του Νεκτάριου Διατσίδη

Το MotoGP και οι 5 κατασκευαστές – Aprilia, Ducati, Honda, KTM και Yamaha – επιβεβαίωσαν ότι υπεγράφη η συμφωνία που καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας του αθλήματος για την περίοδο 2027 έως 2031.

Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για το MotoGP και τους κατασκευαστές που συμμετέχουν στην MSMA, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος όλοι υπέγραψαν μία ενιαία συμφωνία που καλύπτει τα επόμενα 5 χρόνια αγώνων. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τη κοινή δέσμευση για τη διαμόρφωση ενός συναρπαστικού μέλλοντος για το πρωτάθλημα και υπογραμμίζει το ενιαίο όραμα για την επόμενη φάση του, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη παρουσία όλων των σημερινών κατασκευαστών στο grid.

Η συμφωνία βασίζεται στην ισχυρή σύμπλευση μεταξύ του MotoGP και των κατασκευαστών στους βασικούς πυλώνες του αθλήματος. Αποτελεί αποτέλεσμα μιας συλλογικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης με επίκεντρο το συμφέρον του αθλήματος σε αγωνιστικό, τεχνικό και εμπορικό επίπεδο, θεσπίζοντας ένα πλαίσιο που διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα, την τεχνολογική εξέλιξη και τη διαρκή παγκόσμια απήχηση του πρωταθλήματος, στηριζόμενο σε ένα σαφές μακροπρόθεσμο όραμα.

Παράλληλα, το MotoGP και οι 11 ομάδες έχουν συμφωνήσει στους βασικούς όρους για την περίοδο 2027–2031, με σχετική ανακοίνωση να αναμένεται το επόμενο διάστημα. Αυτό το πλαίσιο που αφορά ολόκληρο το άθλημα θα καθορίσει τις κανονιστικές, αγωνιστικές και εμπορικές βάσεις για την επόμενη φάση εξέλιξης του MotoGP, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο και ενισχύοντας περαιτέρω το πρωτάθλημα.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, το MotoGP, οι κατασκευαστές, οι ομάδες και η FIM συνεργάζονται για τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης τόσο των τεχνικών όσο και των αγωνιστικών πτυχών του πρωταθλήματος, διατηρώντας παράλληλα σταθερή έμφαση στην ασφάλεια και προσφέροντας ένα ακόμη πιο ελκυστικό προϊόν για τους φιλάθλους. Αυτή η κοινή προσέγγιση θα καθοδηγήσει τη συνεχή πρόοδο του MotoGP, διατηρώντας ταυτόχρονα το DNA που το καθιστά την κορυφαία μορφή αγώνων μοτοσυκλέτας.

Το MotoGP θα συνεχίσει να επενδύει στην παγκόσμια πλατφόρμα του – συμπεριλαμβανομένης της προώθησης, της αλληλεπίδρασης με τους φιλάθλους και της εμπορικής ανάπτυξης – στο πλαίσιο της κοινής φιλοδοξίας και δέσμευσης των κατασκευαστών για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και περαιτέρω αύξηση της αξίας του πρωταθλήματος για φιλάθλους, συνεργάτες και ενδιαφερόμενα μέρη σε όλο τον κόσμο.

Carmelo Ezpeleta, CEO MotoGP Group:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί καθοριστική στιγμή για το MotoGP. Η δέσμευση και των 5 κατασκευαστών όχι μόνο ενισχύει τη δύναμη του πρωταθλήματος σήμερα, αλλά υπογραμμίζει και τη κοινή φιλοδοξία που καθορίζει το μέλλον του. Μαζί με τη μακροχρόνια συνεργασία μας με την FIM έως το 2060, αυτή η συμφωνία μας προσφέρει μια ισχυρή βάση για να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε, χτίζοντας πάνω σε δεκαετίες προόδου και επιταχύνοντας προς μια νέα εποχή για το άθλημα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κατασκευαστές για τη συνεργασία, τη σύμπνοια και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Παρότι είμαστε περήφανοι για την ανάπτυξη που έχει πετύχει το MotoGP τις τελευταίες δεκαετίες, η προσοχή μας είναι στραμμένη στο μέλλον: στην επέκταση της παγκόσμιας παρουσίας μας, στην εξέλιξη του αθλήματος και στη σύνδεση με νέα κοινά σε όλο τον κόσμο».

Massimo Rivola, CEO της Aprilia Racing:

«Ως πρόεδρος του MSMA, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος για τη συμφωνία μεταξύ της ένωσής μας και της MotoGP SEG. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος που όλοι οι κατασκευαστές κατέληξαν ομόφωνα σε συμφωνία με το MotoGP. Αυτό σημαίνει ότι μοιραζόμαστε όλοι το ίδιο όραμα για το μέλλον του αθλήματος. Το brand MotoGP διαθέτει τεράστιες δυνατότητες και μόνο μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει η παγκόσμια αγορά και να αναπτυχθούμε μαζί στον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας».

Luigi Dall’Igna, Γενικός Διευθυντής της Ducati Corse:

«Αυτή η συλλογική συμφωνία μεταξύ του MotoGP και όλων των κατασκευαστών αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το άθλημά μας. Η κοινή δέσμευση όλων στο paddock αποδεικνύει ότι, παρόλο που αγωνιζόμαστε σκληρά στην πίστα, είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι όσον αφορά τη διασφάλιση ενός λαμπρού και επιτυχημένου μέλλοντος για το MotoGP.

Η συμφωνία αυτή προσφέρει σταθερότητα και σαφή κατεύθυνση για τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον ώστε οι κατασκευαστές να συνεχίσουν να επενδύουν στην τεχνολογία, την απόδοση και τα ταλέντα. Είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτού του κοινού οράματος και πλήρως αφοσιωμένοι στη συνεχή ανάπτυξη του πρωταθλήματος, προσφέροντας εξαιρετικούς αγώνες στους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο και βοηθώντας το MotoGP να φτάσει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα επιτυχίας».

Koji Watanabe, Πρόεδρος της HRC:

«Ως Honda HRC, είμαστε ικανοποιημένοι που καταλήξαμε σε συμφωνία, ως μέλος της MSMA, με την MotoGP Sports Entertainment Group σχετικά με τα επόμενα 5 χρόνια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP. Η συμφωνία θέτει τα θεμέλια για το μέλλον του πρωταθλήματος, με ένα σαφές και ενιαίο όραμα και στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση του αθλήματος, όπως συμφωνήθηκε ομόφωνα και υποστηρίχθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Με αυτή τη συμφωνία, η Honda επιβεβαιώνει ότι η δέσμευσή της στους αγώνες Grand Prix παραμένει αμετάβλητη και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για πολλά ακόμη χρόνια».

Pit Beirer, Αγωνιστικός Διευθυντής της KTM Motorsports:

«Πρόκειται για μια μεγάλη και ουσιαστική στιγμή για το MotoGP και για όλους στην KTM. Αυτό που ξεχωρίζει είναι η ισχυρή σύμπλευση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και η κοινή φιλοδοξία να συνεχίσουμε να προωθούμε το άθλημα προς τα εμπρός.

Έχουμε επενδύσει καρδιά, πάθος και σκληρή δουλειά στο πρόγραμμά μας στο MotoGP και ήταν εντυπωσιακό να βλέπουμε το πρωτάθλημα να εξελίσσεται σε μια τόσο ανταγωνιστική και παγκόσμια πλατφόρμα. Το MotoGP αντιπροσωπεύει το καλύτερο του αθλήματός μας – επιδόσεις, καινοτομία και καθαρούς αγώνες – συνδέοντας φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.

Η νέα συμφωνία μας δίνει μια σταθερή βάση για να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, να προκαλούμε τους εαυτούς μας και να διεκδικούμε τις κορυφαίες θέσεις απέναντι στους καλύτερους του κόσμου. Είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτής της διαδρομής και ενθουσιασμένοι για όσα έρχονται».

Paolo Pavesio, Διευθύνων Σύμβουλος της Yamaha Motor Racing:

«Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση μιας μακράς και κατά καιρούς σύνθετης διαπραγμάτευσης, η οποία τελικά προσέφερε σημαντική αξία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παρείχε μια σημαντική ευκαιρία ευθυγράμμισης σε ένα κοινό όραμα και τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του MotoGP, κάτι στο οποίο είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε.

Καθώς το MotoGP εισέρχεται σε αυτή τη νέα φάση, βλέπουμε μια ξεκάθαρη ευκαιρία να αναβαθμίσουμε περαιτέρω το πρωτάθλημα, εξισορροπώντας την καινοτομία, την αγωνιστική αριστεία και την αλληλεπίδραση με τους φιλάθλους. Συνεχίζοντας να επενδύουμε τόσο εντός όσο και εκτός πίστας, είμαστε βέβαιοι ότι το MotoGP θα διατηρήσει τη θέση του ως η κορυφαία μορφή αγώνων μοτοσυκλέτας, αυξάνοντας παράλληλα την παγκόσμια απήχησή του.

Η Yamaha παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στο MotoGP για τα επόμενα 5 χρόνια και πέρα από αυτά, στηρίζοντας τις ομάδες, τους αναβάτες και τους φιλάθλους μας με το πάθος και την αφοσίωση που χαρακτηρίζουν την κληρονομιά μας».