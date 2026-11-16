F1, MotoGP, Rally, Truck και snowmobile: πέντε διαφορετικά αγωνιστικά οχήματα έρχονται αντιμέτωπα σε μια απίθανη αναμέτρηση πάνω σε μια παγωμένη λίμνη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους -15 βαθμούς Κελσίου.

Η Red Bull ξέρει καλά πώς να προσφέρει εντυπωσιακό θέαμα στους φίλους των μηχανοκίνητων σπορ και αυτή τη φορά δημιουργεί μια ξεχωριστή πρόκληση. Σε μια ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή πάνω στην επιφάνεια μιας παγωμένης λίμνης, πέντε από τα πιο γρήγορα και διαφορετικά οχήματα του κόσμου καλούνται να αναμετρηθούν. Μια Formula 1, μια μοτοσυκλέτα MotoGP, ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο Rally, ένα αγωνιστικό Pro 4 Truck και ένα snowmobile δοκιμάζουν τις δυνατότητές τους σε ένα εντελώς ασυνήθιστο περιβάλλον.

Με τα συμβατικά ελαστικά να μην μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη πρόσφυση σε αυτές τις συνθήκες, όλα τα οχήματα εξοπλίστηκαν με ειδικά ελαστικά με καρφιά, ενώ η χάραξη της πίστας σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αναδεικνύει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματά τους.

Την αναγνωριστική διαδικασία ανοίγει το όχημα που βρίσκεται πιο κοντά στο φυσικό του περιβάλλον, το Ski-Doo Pro Champ των 440κ.εκ., με αναβάτη τον Gunnar Sterne. Χάρη στο χαμηλό βάρος του, τα 400 καρφιά και τα αιχμηρά πέδιλα, το snowmobile μπορεί να φτάσει τα 170 χλμ./ώρα και σημειώνει αμέσως έναν εξαιρετικό χρόνο 1:12, παρότι καλείται να καλύψει τη μεγαλύτερη διαδρομή.

Στη συνέχεια, ο Andrew Carlson παίρνει θέση πίσω από το τιμόνι ενός εντυπωσιακού Pro 4 Truck με V8 κινητήρα 950 ίππων. Κάθε ελαστικό του διαθέτει 700 καρφιά, τα οποία έχουν τοποθετηθεί ένα προς ένα με το χέρι. Παρά το μεγάλο αρχικό άλμα που περιλαμβάνει η διαδρομή, το βάρος του οχήματος βοηθά τα καρφιά να εισχωρούν στον πάγο, εξασφαλίζοντας απρόσμενα καλή πρόσφυση. Ο χρόνος του σταματά στο 1:13, όσο ακριβώς χρειάζεται και ο Scott Speed με το τετρακίνητο Subaru Rally. Το αυτοκίνητο δεν έχει δεχθεί μηχανικές αλλαγές, πέρα από την τοποθέτηση των ειδικών ελαστικών, και εντυπωσιάζει με τις ελεγχόμενες πλαγιολισθήσεις του.

Η πραγματική πρόκληση, ωστόσο, ξεκινά με τα δύο οχήματα που βρίσκονται πιο μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον. Ο Patrick Friesacher οδηγεί στον πάγο τη θρυλική Red Bull RB7 της Formula 1, η οποία έχει δεχθεί τις απαραίτητες προσαρμογές για τις ακραίες συνθήκες, μεταξύ των οποίων και αύξηση της απόστασης από το έδαφος.

Η εκκίνηση αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στις χαμηλές ταχύτητες απουσιάζει το απαραίτητο αεροδυναμικό φορτίο για να πιέσει το μονοθέσιο στην επιφάνεια της πίστας. Στις ευθείες, όμως, ο Patrick καταφέρνει να αξιοποιήσει την ισχύ του και σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο των δοκιμών, με 1:11.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πρόκληση για τον Dani Pedrosa, ο οποίος αναλαμβάνει να οδηγήσει μια μοτοσυκλέτα MotoGP με σχεδόν 300 ίππους. Η μοτοσυκλέτα διαθέτει κατάλληλα προσαρμοσμένες αναρτήσεις, ατσάλινα δισκόφρενα και περισσότερα από 500 μακριά καρφιά στους δύο τροχούς. Ο Ισπανός πρέπει να διατηρήσει την ισορροπία της χωρίς να μπορεί να πάρει μεγάλες κλίσεις στις κλειστές στροφές. Παρ’ όλα αυτά, καταφέρνει να σημειώσει χρόνο 1:12, λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο πίσω από την Formula 1.

Με τους πέντε οδηγούς να βρίσκονται σε απόσταση μόλις δύο δευτερολέπτων, έρχεται η ώρα της τελικής αναμέτρησης, με όλους τους συμμετέχοντες στην πίστα ταυτόχρονα. Η Formula 1 του Patrick παίρνει αρχικά το προβάδισμα, ενώ ο Gunnar με το snowmobile διατηρεί εξαιρετικά υψηλό ρυθμό, προσπαθώντας να καλύψει τη μεγαλύτερη απόσταση της δικής του διαδρομής.

Όσο περνούν οι γύροι, όμως, ο Dani Pedrosa αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και οδηγεί πολύ πιο επιθετικά σε σχέση με τις δοκιμές. Η μάχη κορυφώνεται στην τελευταία ευθεία, όπου ο Ισπανός καταφέρνει να επικρατήσει και να περάσει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού. Πίσω του ακολουθούν το snowmobile, η Formula 1, το Pro 4 Truck και το αυτοκίνητο Rally.