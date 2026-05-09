του Δημήτρη Διατσίδη

Ο περσινός νικητής του Γαλλικού MotoGP μπήκε αμέσως σε ρυθμό, ενώ ο #93 είχε μια κάθε άλλο παρά ιδανική Παρασκευή, σε μία από τις πιο «κλειστές» πρώτες δεκάδες που έχουμε δει ποτέ σε Δοκιμές.

Το MotoGP υποσχέθηκε συναρπαστική δράση και αυτή ξεκίνησε από την Παρασκευή. Ο Johann Zarco (Castrol Honda LCR), όπως ακριβώς ολοκλήρωσε το περσινό Σαββατοκύριακο, ξεκίνησε τον εντός έδρας Grand Prix του 2026 από εκεί που σταμάτησε, κατακτώντας την κορυφή της Παρασκευής. Ο Γάλλος ήταν εξαιρετικός στις στεγνές συνθήκες της πρώτης ημέρας του Γαλλικού Grand Prix, χαρίζοντας στους συμπατριώτες του αυτό που ήθελαν να δουν, ενώ ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR4 Racing Team) βρέθηκε μόλις 0.010 δευτερόλεπτα πίσω στη 2η θέση. Ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) κατέκτησε την 3η θέση παρά την πτώση του στα τελευταία λεπτά.

ΠΡΩΪΝΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Δεν ήταν το καλύτερο ξεκίνημα στις Δοκιμές για τον Jorge Martin (Aprilia Racing), καθώς ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024 και νικητής του Γαλλικού GP είχε πτώση στη Στροφή 9 μόλις πέντε λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας. Δεν ήταν όμως ο μόνος, αφού 15 λεπτά αργότερα ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) έχασε επίσης το μπροστινό, αυτή τη φορά στη Στροφή 3, παρά την προσπάθειά του να το σώσει. Με λιγότερο από μισή ώρα να απομένει, ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα, με την RS-GP να τυλίγεται στις φλόγες, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της διαδικασίας.

Η ΗΡΕΜΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

Στην κορυφή, ο Di Giannantonio έδειχνε να είναι ο αναβάτης που είχε βρει πιο γρήγορα τον ρυθμό του. Ο #49 είχε εξαιρετική επίδοση στην πίστα, έχοντας ήδη τερματίσει 2ος στις ΕΔ1 νωρίτερα μέσα στην ημέρα και πλέον ήταν 1ος στην απογευματινή επίθεση. Ωστόσο, ο περσινός νικητής στην πατρίδα του, ο Zarco, πίεζε δυνατά και όχι μόνο πέρασε 1ος, αλλά σημείωσε και δύο συνεχόμενους ταχύτερους γύρους καθώς πλησιάζαμε στα τελευταία 10 λεπτά.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ

Ενώ ο Zarco συνέχιζε την εξαιρετική του εμφάνιση και ο έτερος Γάλλος Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) είχε ανέβει προσωρινά μέσα στην πρώτη δεκάδα, ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) πίεζε δυνατά αλλά έχασε το μπροστινό στην προτελευταία στροφή. Σηκώθηκε αμέσως και έτρεξε πίσω στα pits για τη δεύτερη μοτοσυκλέτα του, ελπίζοντας να εξασφαλίσει θέση στις Κατατακτήριες 2.

Την ίδια στιγμή, άλλη μία Honda πέρασε στην κορυφή, αυτή τη φορά με τον Joan Mir. Ο Ισπανός είχε ήδη βρεθεί 1ος στις πρωινές Ελεύθερες Δοκιμές και με 7 λεπτά να απομένουν το επανέλαβε. Μέχρι που ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Bagnaia σημείωσε χρόνο 1’30.045 και πέρασε μπροστά. Έτσι, τα τελευταία 5 λεπτά εξελίχθηκαν σε πραγματικό θρίλερ.

Μία από τις εκπλήξεις των τελευταίων λεπτών ήρθε από τον Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP), ο οποίος μπήκε μέσα στην πρώτη δεκάδα, μαζί με βελτιώσεις χρόνων από τους Martin και Marco Bezzecchi (Aprilia Racing). Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος δυσκολεύτηκε σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και χρειάστηκε να περιμένει μέχρι αργά στις Δοκιμές για να μπει στην πρώτη δεκάδα. Οι Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) ανέβηκαν επίσης στην πρώτη δεκάδα, βγάζοντας τον Marc Marquez εκτός. Ο συναθλητής του, ο Bagnaia, έπεσε στον τελευταίο γρήγορο γύρο του, ενώ ο #93 δεν κατάφερε να βελτιωθεί – λόγω και των κίτρινων σημαιών – και έτσι θα συμμετάσχει για πρώτη φορά από την Ινδονησία της περσινής σεζόν στις Κατατακτήριες 1, ολοκληρώνοντας τη μέρα στη 13η θέση.

Η ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ο Zarco στην κορυφή στο Le Mans — ένα ονειρικό ξεκίνημα για το κοινό που γέμισε τις εξέδρες. Ο “Diggia” ήταν ξανά 2ος και αυτή τη φορά πίσω από διαφορετική Honda σε σχέση με τις ΕΔ1, ενώ οι Bagnaia, Alex Marquez και Mir συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα.

Οι Martin, Bezzecchi, Rins, Ogura και Acosta στην 10η θέση εξασφάλισαν ότι όλοι οι κατασκευαστές εκπροσωπούνται απευθείας στις Κατατακτήριες 2 μετά τις Δοκιμές. Λιγότερα από τρία δέκατα του δευτερολέπτου χώριζαν την πρώτη δεκάδα — απίστευτα κοντά επίπεδα ανταγωνισμού στο MotoGP.

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 1

Εκτός δεκάδας έμειναν οι Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech 3), Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), καθώς και ο Marc Marquez στη 13η θέση. Ο polesitter του 2025 Quartararo ήταν μόλις 17ος, ενώ ο Aldeguer που ανέβηκε στο βάθρο δύο φορές πέρυσι, βρέθηκε στην 21η θέση. Μόνο δύο θέσεις παραμένουν διαθέσιμες το πρωί του Σαββάτου…

ΤΟ SPRINT ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ

Οι Κατατακτήριες του MotoGP ξεκινούν στις 11:45, ενώ το Tissot Sprint είναι προγραμματισμένο για τις 15:45. Με βροχή να απειλεί την ατμόσφαιρα, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Το Γαλλικό GP στο Le Mans μπορεί να περιέχει εκπλήξεις.

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: