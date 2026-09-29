12 βαθμοί χωρίζουν τους δύο πρωτοπόρους του MotoGP, ένας νέος διεκδικητής του Τίτλου έχει εμφανιστεί και ένας ήρωας της πατρίδας του βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα: η μεγάλη περιοδεία σε Ασία και Ωκεανία ξεκινά τώρα!

Το Ευρωπαϊκό καλοκαίρι ολοκληρώθηκε και η τελική ευθεία της σεζόν ξεκινά, σε μία από τις πιο συναρπαστικές μάχες Τίτλου στην ιστορία του MotoGP. Έχοντας φτάσει στην Αυστρία ισόβαθμος με τον Marc Marquez, ο Jorge Martin (Aprilia Racing) μπαίνει στην περιοδεία της Ασίας και της Ωκεανίας από την 1η θέση, έχοντας προβάδισμα 12 βαθμών από τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Ducati Lenovo Team.

Μόλις 42 βαθμοί χωρίζουν, ωστόσο, τους τρεις πρώτους – λίγο περισσότερο από τη συγκομιδή ενός αγωνιστικού τριημέρου – ενώ ένας ακόμη αστέρας βρίσκεται στην 4η θέση, σε εξαιρετική φόρμα και πλησιάζει. Πέντε GP σε έξι εβδομάδες. Η τελική μάχη ξεκινά!

ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ: Martin vs Marc Marquez

Κάνοντας τη διαφορά στον προηγούμενο Γύρο με νίκη στο Sprint και τη 2η θέση στον Αγώνα της Κυριακής, ο Martin φτάνει στην Ιαπωνία έχοντας μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα σε σχέση με πέρυσι. Τότε είχε ένα Σαββατοκύριακο που θα ήθελε να ξεχάσει, καθώς συγκρούστηκε με τον συναθλητή του Marco Bezzecchi στο Sprint και υπέστη κάταγμα στην κλείδα.

Τώρα φτάνει ως πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος και ο νικητής του Ιαπωνικού GP του 2023 θα διεκδικήσει τη δεύτερη νίκη του σε Grand Prix για το 2026.

Όσο για τον Marc Marquez, επιστρέφει στον τόπο όπου πέρυσι ολοκληρώθηκε μία από τις μεγαλύτερες επιστροφές στην ιστορία του αθλητισμού, χαρίζοντας στον #93 τον έβδομο Παγκόσμιο Τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία, μετά από όλους τους τραυματισμούς που είχε αντιμετωπίσει.

Φέτος, όμως, βρίσκεται σε διαφορετική θέση. Έχει μόλις πέντε παρουσίες στο βάθρο των Κυριακάτικων Αγώνων το 2026, αλλά όλες είναι σε νίκες, ενώ έχει προσθέσει και έξι νίκες σε Sprint. Συνέπεια απέναντι στην ταχύτητα, δύο μεγάλοι Πρωταθλητές αντιμέτωποι για την κορυφή.

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ: Bezzecchi και Acosta παραμένουν κοντά και έχουν λόγους να ελπίζουν

Στην 3η θέση της βαθμολογίας, ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) παραμένει στη μάχη, 42 βαθμούς πίσω από τον Martin. Ήταν οι Αγώνες εκτός Ευρώπης και η συνέχεια της περσινής σεζόν που έδωσαν στον #72 την ώθηση για την κατάκτηση της 3ης θέσης στο Πρωτάθλημα, και η φόρμα του στις επόμενες έξι εβδομάδες θα είναι καθοριστική για τις βλέψεις του.

Ο Bezzecchi συγκέντρωσε τους δεύτερους περισσότερους βαθμούς από το Motegi και μετά το 2025, επομένως παραμένει μέσα στο παιχνίδι.

Στη συνέχεια υπάρχει ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), ο οποίος εξελίσσεται σε απειλή της τελευταίας στιγμής. Πέντε συνεχόμενα αποτελέσματα στην πρώτη πεντάδα, με τα τρία τελευταία να είναι παρουσίες στο βάθρο και το πιο πρόσφατο να αποτελεί την παρθενική του νίκη, σημαίνουν ότι ο “The Shark” μπαίνει στην περιοδεία εκτός Ευρώπης έτοιμος να δαγκώσει.

Οι 72 βαθμοί διαφοράς είναι σημαντικοί, αλλά όπως και ο Bezzecchi, ο Acosta ήταν εντυπωσιακός στο ίδιο σημείο πέρυσι και ήταν ο τρίτος σε συγκομιδή βαθμών από την Ιαπωνία και μετά. Η πρώτη του πραγματικά μεγάλη ευκαιρία για νίκη στο MotoGP ήρθε στο Motegi, στη rookie σεζόν του.

Μπορεί να πετύχει δύο συνεχόμενες νίκες; Όπως λέει και ο ίδιος, δεν έχει τίποτα να χάσει στη μάχη του Τίτλου.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ: Ο Ogura διεκδικητής στο Motegi

Δύο σταθερές 4ες θέσεις στην Αυστρία σηματοδότησαν μια δυναμική επιστροφή για τον Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team), ο οποίος βρίσκεται σε καλή φόρμα ενόψει του Αγώνα της πατρίδας του.

Μη μπορώντας να αγωνιστεί την Κυριακή του 2025, ο #79 θέλει να αφήσει πίσω του την απογοήτευση, έχοντας πλέον στις πλάτες του το βάρος – αλλά και την αναμονή – ενός ολόκληρου Έθνους που περιμένει μεγάλες στιγμές, μετά την απογοήτευση του 2025 και τα σημαντικά επιτεύγματα του 2026.

Λίγο πιο μπροστά από τον ήρωα της πατρίδας του βρίσκεται ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), μόλις 4 βαθμούς πίσω από τον Acosta. Ωστόσο, χωρίς αποτέλεσμα στην πρώτη πεντάδα στα τέσσερα τελευταία GP, χρειάζεται μια μεγάλη συγκομιδή βαθμών στους τελευταίους επτά Γύρους. Παραμένει στη μάχη, αλλά θα θέλει πλέον να έχει πιο ενεργό ρόλο στις μάχες για το βάθρο.

ΦΟΡΜΑ ΣΤΟ MOTEGI: Πρώτη δεκάδα, δύο νίκες και πολλά ακόμη

Οι Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) και Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) είχαν αμφότεροι τερματισμούς στην πρώτη δεκάδα στην Ιαπωνία πέρυσι, ενώ στην 9η θέση της βαθμολογίας βρίσκεται ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), ο οποίος είναι δύο φορές νικητής στο Motegi και επικράτησε εκεί το 2025.

Ο ίδιος υποβαθμίζει τις πιθανότητες να επαναλάβει την περσινή του εμφάνιση το 2026, όμως έναν δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή δεν μπορείς ποτέ να τον ξεγράψεις.

Στη 10η θέση της βαθμολογίας βρίσκεται ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), ο οποίος ελπίζει να ξαναβρεί τη φόρμα του καθώς μπαίνουμε σε ένα ιδιαίτερα έντονο μέρος της σεζόν.

ΙΑΠΩΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ: Αγώνας εντός έδρας για Honda και Yamaha

Το GP της πατρίδας τους φέρνει αισιοδοξία για Honda και Yamaha. Ο Luca Marini (Honda HRC Castrol) είναι ο κορυφαίος αναβάτης της Honda ενόψει του Αγώνα, ο Diogo Moreira (Pro Honda LCR) κυνηγά την επιστροφή του στην πρώτη δεκάδα μετά από ένα πιο δύσκολο διάστημα, ενώ ο Johann Zarco (Castrol Honda LCR) αναζητά δεύτερο συνεχόμενο διπλό τερματισμό στην πρώτη δεκάδα.

Οι Ιάπωνες φίλαθλοι έχουν έναν ακόμη λόγο για να πανηγυρίσουν, καθώς ο Takaaki Nakagami θα αγωνιστεί ως έκτακτη συμμετοχή. Παρότι η Honda ανέβηκε στο βάθρο στον Αγώνα της πατρίδας της το 2025 με τον Joan Mir (Honda HRC Castrol), ο Ισπανός απουσιάζει φέτος λόγω ασθένειας και αντικαθίσταται από τον Somkiat Chantra.

Στην Yamaha, ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) είχε ένα πολύ πιο θετικό GP Αυστρίας από ό,τι δείχνουν τα τελικά αποτελέσματα. Ο συναθλητής του Alex Rins, καθώς και οι αναβάτες της Prima Pramac Yamaha MotoGP, Jack Miller και Toprak Razgatlioglu, αναζητούν επίσης την επιστροφή τους στους βαθμούς καθώς το MotoGP επιστρέφει στην Ιαπωνία.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Ο Binder σε φόρμα, μαζί με ένα γκρουπ διεκδικητών

Η 6η θέση του Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) στο Red Bull Ring αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης για την τελική ευθεία της σεζόν, ενώ ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) θέλει να επαναλάβει τους δύο τερματισμούς στην πρώτη πεντάδα που πέτυχε στο Motegi το 2025, μετά από ένα πιο δύσκολο διάστημα.

Ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), από την άλλη, ανέβηκε στο βάθρο του Sprint στο Motegi το 2024, ενώ πλέον περιμένουμε να δούμε ποιος θα βρίσκεται στην άλλη πλευρά του γκαράζ του, μετά την προσωρινή επιστροφή του Maverick Viñales στη δράση κατά τη διάρκεια των Δοκιμών ελαστικών στην Αυστρία.

Είναι έτοιμος να αγωνιστεί; Θα το μάθουμε σύντομα.

Η Ιαπωνία σηματοδοτεί την έναρξη μιας τελικής ευθείας που υπόσχεται να αποτελέσει μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στην ιστορία του MotoGP.