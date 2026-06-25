του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP Group μαζί με τις 11 ομάδες του MotoGP, υπέγραψαν πλέον τις συμφωνίες που διέπουν τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM MotoGP για την περίοδο από το 2027 έως το 2031.

Μετά την πρόσφατη επιβεβαίωση της συμφωνίας του MotoGP με τους Κατασκευαστές, οι συμφωνίες με τις ομάδες ολοκληρώνουν το θεσμικό και εμπορικό πλαίσιο για την περίοδο 2027-2031.

Οι 11 ομάδες είναι οι: Aprilia Racing, BK8 Gresini Racing MotoGP, Ducati Lenovo Team, Honda HRC Castrol, LCR Honda, Monster Energy Yamaha MotoGP, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Prima Pramac Yamaha MotoGP, Red Bull KTM Factory Racing, Red Bull KTM Tech3 και Superfile Trackhouse MotoGP Team.

Οι συμφωνίες επιβεβαιώνουν τη μακροπρόθεσμη συμμετοχή των ομάδων στο MotoGP και παρέχουν μια ισχυρή βάση για το επόμενο κεφάλαιο του αθλήματος υπό τους κανονισμούς του 2027. Από κοινού, το MotoGP, οι ομάδες, οι Κατασκευαστές και η FIM μοιράζονται το όραμα για την ενίσχυση του πρωταθλήματος, τη βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων και τη στήριξη της συνεχούς παγκόσμιας ανάπτυξής του.

Το νέο πλαίσιο ενισχύει τον ρόλο των ομάδων ως βασικών συντελεστών του μέλλοντος του MotoGP, προσφέροντας μεγαλύτερη βεβαιότητα και εμπιστοσύνη για την αύξηση των επενδύσεων στους βασικούς πυλώνες του αθλήματος: την απόδοση, την αλληλεπίδραση με τους φιλάθλους και τις εμπορικές ευκαιρίες. Παράλληλα, αναγνωρίζει τη σημασία της διατήρησης 11 ισότιμων ομάδων, καθεμία με τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα, ιστορία και μάρκα, συμβάλλοντας σε ένα πιο δυναμικό και συναρπαστικό πρωτάθλημα για τους υποστηρικτές του.

Οι συμφωνίες εισάγουν επίσης ενισχυμένες δεσμεύσεις προώθησης και marketing σε όλο το paddock, συμβάλλοντας στην περαιτέρω προβολή των ομάδων, των αναβατών και του πρωταθλήματος παγκοσμίως. Με την ενίσχυση της προβολής και της μοναδικότητας κάθε ομάδας, το MotoGP θα δημιουργήσει βαθύτερους δεσμούς με τους φιλάθλους του και νέες ευκαιρίες εμπορικής ανάπτυξης σε όλες τις αγορές.

Carmelo Ezpeleta, CEO MotoGP Group:

«Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας με τις ομάδες αποτελεί μια καθοριστική στιγμή για το MotoGP, καθώς θεσπίζει το πλαίσιο που θα καθοδηγήσει το πρωτάθλημα τουλάχιστον έως το 2031. Μαζί με τους Κατασκευαστές, την FIM και όλους τους εμπλεκόμενους στο paddock, δημιουργήσαμε μια ισχυρή βάση για τη νέα εποχή του αθλήματος.

Η συμφωνία αυτή προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στις ομάδες, ενώ παράλληλα ενισχύει τον κεντρικό τους ρόλο στο πρωτάθλημα. Είμαστε υπερήφανοι που διαθέτουμε 11 ομάδες, καθεμία με τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα και συνεισφορά στο MotoGP. Σε συνδυασμό με τις ενισχυμένες δεσμεύσεις προώθησης, αυτό θα φέρει τους φιλάθλους πιο κοντά στη δράση και θα ενισχύσει την παγκόσμια απήχηση του αθλήματος.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ομάδες για τη συνεργασία και την εποικοδομητική τους στάση καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Μοιραζόμαστε μια ξεκάθαρη φιλοδοξία: να προσφέρουμε τους καλύτερους και ασφαλέστερους αγώνες στον κόσμο, να διευρύνουμε το παγκόσμιο κοινό μας και να δημιουργήσουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους φιλάθλους, τους συνεργάτες και όλους τους εμπλεκόμενους».

Lucio Cecchinello, Πρόεδρος της IRTA:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επιβεβαιώνω ότι όλες οι ομάδες του MotoGP κατέληξαν σε συμφωνία για την περίοδο 2027–2031, θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για μελλοντικές ανανεώσεις πέρα από αυτή τη χρονική διάρκεια.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, προσφέροντας σε όλες τις ομάδες τη σταθερότητα, την εμπιστοσύνη και τους πόρους που απαιτούνται ώστε να συνεχίσουν να επενδύουν στο Πρωτάθλημα μέσω μακροπρόθεσμων αθλητικών προγραμμάτων υψηλού επιπέδου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τη διοίκηση του MotoGP, τον Carmelo Ezpeleta, τον Carlos Ezpeleta και όλες τις ομάδες για το εποικοδομητικό πνεύμα που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των συζητήσεων. Η διαδικασία απαιτούσε χρόνο, προσοχή και υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές, αλλά χωρίς καμία αμφιβολία το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά θετικό για το μέλλον του αθλήματός μας και για το κορυφαίο θέαμα που συνεχίζει να προσφέρει το MotoGP».