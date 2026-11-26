του Νεκτάριου Διατσίδη

Η μάχη για τη 2η θέση στο Πρωτάθλημα Αναβατών, ο Τίτλος των Κατασκευαστών και πολλές ακόμη εκκρεμότητες δίνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον στον τελευταίο Αγώνα της χρονιάς για το 2026.

22ος και τελευταίος Γύρος της χρονιάς. Όπως λέει και η γνωστή φράση, ο χρόνος περνά γρήγορα όταν περνάς καλά, και η φετινή σεζόν του MotoGP μας χάρισε πραγματικά μοναδικές στιγμές. Ο Marc Márquez και η Ducati Lenovo Team είχαν κάθε λόγο να απολαύσουν τους τελευταίους μήνες, με τον Ισπανό να φτάνει πλέον στην Βαλένθια ως Παγκόσμιος Πρωταθλητής για 8η φορά στην καριέρα του στη μεγάλη κατηγορία.

Οι εξέδρες του Circuit Ricardo Tormo έχουν ήδη εξαντλήσει τα διαθέσιμα εισιτήρια, καθώς οι φίλοι του MotoGP ετοιμάζονται για την τελευταία αγωνιστική παράσταση της χρονιάς στο Motul Grand Prix της Βαλένθια. Όλα δείχνουν ότι το φινάλε θα είναι αντάξιο μιας ξεχωριστής σεζόν.

DUCATI VS APRILIA ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Χάρη στη μεγάλη συγκομιδή βαθμών του Marc Márquez, η Ducati παραμένει στη διεκδίκηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών απέναντι στην Aprilia, αν και βρίσκεται πίσω με εννέα βαθμούς. Ο τίτλος των Αναβατών έχει πλέον κριθεί, όμως η κατάκτηση του τίτλου Κατασκευαστών, που θα συμπλήρωνε τον τίτλο Ομάδων για την Aprilia Racing, αποτελεί μεγάλο στόχο για την ομάδα του Noale.

Μετά το ιδανικό Σαββατοκύριακο του Marco Bezzecchi στην Πορτογαλία, όπου συγκέντρωσε 37 βαθμούς και κατέκτησε την pole position, η Aprilia έχει το προβάδισμα. Επιπλέον, ο Bezzecchi ήταν ο νικητής στην Βαλένθια την περασμένη χρονιά, ενώ τη 2η θέση είχε πάρει ο Raul Fernandez της SuperFile Trackhouse MotoGP Team.

Με βάση την πρόσφατη αγωνιστική τους εικόνα, οι τέσσερις αναβάτες της Aprilia, μαζί με τους Jorge Martin και Ai Ogura, θα ξεκινήσουν τον τελευταίο Γύρο ανάμεσα στα φαβορί. Ο Ιάπωνας μάλιστα έδειξε εξαιρετική δυναμική στην Πορτογαλία, ανεβαίνοντας από τη 15η στην 5η θέση στον κυριακάτικο Αγώνα.

Ωστόσο, η Ducati δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί εκτός μάχης. Ο Marc Márquez δεν έχει πλέον την πίεση της διεκδίκησης του Τίτλου, ενώ ο Alex Márquez είχε κερδίσει το Sprint στην Βαλένθια πέρυσι. Παράλληλα, ο Fabio Di Giannantonio είχε καταφέρει να ανέβει δύο φορές στο βάθρο το ίδιο Σαββατοκύριακο.

MARTIN VS BEZZECCHI ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ

Παρότι το όνειρο της κατάκτησης του Πρωταθλήματος έσβησε στην Πορτογαλία, η μάχη για τη 2η θέση στη βαθμολογία παραμένει εξαιρετικά αμφίρροπη. Μόλις 2 βαθμοί χωρίζουν τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2024, Jorge Martin, από τον Bezzecchi, που πέρυσι είχε ολοκληρώσει τη σεζόν στην 3η θέση.

Και οι δύο αναβάτες θέλουν όσο τίποτε άλλο να εξασφαλίσουν το ασημένιο μετάλλιο την Κυριακή το απόγευμα. Θα χρειαστεί, όμως, να διεκδικήσουν τη θέση τους χωρίς περιττά ρίσκα και επαφές. Η μεταξύ τους μάχη στην Πορτογαλία έδειξε ότι γνωρίζουν καλά μέχρι πού μπορούν να πιέσουν χωρίς να ξεπεράσουν τα όρια.

Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΝΤΑΔΑ

Οι Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio και Raul Fernandez έχουν ακόμη σημαντικούς λόγους να κυνηγήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη βαθμολογία. Οι τέσσερις αναβάτες βρίσκονται σε απόσταση μόλις 32 βαθμών, ενώ οι τρεις από αυτούς, Acosta, Ogura και Di Giannantonio, ετοιμάζονται για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα τους το 2027.

Η πιθανότητα να ολοκληρώσει ο Acosta τη χρονιά στην πρώτη τριάδα έχει πλέον χαθεί, όμως η 4η θέση θα αποτελούσε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα για τον αναβάτη με το Νο 37 της KTM. Ο «Shark», που πέρυσι στην Βαλένθια τερμάτισε 2ος στο Sprint και 4ος στον Αγώνα, προηγείται κατά 6 βαθμούς του Ogura.

Ο Ιάπωνας, με τη σειρά του, έχει διαφορά 11 βαθμών από τον Di Giannantonio, ενώ ο Fernandez χρειάζεται σχεδόν ένα θαύμα για να φτάσει στην 4η θέση. Ωστόσο, όπως είδαμε και στην Πορτογαλία, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί πριν πέσει η καρό σημαία.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΞΗ

Η 6η θέση του Fermin Aldeguer στην Πορτογαλία αποτέλεσε σημαντική τονωτική ένεση αυτοπεποίθησης ενόψει του τελευταίου Αγώνα του ίδιου και του συναθλητή του, Alex Márquez, με την BK8 Gresini Racing MotoGP. Και οι δύο έχουν τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσουν στην Βαλένθια.

Στους αναβάτες που μπορούν να κάνουν την έκπληξη συγκαταλέγεται και ο Rookie of the Year, Diogo Moreira της Pro Honda LCR. Παρά το πολύ δυνατό highside στις Κατατακτήριες της Πορτογαλίας, ο Βραζιλιάνος βρισκόταν σε πορεία για μια καλή συγκομιδή βαθμών στον Αγώνα, πριν από την πτώση του προς το τέλος. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα του Σαββατοκύριακου ήταν θετική, ενώ έχει ήδη εμπειρία από την πίστα Circuit Ricardo Tormo στη μεγάλη κατηγορία.

Γνώριμη είναι η πίστα και στον συναθλητή του, Johann Zarco, χάρη στην πολυετή αγωνιστική του πορεία. Ένα βάθρο ίσως αποτελεί δύσκολο στόχο απέναντι στους πρωτοπόρους, όμως ο Γάλλος είχε κινηθεί μέσα στην πρώτη εξάδα στην Πορτογαλία, πριν από τις δύο εγκαταλείψεις του.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ήδη αναφερθήκαμε στον Acosta, ο οποίος ετοιμάζεται για το τελευταίο του αγωνιστικό Σαββατοκύριακο με τα πορτοκαλί χρώματα της KTM, όπως και ο Enea Bastianini, που αποχωρεί από την Red Bull KTM Tech3. Ο Martin θα διεκδικήσει τη 2η θέση στη βαθμολογία πριν μετακινηθεί από την εργοστασιακή Aprilia στην εργοστασιακή Yamaha. Υπάρχουν, όμως, και άλλες σημαντικές αλλαγές.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2021, Fabio Quartararo, θα αποχαιρετήσει αυτό το Σαββατοκύριακο την Monster Energy Yamaha MotoGP, έπειτα από έξι κοινές σεζόν. Ο Luca Marini θα φορέσει για τελευταία φορά τη στολή της εργοστασιακής Honda HRC Castrol, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν ο Joan Mir θα επιστρέψει δίπλα του.

Ο Francesco Bagnaia ετοιμαζόταν επίσης για έναν ιδιαίτερα συγκινητικό αποχαιρετισμό στην Ducati Lenovo Team, με την οποία είχε μια εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία, αποτελώντας μέχρι σήμερα τον πιο επιτυχημένο αναβάτη στην ιστορία της. Ωστόσο, επιβεβαιώθηκε ότι δεν θα επιστρέψει στην πίστα στην Βαλένθια, καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του. Τη θέση του θα πάρει ο Iker Lecuona, επιστρέφοντας ως αντικαταστάτης.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ MOTOGP

Παρότι το 2027 φέρνει ένα ενδιαφέρον ανακάτεμα στις ομάδες και στις συνεργασίες των αναβατών, το βράδυ της Κυριακής στην Βαλένθια θα αποχαιρετήσουμε και αρκετούς νικητές αγώνων του MotoGP.

Οι Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP), Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) και Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) θα μετακινηθούν στο WorldSBK το 2027 και θα αγωνιστούν για τελευταία φορά ως μόνιμοι αναβάτες του MotoGP στην Βαλένθια. Παράλληλα, ο Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) φαίνεται πως ετοιμάζεται να αποχωρήσει συνολικά από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Οι τρεις πρώτοι έχουν κατακτήσει συνολικά 15 νίκες στο MotoGP, ενώ όλοι τους αναμένεται να έχουν ένα θερμό αποχαιρετιστήριο χειροκρότημα από τους φίλους του αθλήματος.

Δυστυχώς, η παρουσία του Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) στο MotoGP ολοκληρώνεται με έναν διαφορετικό τρόπο, καθώς ο «Top Gun» παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού. Ο αναβάτης με τις 10 νίκες στη μεγάλη κατηγορία αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το Grand Prix της Πορτογαλίας εξαιτίας των συνεχιζόμενων προβλημάτων στον ώμο του. Όπως και στο Portimao, τη θέση του θα πάρει ο Pol Espargaró. Ένα άδοξο τέλος για μια σπουδαία αγωνιστική πορεία.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες αλλαγές, ο Augusto Fernandez (Prima Pramac Yamaha MotoGP) θα αντικαταστήσει και πάλι τον τραυματία Toprak Razgatlioglu στην Βαλένθια. Ο Τούρκος αναβάτης δεν θα επιστρέψει ούτε στις Δοκιμές της Τρίτης, όταν θα ξεκινήσει η νέα εποχή του MotoGP, και έτσι θα χρειαστεί να περιμένει για την πρώτη του επαφή με τις μοτοσυκλέτες των 850 κ.εκ. της επόμενης χρονιάς.

Μια εποχή ολοκληρώνεται για πολλούς, ακόμη και για το ίδιο το MotoGP, καθώς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ετοιμάζεται για μια νέα τεχνική και αγωνιστική πραγματικότητα. Κάθε τέλος, όμως, σηματοδοτεί και μια νέα αρχή. Έχουμε ήδη νέο Παγκόσμιο Πρωταθλητή, ο τίτλος Ομάδων έχει κριθεί, ενώ ο τίτλος Κατασκευαστών παραμένει ανοιχτός.

Αποχαιρετισμοί, νέες συνεργασίες και η μεγάλη μάχη για τη 2η θέση στη βαθμολογία συνθέτουν το σκηνικό του τελευταίου Αγώνα. Οι φίλοι του MotoGP που θα γεμίσουν τις εξέδρες της Βαλένθια έχουν μπροστά τους ένα συναρπαστικό φινάλε για το 2026.