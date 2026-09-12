του Δημήτρη Διατσίδη

Η περσινή μονομαχία του MotoGP στο Misano βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, 12 μήνες αργότερα, καθώς ο ήρωας της έδρας πήρε την 1η θέση από τον εν ενεργεία Παγκόσμιο Πρωταθλητή, ολοκληρώνοντας την Παρασκευή με 1-1 σε ΕΔ1 και Δοκιμές.

Η μονομαχία #72 εναντίον #93 βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη στο Misano για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν και, ενώ αμφότεροι βρέθηκαν στην κορυφή την Παρασκευή, ήταν ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) εκείνος που βγήκε μπροστά από τον Marc Marquez(Ducati Lenovo Team). Πολύ κοντά στο ρεκόρ πίστας και απαντώντας στην 1η θέση του εν ενεργεία Παγκόσμιου Πρωταθλητή στις ΕΔ1, ο ‘Bez’ έχει το πάνω χέρι ενόψει του Σαββάτου, ενώ ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) βρίσκεται στην 3η.

Σταθερό ξεκίνημα το απόγευμα της Παρασκευής

Στα μισά της περιόδου των Δοκιμών, ο Bezzecchi ήταν πρωτοπόρος στην κατάταξη, μπροστά από τους Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) και Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP). Βελτιώσεις ήρθαν πιο πίσω από τους Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP) και Johann Zarco (Castrol Honda LCR), δίνοντάς τους προσωρινές θέσεις για τις Κατατακτήριες 2, ενώ οι περισσότεροι άλλοι βρίσκονταν στα pits, περιμένοντας να επιστρέψουν στην πίστα για τις επόμενες προσπάθειες.

ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ: αναζήτηση χρόνου γύρου

Με 15 λεπτά να απομένουν, οι κόκκινοι τομείς άρχισαν να εμφανίζονται στις οθόνες των χρόνων. Ο Zarco συνέχισε να βελτιώνεται, αλλά ήταν ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) εκείνος που σημείωσε διαδοχικούς ταχύτερους γύρους για να ανέβει στην κορυφή – όμως μόνο για λίγο. Ο Marc Marquez σύντομα πέρασε στην κορυφή με χρόνο 1’30.247, μόλις δύο δέκατα μακριά από το απόλυτο ρεκόρ γύρου. Άλλοι αναβάτες που βελτιώθηκαν με 5 λεπτά να απομένουν ήταν οι Luca Marini (Honda HRC Castrol) στην 5η θέση, Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) στην 6η και Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) στην 8η. Εκτός της πρώτης δεκάδας, ο πρωτοπόρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Jorge Martin (Aprilia Racing) χρειαζόταν έναν πολύ δυνατό γύρο, καθώς βρισκόταν στην 11η.

Ο ‘Martinator’ πέτυχε τον στόχο του, ανεβαίνοντας στην 7η με λίγο περισσότερο από 3 λεπτά να απομένουν, ενώ ο Zarco συνέχισε να εντυπωσιάζει με μια προσωρινή θέση στην πρώτη πεντάδα. Ωστόσο, και οι δύο υποχώρησαν, καθώς ο Fabio DiGiannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ανέβηκε στην 5η θέση. Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν, καθώς ο Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3) ανέβηκε στην 8η, ενώ ο Morbidelli επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση με την 5η θέση.

ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΔΑ: Bezzecchi εναντίον Marc Marquez την Παρασκευή

Με την καρό σημαία να πλησιάζει, ο Bezzecchi δεν ήταν διατεθειμένος να επιτρέψει στον Marc Marquez να του χαλάσει για δεύτερη φορά την επιστροφή στην πατρίδα του την Παρασκευή και απάντησε με χρόνο 1’30.144 – θυμίζοντας το San Marino GP του 2025, όταν αντάλλασσαν ρεκόρ γύρου στο Grand Prix. Ο #93 έμεινε 0.103s πίσω στη 2η θέση, ενώ ο Alex Marquez ολοκλήρωσε την πρώτη τριάδα. Ο Diggia άρπαξε την 4η μπροστά από τον συναθλητή του Morbidelli, δίνοντας στον παρόντα Valentino Rossi έναν λόγο να χαμογελάσει στο εντός έδρας GP της ομάδας. Ο Acosta πήρε την καρό σημαία έκτος, μπροστά από τον Marini, που ήταν ο κορυφαίος αναβάτης της Honda, τον Zarco στην 8η θέση, τον Espargaro και τον Martin, που μόλις κατάφερε να κρατηθεί στην 10η.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1: μεγάλα ονόματα στην κορυφή της λίστας

Χάνοντας την πρόκριση για μόλις 0.014s παρά τη μεγάλη προσπάθεια, ο Bastianini βρέθηκε στις Κατατακτήριες 1 για το εντός έδρας GP. Ο νικητής του Βρετανικού MotoGP Fernandez ήταν επίσης μια απρόσμενη παρουσία στις Κατατακτήριες 1 και λιγότερα από 8 δέκατα του δευτερολέπτου χώρισαν τους 15 πρώτους. Σε μία από τις πιο δύσκολες Παρασκευές της σεζόν, ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) έμεινε στην 19η θέση και για ακόμη μία φορά θα χρειαστεί να περάσει από τις Κατατακτήριες 1.

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