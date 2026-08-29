του Δημήτρη Διατσίδη

Μόλις 0.038 δευτερόλεπτα χώρισαν τους Bezzecchi, Alex Marquez και Marc Marquez, στις Δοκιμές του MotoGP, καθώς τα δεδομένα ανατρέπονται πλήρως και σημειώνεται νέο ρεκόρ γύρου.

Μια συναρπαστική Παρασκευή στην Αραγονία είδε το ρεκόρ γύρου να καταρρίπτεται τρεις φορές, καθώς οι Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) έδωσαν μάχη στις τελευταίες στιγμές. Τελικά, το 1’45.455 του Bez ήταν αυτό που δεν μπορούσε να ξεπεραστεί — τουλάχιστον την πρώτη ημέρα — στερώντας από τους αδελφούς Marquez την τέλεια επιστροφή στην πατρίδα τους, σε μια πίστα που ιστορικά ευνοεί τον M. Marquez.

ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΕ: Ήρεμα στα πρώτα στάδια

Ο Marc Marquez βρισκόταν στην κορυφή σε όλη τη διάρκεια των Δοκιμών μέχρι τις τελευταίες στιγμές, όντας για ακόμη μία φορά εντυπωσιακός στην MotorLand. Είχε το προβάδισμα έναντι του αντιπάλου του για τον Tίτλο, Bezzecchi, ενώ ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ήταν στην 3η θέση, ανακάμπτοντας από την πτώση του νωρίτερα στις ΕΔ1. Ωστόσο, αυτή ήταν η απόλυτη ηρεμία πριν από την δράση στο τελευταίο τέταρτο της ώρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ: Η κρίσιμη ώρα για τις θέσεις των Κατατακτηρίων 2

Με την έναρξη των επιθέσεων για τον απόλυτο χρόνο, ο πρώτος που έκανε την κίνηση ήταν ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), ο οποίος πήρε την 1η θέση από τον #93, ενώ οι Jorge Martin (Aprilia Racing), Bezzecchi και Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) σημείωσαν όλοι γρήγορους γύρους.

Εκτός της πρώτης δεκάδας, η προσπάθεια του Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) ο οποίος ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο, καθώς ο Αυστραλός έπεσε στη στροφή 2. Ήταν καλά, σηκώθηκε αμέσως και γύρισε πίσω στο γκαράζ, προσπαθώντας να βγει ξανά στην πίστα και να βελτιώσει τον χρόνο του με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα.

ΡΕΚΟΡ ΓΥΡΟΥ: #72 εναντίον #93 στη μάχη της Παρασκευής

Οι κόκκινοι τομείς άναβαν στις οθόνες των χρόνων, αλλά ένας αναβάτης ξεχώριζε ιδιαίτερα με έναν εκπληκτικό γύρο. Με 7 νίκες στο MotoGP στην Αραγονία, ο Marc Marquez σημείωσε 1’45.493, συντρίβοντας το δικό του ρεκόρ γύρου και μετά αποφάσισε να μην ρισκάρει με ένα τρίτο μαλακό λάστιχο στα τελευταία λεπτά.

Ο αδελφός του, Alex Marquez, πλησίασε σε απόσταση λίγων εκατοστών του παλιού ρεκόρ στην πρώτη του προσπάθεια, αλλά μπαίνοντας στα τελευταία 5 λεπτά παρέμενε 0.273s πίσω από την 1η θέση.

Όμως δεν είχε τελειώσει τίποτα. Ο Bezzecchi σημείωσε επίσης έναν εκπληκτικό χρόνο και πήρε την 1η θέση από τον πρωταγωνιστή της έδρας με διαφορά μόλις 0.038s. Ο Alex Marquez έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια στον τελευταίο του γύρο και, παρότι ξεπέρασε τον αδελφό του Marc, δεν κατάφερε να πάρει την 1η θέση και να βρεθεί μπροστά από τον Bezzecchi.

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΔΕΚΑΔΑ: Απευθείας στις Κατατακτήριες 2

Μακριά από την πρώτη τριάδα, ο Di Giannantonio άντεξε στην ύστατη επίθεση του Aldeguer, ενώ ο Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) συμπλήρωσε την πρώτη εξάδα.

Ο Martin είχε βρεθεί μέχρι και στη 2η θέση, αλλά τελικά περιορίστηκε στην 7η, μία θέση μπροστά από τον Acosta. Ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) κατέκτησε σταθερά την 9η θέση, ενώ μία από τις εμφανίσεις της ημέρας ανήκε στον Johann Zarco (LCR Honda CASTROL), ο οποίος στην επιστροφή του στη δράση έπειτα από τρεις μήνες απουσίας εξασφάλισε μια εκπληκτική 10η θέση και την απευθείας πρόκριση στις Κατατακτήριες 2.

ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ: Στις Κατατακτήριες 1

Ο Diogo Moreira (Pro Honda LCR) τερμάτισε 11ος και έχασε την πρόκριση μόλις για 0.010s από τον συναθλητή του, Zarco. Ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) έκανε λάθος στον τελευταίο του γρήγορο γύρο, με αποτέλεσμα ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής να καταλήξει στην 13η.

Ήταν μόλις μία θέση μπροστά από τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2021, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), ο οποίος ήταν ο κορυφαίος αναβάτης της Yamaha για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα