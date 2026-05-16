του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη Παρασκευή έχουμε την πιο κλειστή πρώτη δεκάδα στην ιστορία των Δοκιμών, αυτή τη φορά με τον Pedro Acosta να οδηγεί την κούρσα.

Και οι πέντε κατασκευαστές μαζί με οκτώ διαφορετικές ομάδες προκρίνονται στις Κατατακτήριες 2 μετά από μια ξέφρενη δράση την Παρασκευή. Στο τέλος της ημέρας, όλοι κυνηγούν τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing). Ο #37 χάρισε στην KTM την κορυφή, με τον συναθλητή του Brad Binder στην 3η θέση, ενώ ανάμεσά τους βρέθηκε ο περσινός νικητής του GP της Καταλονίας, Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP). Μετά το διπλό αποτέλεσμα στο Le Mans, ο Jorge Martin (Aprilia Racing) βρέθηκε στις Κατατακτήριες 1 έπειτα από πτώση προς το τέλος και τερματισμό στη 17η θέση.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Τα πράσινα φώτα άναψαν και οι Δοκιμές στο MotoGP ξεκίνησαν, με όλους τους αναβάτες να αφιερώνουν το πρώτο μισό της διαδικασίας στο να βρουν ρυθμό και να τελειοποιήσουν την αίσθηση και το στήσιμο των μοτοσυκλετών τους. Στα μισά των Δοκιμών, οι Aprilia έδειχναν δυνατές, με τον Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) στην κορυφή μπροστά από τον Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team), με τον Ιάπωνα να συνεχίζει τη φόρμα του μετά το πρώτο του βάθρο στον προηγούμενο Αγώνα. Ωστόσο, ο Ogura έπεσε στη Στροφή 2 — μια πτώση από το μπροστινό χωρίς σοβαρές συνέπειες — αλλά τις υπόλοιπες Δοκιμές τις ολοκλήρωσε με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα, ενώ η βασική του επισκευαζόταν.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΟ, ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ KTM

Στο δεύτερο μισό των Δοκιμών οι αναβάτες άρχισαν να πιέζουν περισσότερο. Ο Bezzecchi βγήκε εκτός πίστας στη Στροφή 4 αλλά κράτησε τη μοτοσυκλέτα όρθια, ενώ ο Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) δεν ήταν το ίδιο τυχερός και έπεσε στη Στροφή 5, χωρίς πάντως να τραυματιστεί ο τοπικός ήρωας. Παράλληλα, ο πρώτος χρόνος κάτω από το 1:39 του Σαββατοκύριακου ήρθε από τον Brad Binder, με τον Νοτιοαφρικανό να δείχνει εξαιρετική φόρμα όπως και πέρσι, όταν είχε τερματίσει 1ος στις Δοκιμές. Η KTM συνέχισε την αντεπίθεσή της, με τον συναθλητή του, Pedro Acosta, να ανεβαίνει στην 1η θέση, ενώ ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech 3), που είχε ανέβει στο βάθρο το 2025, βρισκόταν προσωρινά 3ος.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ, ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ

Υπήρξαν πολλές βελτιώσεις στα τελευταία δέκα λεπτά, με τους Alex Marquez και Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) να μπαίνουν στην πρώτη τριάδα, ενώ ο Joan Mir (Honda HRC Castrol) ανέβηκε στην 4η θέση. Ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) είχε φτάσει στην 6η, ενώ ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) κρατούσε την τελευταία θέση που οδηγούσε στις Κατατακτήριες 2. Οι Jorge Martin (Aprilia Racing) και Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ήταν δύο από τα μεγάλα ονόματα που χρειάζονταν έναν γρήγορο χρόνο στο τελευταίο λεπτό της ημέρας.

Αυτός ο χρόνος δεν ήρθε ποτέ για τον #89, καθώς ο “Martinator” έπεσε ξανά στη Στροφή 2 — δεύτερη πτώση της ημέρας — ολοκληρώνοντας πρόωρα τις Δοκιμές και στέλνοντάς τον στις Κατατακτήριες 1 για πρώτη φορά φέτος. Ο Pecco φαινόταν να έχει βρει τον απαιτούμενο χρόνο και ανέβηκε προσωρινά στην 10η θέση, όμως τελικά δεν τα κατάφερε, καθώς οι Johann Zarco (Castrol Honda LCR) και Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) τον έριξαν εκτός δεκάδας.

Η ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Στην κορυφή, κανείς δεν μπορούσε να σταματήσει την «επίθεση του καρχαρία», με τον Pedro Acosta να οδηγεί την RC16 KTM στην 1η θέση μπροστά από τον νικητή του GP της Καταλονίας το 2025, Alex Marquez. Δύο KTM στην πρώτη τριάδα, με τον Brad Binder να βρίσκεται στην 3η θέση. Ο Raul Fernandez άρπαξε την 4η θέση στον τελευταίο γρήγορο γύρο του, ενώ ο Johann Zarco πήρε την 5η μπροστά από τον Fabio Di Giannantonio και τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Marco Bezzecchi. Ο Joan Mir ήταν 8ος στην καρό σημαία αλλά είχε πτώση αργότερα στη Στροφή 10, ενώ δύο Yamaha πέρασαν απευθείας στο Κατατακτήριες 2, με τον Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) 9ο μπροστά από τον Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP). Η δυνατή προσπάθεια του Enea Bastianini δεν ήταν αρκετή και τον άφησε 11ο, μία θέση μπροστά από τον Francesco Bagnaia, ενώ ο Ai Ogura, που ανέβηκε στο βάθρο στο Le Mans, ήταν 13ος, τέσσερις θέσεις μπροστά από τον Jorge Martin.

Το Σάββατο του Sprint (15:45 στην COSMOTE TV) έρχεται και οι Κατατακτήριες του MotoGP στην Βαρκελώνη αναμένονται γεμάτες δράση!

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα:

