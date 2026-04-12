του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Mick Doohan είναι πρεσβευτής των βραβείων Laureus, πέρα από Θρύλος του MotoGP. Ο Αυστραλός δηλώνει ενθουσιασμένος με την υποψηφιότητα του Ισπανού Marc Márquez για τον τίτλο του Αθλητή της Χρονιάς. Εύχεται να επικρατήσει απέναντι σε Pogacar, Duplantis, Sinner και τους υπόλοιπους. Παράλληλα, ο πεντάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής στα 500cc σχολιάζει το σημερινό MotoGP, τις πιθανότητες του Marc ή του Jorge Martín και το μέλλον του Acosta.

Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτά που λέει είναι το εξής: «Είναι εντυπωσιακό το πώς κατάφερε να επανέλθει από τον τραυματισμό του. Ο Bezzecchi κάνει εξαιρετική δουλειά με την Aprilia και ο Marini με έχει εντυπωσιάσει στην Honda. Ο Bagnaia έχει απίστευτο ταλέντο — δεν ξέρω τι του συνέβη».

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι πέρασε ο Marc Marquez τα τελευταία χρόνια, πόσο δύσκολο ήταν να αντιμετωπίσει έναν τραυματισμό που θα μπορούσε να είχε βάλει τέλος στην καριέρα του και στη συνέχεια να επιστρέψει στις νίκες. Αν όμως υπάρχει ένας αναβάτης που μπορεί να φανταστεί τι σημαίνει αυτό, είναι ο Mick Doohan. Ο Αυστραλός πρωταθλητής βίωσε επίσης τον πόνο και κατάφερε να επιστρέψει στην κορυφή. Μιλώντας σε συνέντευξη στην ισπανική σελίδα Marca.com, αναφέρθηκε εκτενώς στον Marc.

«Αν σκεφτεί κανείς τι έχει περάσει ο Marc Marquez, ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε να αναρρώσει είναι απίστευτος — όχι μόνο από τον ίδιο τον τραυματισμό, αλλά και από τη μακρά περίοδο αποκατάστασης. Στη συνέχεια άλλαξε μοτοσυκλέτα, άλλαξε τα πάντα, και όμως διατήρησε το κίνητρό του και επέστρεψε στο επίπεδο κυριαρχίας που είχε πριν. Στη δεύτερη χρονιά του με την Ducati — την πρώτη με την εργοστασιακή ομάδα — ήταν απλώς σε άλλο επίπεδο σε σχέση με τους υπόλοιπους», δήλωσε.

Ο Doohan, ωστόσο, δεν θέλει να συγκρίνει τη δική του εμπειρία με αυτή του Marquez.

«Και εγώ είχα έναν σοβαρό τραυματισμό πριν από πολλά χρόνια, αλλά ήταν διαφορετικός από τον δικό του. Υπήρχε χρόνος για αποκατάσταση, για ανανέωση συμβολαίων. Μόνο ο Marc γνωρίζει τι πέρασε και πόσο δύσκολη ήταν αυτή η διαδικασία», εξήγησε. «Το να έχεις αυτή τη νοητική δύναμη, να μην χάνεις ποτέ την εστίασή σου στο στόχο. Να ξεκινάς από μια θέση απόλυτης κυριαρχίας πριν το ατύχημα, να περνάς όλα αυτά και να έχεις μια σεζόν στην οποία ουσιαστικά δεν διεκδικούσες τον Τίτλο, γιατί ήξερες ότι ήταν εκτός εμβέλειας, και παρ’ όλα αυτά να παραμένεις συγκεντρωμένος μακροπρόθεσμα. Αυτό σημαίνει επιστροφή στην κυριαρχία και απόδειξη του πόσο δυνατός ήταν και πόσο δυνατός παραμένει. Δείχνει τον σπουδαίο χαρακτήρα του Marc και τι τον βοήθησε να ξεπεράσει τον τραυματισμό. Πήρε τις σωστές αποφάσεις και αυτό είναι ένα ακόμη σημάδι ότι είναι πραγματικός Πρωταθλητής. Όλα αυτά δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στον τρόπο που διαχειρίστηκε την κατάσταση και, στη συνέχεια, σε αυτά που πέτυχε και στην επιστροφή του. Πιστεύω ότι, ακόμη κι αν δεν είσαι φίλος του motorsport, αυτό που έκανε ήταν θρυλικό».

Ο Mick δεν μίλησε μόνο για τον Marc, αλλά και για πολλούς ακόμη αναβάτες, με ιδιαίτερη αναφορά στους Ιταλούς.

«Ο Bezzecchi κάνει απίστευτη δουλειά με την Aprilia. Ο Martín ήταν εντυπωσιακός, παρά τους τραυματισμούς του. Ο Luca Marini με έχει επίσης εντυπωσιάσει με την Honda. Δεν ξέρω τι συνέβη με τον Bagnaia, αλλά έχει απίστευτο ταλέντο — δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάτι που σχετίζεται με τη μοτοσυκλέτα ή με την έλευση του Marc Marquez στην ομάδα, αλλά δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει πόσο κυρίαρχος ήταν στα δύο Παγκόσμια Πρωταθλήματα που κατέκτησε», κατέληξε.

Ας διαβάσουμε εκτενέστερα τις ερωτήσεις του Jaime Martin και τις απαντήσεις του Mick Doohan:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς αξιολογείτε τη σημασία της υποψηφιότητας του Marc Márquez για το κορυφαίο βραβείο Laureus;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Laureus είναι το βραβείο που κάθε αθλητής θέλει να κερδίσει, γιατί κρίνεται απέναντι σε άλλους αθλητές, ανεξάρτητα από το άθλημα. Η ψηφοφορία γίνεται από την Ακαδημία. Έχει ήδη επιλεγεί για την υποψηφιότητα. Θα ήθελα να τον δω να κερδίζει. Το αξίζει απόλυτα. Για μένα, φέτος θα έπρεπε να το πάρει. Νομίζω θα ήταν πολύ περήφανος αν το καταφέρει. Πιστεύω ότι το έχει κερδίσει και στο παρελθόν. Όλοι γνωρίζουμε πόσο καλός είναι.

ΕΡ.: Είχατε σοβαρούς τραυματισμούς. Τι είναι το πιο σημαντικό σε μια αποκατάσταση όπως η δική σας ή του Marc; Το ψυχολογικό κομμάτι;

ΑΠ.: Μόνο ο Marc μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Είναι ο μόνος που πέρασε αυτή την τόσο τραυματική περίοδο. Αυτό σημαίνει να επιστρέφεις στην κορυφή και να αποδεικνύεις πόσο δυνατός ήσουν και πόσο δυνατός παραμένεις. Δείχνει τον χαρακτήρα του Marc και τι τον βοήθησε να ξεπεράσει τον τραυματισμό. Είναι διαφορετικό για τον καθένα, γι’ αυτό δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του, αλλά είναι Πρωταθλητής λόγω της νοοτροπίας του. Σίγουρα πέρασε δύσκολες μέρες, μήνες και χρόνια, αμφισβητώντας τον εαυτό του. Το μυαλό είναι κάτι ιδιαίτερο. Εκείνος κατάφερε να ξεπεράσει τον πόνο, την αμφιβολία και κάθε σκέψη — αν έπρεπε να σταματήσει, να κάνει παύση, τι να κάνει. Πήρε τις σωστές αποφάσεις και αυτό είναι ένα ακόμη σημάδι ότι είναι πραγματικός πρωταθλητής.

ΕΡ.: Σας αρέσει το σημερινό MotoGP με τη νέα γενιά;

ΑΠ.: Ναι. Πάντα υπάρχει μια νέα γενιά. Εγώ είμαι από μια παλαιότερη. Υπάρχουν νεότεροι από εμένα και θα υπάρξουν και στο μέλλον. Κάθε γενιά είναι διαφορετική, αλλά αγαπώ πάντα το MotoGP. Οι κανονισμοί πάντα μπορούν να συζητηθούν, όπως γινόταν και παλιά και θα γίνεται και στο μέλλον. Σήμερα έχουμε κορυφαίους αναβάτες σε κορυφαίες μοτοσυκλέτες. Οι ηλεκτρονικές βοήθειες ίσως βοηθούν ώστε περισσότεροι να φτάνουν μπροστά, αλλά σε γενικές γραμμές είναι όπως ήταν πάντα. Στον αγώνα συνήθως υπάρχουν δύο ή τρεις που μπορούν να κερδίσουν. Οι κατατακτήριες ήταν πάντα κρίσιμες, αλλά όλα καταλήγουν στον αγώνα και στη μοτοσυκλέτα σου. Η αεροδυναμική έχει κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Είναι το μόνο που αναρωτιέμαι αν το χρειαζόμαστε ή αν θα έπρεπε να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Έχουμε δει όμως αναβάτες όπως ο Marc Márquez ή ο Valentino Rossi να ανακάμπτουν από πίσω ή μετά από κακή εκκίνηση — κάτι που σήμερα είναι πιο δύσκολο.

ΕΡ.: Από τη νέα γενιά, ποιος σας αρέσει περισσότερο; Υπάρχει κάποιος που σας θυμίζει εσάς;

ΑΠ.: Ειλικρινά, δεν σκέφτομαι έτσι. Ο καθένας είναι διαφορετικός και θα ήταν ασέβεια να πω ότι κάποιος μου μοιάζει. Ο Bezzecchi κάνει απίστευτη δουλειά με την Aprilia. Ο Martín ήταν εντυπωσιακός παρά τους τραυματισμούς του. Ο Luca Marini με έχει επίσης εντυπωσιάσει με την Honda. Ίσως και ο ίδιος να εξεπλάγη μετά τη μετάβαση από την Ducati στην Honda, που βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω τι συνέβη με τον Bagnaia, αλλά έχει τεράστιο ταλέντο, χωρίς καμία αμφιβολία. Δεν ξέρω αν έφταιγε η μοτοσυκλέτα ή η άφιξη του Marc Marquez στην ομάδα, αλλά δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς πόσο κυρίαρχος ήταν στα δύο Παγκόσμια Πρωταθλήματα που κατέκτησε.

ΕΡ.: Πώς βλέπετε τις πιθανότητες του Marc στο φετινό πρωτάθλημα;

ΑΠ.: Είναι νωρίς ακόμη για να μιλήσουμε. Στις πρώτες δύο-τρεις κούρσες αρχίζεις να καταλαβαίνεις κάποια πράγματα, αλλά θα δούμε όταν επιστρέψουμε στην Ευρώπη, και αυτό θα γίνει σύντομα. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι τι συμβαίνει με την Ducati. Δεν ξέρω αν η Aprilia έκανε μεγάλο βήμα ή αν η Ducati έκανε πίσω. Και γιατί; Φαίνεται πάντως ότι οι μοτοσυκλέτες της VR46 αποδίδουν καλύτερα από τις εργοστασιακές. Αν ισχύει αυτό, τότε ποιος ηγείται της εξέλιξης; Πήγαν στη σωστή κατεύθυνση; Δεν ξέρω αν η Aprilia προχώρησε μπροστά ή αν η Ducati έκανε ένα βήμα πίσω.

ΕΡ.: Μπορούμε να δούμε τον Jorge Martín να παλεύει για τον Τίτλο με την Aprilia;

ΑΠ.: Το ελπίζω. Ο Bezzecchi κάνει εξαιρετική δουλειά και είναι δυνατός τόσο στον έναν γύρο όσο και σε ρυθμό αγώνα. Η Aprilia φαίνεται πολύ δυνατή. Όσο για τον Martín, μου αρέσει ως χαρακτήρας — προσγειωμένος, φυσιολογικός άνθρωπος και εξαιρετικά γρήγορος. Το είδαμε όταν πήρε το Παγκόσμιο με την Ducati της Pramac. Δυστυχώς τραυματίστηκε πολλές φορές πέρυσι και πέρασε δύσκολες στιγμές με την Aprilia. Τώρα ξεκίνησε καλά, είναι δεύτερος στο πρωτάθλημα. Όλα πάνε καλά για εκείνον… εκτός ίσως από τους πανηγυρισμούς στον γύρο τιμής, που χρειάζονται λίγη δουλειά.

ΕΡ.: Το 2027 ίσως δούμε τον Marc Márquez μαζί με τον Pedro Acosta στην Ducati. Θα είναι θετικό ή αρνητικό για την Ducati;

ΑΠ.: Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, οπότε δεν σχολιάζω φήμες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ένας αναβάτης, είτε στη δική μου εποχή είτε του Marc, επικεντρώνεται στον εαυτό του. Δεν θέλει η Ducati τους καλύτερους αναβάτες; Ο Acosta έχει απίστευτο ταλέντο. Αυτό που κάνει με την KTM είναι εντυπωσιακό. Θα είναι δύσκολο και για τους δύο. Ο Marc δεν θα είναι πια νέος και θα υπάρχει ένας νεαρός που ανεβαίνει και θέλει να τον κερδίσει. Και ο Marc, φυσικά, δεν θέλει να χάσει από τον νέο. Αλλά όποιος κι αν είναι δίπλα σου, για να κερδίσεις πρέπει να κερδίσεις όλους — και τον teammate σου. Οι δυνατοί αναβάτες δεν ασχολούνται με το ποιος είναι δίπλα τους. Το ίδιο ισχύει και στην Formula 1: ο Verstappen δεν ανησυχεί για τον teammate του. Αυτός που πρέπει να ανησυχεί είναι ο άλλος.