του παραδοσιακού motorsport: από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τεχνολογία έως lifestyle. «Θέλουμε να φέρουμε το brand σε μέρη όπου ο κόσμος δεν περιμένει να μας βρει», προσθέτει, αναφέροντας μόδα, μουσική, αεροδρόμια και σούπερ μάρκετ. Σήμερα περίπου τα τρία τέταρτα των χορηγιών του MotoGP προέρχονται ακόμη από «ενδημικούς» συνεργάτες· εδώ η Liberty βλέπει το μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης.

Οι αναβάτες στο επίκεντρο (και χωρίς κράνος)

Κομβικό σημείο θα είναι και η αφήγηση γύρω από τους αναβάτες. «Ο κόσμος πρέπει να τους γνωρίσει έξω από τη μοτοσυκλέτα, με το κράνος βγαλμένο», υπογραμμίζει ο Ezpeleta. Σύντομα βίντεο, περιεχόμενο πίσω από τα παρασκήνια, μεγαλύτερη προβολή στα media: οι αναβάτες θα γίνουν ολοένα και πιο πρωταγωνιστές, περισσότερο σαν rockstar παρά σαν σιωπηλοί τεχνικοί. Μια αλλαγή που ίσως να μη αρέσει σε όλους, αλλά αντανακλά το νεανικό κοινό στο οποίο στοχεύει η Liberty.

Οι κανονισμοί δεν αλλάζουν

Ένας διαδεδομένος φόβος των φιλάθλων – η παρέμβαση της Liberty στους αγωνιστικούς κανονισμούς – μετριάζεται. Όχι μόνο επειδή δεν υπάρχει λόγος, αλλά και επειδή δεν υπάρχει ο μηχανισμός για κάτι τέτοιο. Στο MotoGP ο ρόλος των κατασκευαστών είναι καθοριστικός και οι τεχνικοί κανονισμοί ορίζονται σε πενταετείς κύκλους. Το 2027 θα φέρει μοτοσυκλέτες «πιο ασφαλείς, πιο διασκεδαστικές, με περισσότερα προσπεράσματα, όμως η μεγαλύτερη ανάπτυξη θα έρθει από όσα συμβαίνουν εκτός πίστας», τονίζει ο Ezpeleta.

Επενδυτές στο προσκήνιο

Τέλος, το χρήμα. Η αύξηση της αξίας των ομάδων προσελκύει επενδυτικά κεφάλαια που ενδιαφέρονται να μπουν με μειοψηφικά ποσοστά, χωρίς να ανατρέψουν τη διαχείριση. «Οι επενδυτές βλέπουν το MotoGP ως επένδυση μεσομακροπρόθεσμου ορίζοντα», είναι το κλίμα στο paddock. Μια πρώτη συμφωνία θα μπορούσε να έρθει ήδη το 2026.

Η πορεία είναι χαραγμένη: λιγότερο MotoGP ως Ευρωπαϊκό άθλημα περιορισμένης εμβέλειας, περισσότερο MotoGP ως παγκόσμιο brand. Δεν θα αρέσει σε όλους, όμως – όπως δείχνει η Formula 1 – έτσι χτίζεται σήμερα το μέλλον. Ο Carmelo Ezpeleta είχε δηλώσει στους Financial Times ότι η ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η κορυφαία προτεραιότητα. Οι νέοι Αγώνες σε Μαϊάμι και Λας Βέγκας έδωσαν τεράστια ώθηση στην Formula 1 τα τελευταία χρόνια: τα έσοδά της σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 3,4 δισ. δολάρια μεταξύ 2017 (έτος εξαγοράς από τη Liberty) και 2024.