του Νεκτάριου Διατσίδη

Martin. Marquez. Bezzecchi. Aprilia. Ducati. Και αυτά τα ονόματα δεν είναι ούτε τα μισά – ετοιμαστείτε για μια αναμέτρηση MotoGP που θα μείνει αξέχαστη στην Riviera.

Ποιος δεν θα ήθελε δύο ακόμη μεγάλες Ευρωπαϊκές μάχες πριν η σεζόν μπει στο επόμενο σκέλος της; Εμείς σίγουρα, και ευτυχώς, γιατί αυτό ακριβώς επιφυλάσσει το MotoGP για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Τα εντυπωσιακά βουνά της Στυρίας στην Αυστρία, όπου φωλιάζει το Red Bull Ring, έρχονται σύντομα. Πρώτα όμως, δένουμε τις ζώνες μας για ένα ραντεβού στην αστραφτερή Αδριατική, καθώς η πίστα Misano World Circuit Marco Simoncelli ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Red Bull Grand Prix του San Marino και της Riviera di Rimini.

Η συναρπαστική μάχη για τον Τίτλο του MotoGP πήρε μερικές ακόμη ανατροπές στον τελευταίο Αγώνα στην Aragon και έτσι φτάνουμε στο Misano με τους τρεις πρώτους της βαθμολογίας να χωρίζονται από μόλις 24 βαθμούς – ανάμεσά τους και ένας από τους ήρωες της έδρας αυτό το Σαββατοκύριακο, ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing).

Ο MM93 ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ MARTIN

Θα μιλήσουμε για τον Bez και την Aprilia παρακάτω, όμως ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) φτάνει σε εχθρικό έδαφος μετά από ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο στην Aragon, όπου συγκέντρωσε 37 βαθμούς και φτάνει σε εχθρικό έδαφος με στόχο να μειώσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά των 19 βαθμών από τον πρωτοπόρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, Jorge Martin (Aprilia Racing). Ή, αν είναι δυνατόν, να πάρει το προβάδισμα στη μάχη του Τίτλου – κάτι που είναι απολύτως εφικτό.

Οι περισσότεροι περίμεναν από τον εν ενεργεία Παγκόσμιο Πρωταθλητή να συγκεντρώσει το μέγιστο των βαθμών στην Aragon και ο #93 το έκανε. Τώρα, παρότι το Misano δεν θεωρείται απαραίτητα μια από τις πίστες που ο MM93 κυριαρχεί, ο Marquez έχει έξι νίκες στο MotoGP στην πίστα – μεταξύ αυτών και δύο τα τελευταία δύο χρόνια. Και αν γυρίσουμε πίσω στο San Marino GP του 2025, θα θυμηθούμε μια συναρπαστική μάχη ανάμεσα στους Marc Marquez και Bezzecchi. Μια επανάληψη θα ήταν κάτι παραπάνω από καλοδεχούμενη.

Καθώς η μάχη φουντώνει πραγματικά, μπαίνουμε πλέον στην αμείλικτη πορεία προς την Βαλένθια. Martin, Marc Marquez και Bezzecchi χωρίζονται από μόλις 24 βαθμούς. Θα είναι υπόθεση αυτών των τριών ή μπορεί κάποιος άλλος να επιστρέψει δυναμικά στη διεκδίκηση;

Η APRILIA ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ

Παρότι χάθηκε κάποιο έδαφος στην Aragon, δεν ήταν ένα κακό Σαββατοκύριακο για την Aprilia. Δεδομένης της συνεχιζόμενης επιστροφής του Bezzecchi σε πλήρη αγωνιστική κατάσταση, ήταν ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο για τον Ιταλό ενόψει του εντός έδρας Grand Prix, καθώς ο Bez μείωσε κατά μερικούς βαθμούς τη διαφορά από τον Martin.

Για τον Martin, η Aragon ήταν ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο απλώς δεν είχε τον ρυθμό για να παλέψει για το βάθρο. Αντίθετα, το ζητούμενο ήταν να πάρει το απόλυτο μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, κάτι που ακριβώς έκανε ο #89, τερματίζοντας δύο φορές στην 5η θέση. Το 2026, ο Martin δείχνει πιο ψύχραιμος, ήρεμος και έμπειρος από ποτέ και γνωρίζει από την πορεία του προς τον Τίτλο το 2024 ότι η συνέπεια είναι το κλειδί. Ωστόσο, η συνέπεια από μόνη της δεν αρκεί. Ο Ισπανός ήταν νικητής τόσο στο Tissot Sprint όσο και στο Grand Prix στο San Marino GP του 2023. Μπορεί να διεκδικήσει ξανά αυτές τις διακρίσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, ώστε να διατηρήσει – ή να διευρύνει – το προβάδισμά του στη βαθμολογία;

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) πέρασε ένα από τα δυσκολότερα Σαββατοκύριακα της σεζόν, χάνοντας πολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ένα βάθρο στο Misano θα ήταν κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτο για τον Ιταλό, ο οποίος χρειάζεται σύντομα καλά αποτελέσματα αν θέλει να επιστρέψει σε σοβαρή διεκδίκηση του Τίτλου.

Η διαφορά από τον Martin έως τον Di Giannantonio είναι 48 βαθμοί, ενώ ο Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) βρίσκεται πλέον 53 βαθμούς μακριά από την κορυφή, αφού ο τραυματισμός του στο χέρι έθεσε τον Ιάπωνα εκτός δράσης στην MotorLand. Πού θα επιστρέψει ο Ogura; Μάλλον σε αυτόν τον Αγώνα!

Έπειτα υπάρχει ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing). Ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση την Κυριακή στην Aragon, καθώς ο Acosta έδωσε μάχη σώμα με σώμα με τον συναθλητή του για το 2027 στο μεγαλύτερο μέρος του Grand Prix και έδειξε ακριβώς για τι είναι ικανός. Και παρότι η διεκδίκηση του Τίτλου μοιάζει να είναι υπερβολικά δύσκολη, ο #37 φαίνεται πως θα παίξει σημαντικό ρόλο στο πού θα καταλήξει το στέμμα του 2026. Μπορεί ο Acosta να παρουσιάσει ξανά κάτι ανάλογο στο Misano; Μάλιστα με μπόνους 500 παραπάνω στροφών στον κινητήρα του, από την ΚΤΜ!

Στην 7η θέση βρίσκεται ο Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team). Μετά από ένα Grand Prix που θα θυμάται για καιρό στο Silverstone, η Aragon ήταν το ακριβώς αντίθετο για τον Ισπανό, ο οποίος, έπειτα από ένα άτυχο μηχανικό πρόβλημα την Κυριακή, βλέπει πλέον τη διαφορά του από την κορυφή να αυξάνεται στους 70 βαθμούς. Ο Fernandez θα αναζητήσει άμεση απάντηση αυτό το Σαββατοκύριακο.

ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Sprint και την 4η θέση στην Aragon, συνεχίζοντας την πολύ καλή επιστροφή του στη δράση, ενώ οι δύο φορές που τερμάτισε στην 6η θέση ο Fermin Aldeguer, ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος να επιστρέψει μετά την αποχή λόγω τραυματισμού. Οι Ισπανοί θα έχουν αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να παλέψουν στην κορυφή στο San Marino.

Δυστυχώς για τον Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), αντίθετα, ήταν ένα Σαββατοκύριακο που θα θέλει να ξεχάσει στην MotorLand, καθώς πλέον έχει τρεις Κυριακάτικες εγκαταλείψεις στις τελευταίες τέσσερις συμμετοχές του. Ο Ιταλός θα είναι απεγνωσμένος να βρει ξανά ανοδική πορεία μπροστά στους φανατικούς οπαδούς του στο Misano. Το ίδιο ισχύει και για τον Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), ο οποίος αναζητά την επιστροφή στην πρώτη δεκάδα για πρώτη φορά μετά το Καταλανικό GP, στην πατρίδα του.

Ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) φτάνει στο Misano – μια πίστα όπου ο «The Beast» κέρδισε το 2024 και κατέκτησε το πρώτο του βάθρο στο MotoGP το 2021 – μετά την 8η θέση στην Aragon. Την ίδια στιγμή, η 10η θέση του Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) την Κυριακή δεν αποτυπώνει ολόκληρη την εικόνα, καθώς ο Νοτιοαφρικανός υποχώρησε μέχρι την 20η θέση στην αρχή του Grand Prix και στη συνέχεια ανέβηκε ξανά εντυπωσιακά στην κατάταξη.

Και μετά την αντικατάσταση του τραυματία Maverick Viñales από τον Pol Espargaro στα δύο τελευταία Grand Prix, ο #44 θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την Red Bull KTM Tech3 στο Misano, καθώς η αποκατάσταση του Viñales συνεχίζεται.

ΑΝΕΒΑΖΟΝΤΑΣ ΡΥΘΜΟ

Πόσο ωραίο ήταν να δούμε τον Johann Zarco (Castrol Honda LCR) ξανά πάνω στη μοτοσυκλέτα; Και τι επιστροφή ήταν αυτή! Έχοντας χάσει τα τελευταία έξι Grand Prix, ο Zarco πέρασε άνετα στις Κατατακτήριες 2, συνέχισε με μια 9η θέση στο Sprint και στη συνέχεια κατάφερε να πάρει έναν βαθμό την Κυριακή, μετά τη διπλή ποινή μεγαλύτερου γύρου που δέχθηκε. Ο συναθλητής του, Diogo Moreira (Pro Honda LCR), εντυπωσίασε επίσης, με 7η θέση στο Sprint και 9η θέση στο Grand Prix, εξασφαλίζοντας στον Βραζιλιάνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο που πήρε βαθμούς μέσα στη χρονιά, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή. Αυτά είναι πλέον πέντε φορές στην πρώτη δεκάδα για τον Moreira το 2026, ενώ ο #11 κατέκτησε και τις κορυφαίες τιμές της HRC στην Aragon. Εντυπωσιακή πρόοδος. Από την άλλη πλευρά, παρά το γεγονός ότι και οι δύο αναβάτες πήραν βαθμούς στην Aragon, ήταν ένα μάλλον ήσυχο Σαββατοκύριακο για τους Joan Mir και τον συναθλητή του στην Honda HRC Castrol, Luca Marini, οι οποίοι θα αναζητήσουν κάτι περισσότερο στο Misano – ιδιαίτερα ο Marini, καθώς αγωνίζεται στην έδρα του.

Στην Aragon, η Yamaha επέστρεψε επίσης στη μάχη για την πρώτη δεκάδα, με τον Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) να προηγείται της προσπάθειας. Για εκείνον, είναι πλέον τέσσερα συνεχόμενα αποτελέσματα στην πρώτη δωδεκάδα ενόψει του Misano. Ο συναθλητής του, Toprak Razgatlioglu, ολοκλήρωσε το Σαββατοκύριακό του με μια πτώση στη στροφή 12, όμως ο Τούρκος έδινε για μεγάλο μέρος του Αγώνα τη μάχη για μια θέση στην πρώτη δεκάδα. Ο Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) πήρε βαθμούς με την 13η θέση στο εντός εδρας Grand Prix, ενώ ο συναθλητής του, Fabio Quartararo, αναζητά το πρώτη φορά που θα πάρει βαθμούς την Κυριακή μετά την 7η θέση στο Γερμανικό GP, στην πίστα όπου έγινε Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP το 2021.

Με 37 βαθμούς να διακυβεύονται κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε GP αποτελεί κομβικό σταθμό, καθώς η κατάσταση συνεχίζει να αλλάζει το 2026. Θα συνεχίσει αυτή η τριάδα να ξεφεύγει στην κορυφή; Ή μπορεί κάποιος να κάνει την αντεπίθεσή του και να επιστρέψει στη διεκδίκηση;

Συντονιστείτε για το Red Bull Grand Prix του San Marino και της Riviera di Rimini, καθώς κατευθυνόμαστε προς την Βαλένθια και η ένταση ανεβαίνει ακόμη περισσότερο.