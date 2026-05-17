του Δημήτρη Διατσίδη

Ο πιο κοντινός τερματισμός στην ιστορία του MotoGP Tissot Sprint βλέπει τους #73 και #37 να μάχονται τροχό με τροχό στην πατρίδα τους, ενώ δράμα εκτυλίσσεται για τον διεκδικητή του Τίτλου Martin

Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) εναντίον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing). 0.041 δευτερόλεπτα. Ο πιο κοντινός τερματισμός στην ιστορία του Tissot Sprint. Και ήταν το γαλάζιο του Marquez που επικράτησε οριακά απέναντι στο πορτοκαλί του Acosta σε ένα καθηλωτικό Σαββατιάτικο θρίλερ, το οποίο είδε τον Jorge Martin (Aprilia Racing) να βγαίνει νωρίς εκτός μάχης. Το χάλκινο μετάλλιο πήγε στον Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), με τον Ιταλό να απέχει μόλις 0.4 δευτερόλεπτα από τη νίκη στην Βαρκελώνη.

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ACOSTA, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ BINDER & MIR

Στη μεγάλη ευθεία προς τη Στροφή 1, η μάχη για την πρωτοπορία ήταν Acosta εναντίον Alex Marquez, με τον polesitter να κρατά οριακά αρκετό χώρο ώστε να διατηρήσει πίσω του τον νικητή του Ισπανικού GP. Λίγο πιο πίσω εκτυλίχθηκε δράμα, με εμπλοκή του συναθλητή του Acosta, Brad Binder. Ο Νοτιοαφρικανός, που δέχθηκε ένα μικρό άγγιγμα από την εσωτερική πλευρά από τον Di Giannantonio, παρέσυρε στη συνέχεια και τον Joan Mir (Honda HRC Castrol), με αμφότερους να πέφτουν και να εγκαταλείπουν τη μάχη. Οι Αγωνοδίκες χαρακτήρισαν το συμβάν ως αγωνιστικό περιστατικό.

Ο Johann Zarco (Castrol Honda LCR) έκανε εξαιρετική εκκίνηση και ανέβαινε γρήγορα θέσεις. Ο Γάλλος βρέθηκε προσωρινά 2ος πριν απαντήσει ο Alex Marquez, ενώ ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) πέρασε δυναμικά μπροστά από τους Jorge Martin (Aprilia Racing) και Di Giannantonio στον 2ο γύρο.

Ο MARTIN ΕΚΤΟΣ SPRINT

Στη συνέχεια, νέο δράμα για τον νικητή του Γαλλικού GP. Ο Martin έπεσε στη Στροφή 10 στον 3ο γύρο, ενώ βρισκόταν στη μάχη της πρώτης πεντάδας. Ο #89 δεν τραυματίστηκε, αλλά αυτή ήταν ήδη η τέταρτη πτώση του μέσα στο ίδιο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2024.

Η ΜΑΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΡΟ ΣΗΜΑΙΑ

Μπροστά, ο Alex Marquez επιτέθηκε στον Acosta στη Στροφή 1 και πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα στο Sprint. Η 3η θέση ανήκε πλέον στον Fernandez, και σύντομα έγινε 2η στον 5ο γύρο, όταν η κορυφαία Aprilia πέρασε από την εσωτερική τον Acosta στη Στροφή 5.

Με πέντε γύρους να απομένουν, ο Marquez προηγούνταν των Fernandez, Acosta και Di Giannantonio κατά 0.4 δευτερόλεπτα. Ο νικητής θα προερχόταν από αυτή την τετράδα — αλλά ποιος; Ο Acosta έκανε την κίνησή του τέσσερις γύρους πριν το τέλος και ξαναπήρε τη 2η θέση από τον Fernandez. Θα μπορούσε ο #37 να φτάσει τον Marquez, που πλέον είχε διαφορά 0.6 δευτερόλεπτα μπροστά;

Στον 11ο από τους 12 γύρους, ο Di Giannantonio έριξε τον Fernandez στην 4η θέση με μια κλασική προσπέραση στη Στροφή 1, ενώ ο Acosta μείωνε τη διαφορά από τον Marquez κατά μερικά δέκατα.

Ώρα για τον τελευταίο γύρο και στη γραμμή τερματισμού η διαφορά είχε πέσει στα 0.2 δευτερόλεπτα. Ο Acosta πίεζε ασφυκτικά, ο Marquez αμυνόταν και ο Di Giannantonio παραμόνευε. Όλα έδειχναν μια επίθεση στη Στροφή 10 από τον polesitter, όμως ο Acosta δεν ήταν αρκετά κοντά. Ούτε μια επίθεση τύπου Rossi στην τελευταία στροφή ήταν εφικτή, καθώς ο Alex Marquez κράτησε οριακά τη νίκη στο Sprint μέσα στην πατρίδα του, με λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου να χωρίζει τους δύο Ισπανούς.

Λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο πίσω τερμάτισε ο Di Giannantonio, ενώ ο Fernandez έχασε ρυθμό στους τελευταίους γύρους και κατέληξε 4ος. Η εξαιρετική εκκίνηση και ο σταθερός ρυθμός του Zarco χάρισαν στον #5 την 5η θέση το Σάββατο, ενώ ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) πραγματοποίησε εντυπωσιακή αντεπίθεση από την απογοητευτική 13η θέση των Κατατακτήριων στην 6η θέση του Sprint.

Ξεκινώντας από την πρώτη σειρά, ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ολοκλήρωσε το Sprint στην 7η θέση, 0.6 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team). Ο Ιάπωνας αναβάτης ανέκαμψε από τη 18η θέση της εκκίνησης και πήρε δύο βαθμούς με την 8η θέση, ενώ ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό το απόγευμα του Σαββάτου. Το προβάδισμα του Ιταλού στη μάχη του Τίτλου απέναντι στον συναθλητή του Martin αυξήθηκε, αλλά μόνο κατά έναν βαθμό πριν από το Grand Prix της Κυριακής.

Ο πιο κοντινός τερματισμός στην ιστορία του MotoGP Tissot Sprint. Και αυτό μας προετοιμάζει ιδανικά για την Κυριακή του Grand Prix στην Βαρκελώνη — οπότε μην χάσετε ούτε στιγμή.

