του Δημήτρη Διατσίδη

Οκτώ αναβάτες κινήθηκαν κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ γύρου, καθώς το MotoGP επέστρεψε δυναμικά στο Βρετανικό GP

Το MotoGP επέστρεψε! Το Qatar Airways British GP ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο στο Silverstone, με τον Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) να σημειώνει νέο ρεκόρ γύρου με έναν εκπληκτικό χρόνο 1’56.280 και να ολοκληρώνει την ημέρα στην κορυφή. Οι Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) και Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα, ενώ συνολικά οκτώ αναβάτες ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ της πίστας.

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Ύστερα από ένα σχετικά ήρεμο και χωρίς ιδιαίτερα γεγονότα πρώτο μισάωρο, η SuperFile Trackhouse MotoGP Team βρισκόταν στο 1-2, με τον Ogura να προηγείται του Raul Fernandez στην κορυφή της κατάταξης. Παράλληλα, αρκετοί αναβάτες βελτίωναν τους προσωπικούς τους χρόνους στους επιμέρους τομείς της πίστας, μεταξύ αυτών και ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team). Είκοσι λεπτά πριν από το τέλος της διαδικασίας, ο Ιταλός ανέβηκε από τη 15η στην 4η θέση, με αποτέλεσμα οι δέκα πρώτοι να χωρίζονται προσωρινά από μόλις 0.813 δευτερόλεπτα καθώς πλησιάζαμε στο τελευταίο τέταρτο.

Η ένταση αυξήθηκε στη στροφή Luffield, όταν ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), κυνηγώντας τον συναθλητή του Pedro Acosta, έχασε το μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας και έπεσε, προκαλώντας την εμφάνιση κίτρινων σημαιών. Ευτυχώς αποχώρησε χωρίς τραυματισμό, όμως χρειάστηκε να επιστρέψει άμεσα στα pits για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση στις Κατατακτήριες 2.

ΡΕΚΟΡ: για πρώτη φορά στην ιστορία κάτω από το 1’57

Στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας, ο Pedro Acosta ήταν ιδιαίτερα γρήγορος. Αρχικά ανέβηκε στη 2η θέση και λίγο αργότερα ο «The Shark» πέρασε στην κορυφή με χρόνο 1’57.535. Ωστόσο, ο Alex Marquez βελτίωσε αμέσως αυτόν τον χρόνο, ενώ ο Fabio Di Giannantonio μπήκε ανάμεσά τους ανεβαίνοντας 2ος.

Οι χρόνοι με κόκκινη ένδειξη στους επιμέρους τομείς εμφανίζονταν διαρκώς στην οθόνη, με τον Marc Marquez να περνά στην 1η θέση και να σημειώνει νέο ρεκόρ γύρου με 1’57.035. Λίγο αργότερα όμως, ένας εκπληκτικός γύρος από τον Ogura τον έκανε τον πρώτο αναβάτη στην ιστορία που έσπασε το φράγμα του 1’57, γράφοντας χρόνο στην περιοχή του 1’56.

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Στα τελευταία λεπτά, η ατυχία χτύπησε τους Francesco Bagnaia και Pedro Acosta, καθώς αμφότεροι είχαν πτώση, γεγονός που επηρέασε τις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τη θέση τους. Και οι δύο ήταν καλά στην υγεία τους και τελικά δεν υπήρξε λόγος ανησυχίας για τον αναβάτη με το #37, ο οποίος διατήρησε τη 10η θέση, ενώ ο «Pecco» ολοκλήρωσε τη διαδικασία στη 13η.

Την ίδια στιγμή, ο Marco Bezzecchi πραγματοποίησε έναν εκπληκτικό τελευταίο γρήγορο γύρο, επιστρέφοντας εντυπωσιακά στην κορυφή και καταρρίπτοντας το ρεκόρ της πίστας. Με χρόνο 1’56.280, ο Ιταλός ήταν σχεδόν μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος από το προηγούμενο ρεκόρ και περισσότερο από τρία δέκατα μπροστά από τον πλησιέστερο αντίπαλό του.

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Ο Marco Bezzecchi επέστρεψε με εμφατικό τρόπο, ολοκληρώνοντας την ημέρα με διαφορά 0.335 δευτερολέπτων από τον Raul Fernandez, ο οποίος επίσης βελτίωσε τον χρόνο του στην τελευταία του προσπάθεια, αλλά αρκέστηκε στη 2η θέση, διαμορφώνοντας το 1-2 για την Aprilia. Ο Fabio Di Giannantonio κατέκτησε την 3η θέση, μπροστά από τον Jorge Martin (Aprilia Racing), ο οποίος ανέβηκε στην 4η θέση στα τελευταία λεπτά, και τον Ogura.

Ο Marc Marquez ήταν 6ος, μπροστά από τον αδελφό του Alex Marquez, ενώ ο Joan Mir (Honda HRC Castrol) ολοκλήρωσε 8ος και ήταν ο τελευταίος αναβάτης που κινήθηκε κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ γύρου. Ο Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) σημείωσε μία εξαιρετική 9η θέση, επικεφαλής της προσπάθειας της Yamaha μπροστά από τον Pedro Acosta.

Η δράση άνοιξε την όρεξη για τη συνέχεια. Αναμονή για ακόμη περισσότερη ένταση, καθώς οι Κατατακτήριες και το Sprint στο Silverstone υπόσχονται ακόμη μεγαλύτερο θέαμα!

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