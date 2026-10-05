του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής επικρατεί του βασικού αντιπάλου του στη μάχη του Τίτλου του MotoGP στην Ιαπωνία, με τους δύο αναβάτες να πηγαίνουν στην Ινδονησία με διαφορά μόλις 2 βαθμών.

Ο απόλυτος κυρίαρχος του Motegi για τέταρτη φορά και πλέον μόλις 2 βαθμούς μακριά από την κορυφή της βαθμολογίας είναι ο Marc Marquez. Το Motul Grand Prix της Ιαπωνίας 2026 προσέφερε μια εντυπωσιακή διπλή νίκη στον ΜΜ93 ο οποίος επικράτησε την Κυριακή το μεσημέρι του βασικού αντιπάλου του στη μάχη του Τίτλου, Jorge Martin (Aprilia Racing), μειώνοντας τη διαφορά στη βαθμολογία στο ελάχιστο, ενόψει της μετάβασης στην Ινδονησία.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024, Martin, συγκέντρωσε 20 πολύτιμους βαθμούς, διατηρώντας την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα, ενώ ο συναθλητής του, Marco Bezzecchi, άντεξε στην έντονη πίεση που του άσκησε στους τελευταίους γύρους ο εντυπωσιακός Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), εξασφαλίζοντας μια θέση στο βάθρο.

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Το βασικό ερώτημα πριν από τον Αγώνα ήταν η επιλογή του πίσω ελαστικού Michelin: σκληρή ή μεσαία γόμα; Τελικά, όλοι οι αναβάτες επέλεξαν τη συνιστώμενη σκληρή γόμα για τον πίσω τροχό. Ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση, καθώς οι αναβάτες είχαν ελάχιστη εμπειρία με τη συγκεκριμένη επιλογή κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Όλοι καλούνταν να κινηθούν σε άγνωστα δεδομένα, έχοντας μπροστά τους 24 απαιτητικούς γύρους.

Στην πίστα Mobility Resort Motegi, τα φώτα έσβησαν και ο Jorge Martin, ξεκινώντας από την pole position, έκανε την καλύτερη εκκίνηση, διατηρώντας πίσω του τον Marc Marquez. Οι Bezzecchi και Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), ο οποίος είχε να εκτίσει διπλή ποινή μεγάλου γύρου, πέρασαν τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing). Ο νικητής του Αυστριακού GP υποχώρησε στην 5η θέση, έχοντας ξεκινήσει από την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Ωστόσο, στον 2ο γύρο ο Acosta βρέθηκε ακόμη πιο πίσω, στην 8η θέση, καθώς οι Bastianini, Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) και ο Ιάπωνας Ai Ogura, συναθλητής του Fernandez, τον έριξαν ακόμη χαμηλότερα, εκτός της πρώτης επτάδας.

MARTIN ΚΑΙ MARC MARQUEZ ΞΕΦΕΥΓΟΥΝ

Στον 5ο από τους 24 γύρους, η διαφορά ανάμεσα στον Martin και τον Marc Marquez ήταν μόλις 0.4 δευτερόλεπτα, καθώς αμφότεροι σημείωσαν χρόνους της τάξης του 1:43.6. Ο Bezzecchi ακολουθούσε 0.6 δευτερόλεπτα πίσω από τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

Ο Alex Marquez εξέτισε την πρώτη από τις δύο ποινές μεγάλου γύρου στον 5ο γύρο, υποχωρώντας στην 5η θέση και ανεβάζοντας τον Bastianini στην 4η. Η δεύτερη ποινή, την οποία εκτέλεσε στον 7ο γύρο, τον έριξε στην 9η θέση, μία πίσω από τον Diogo Moreira (Pro Honda LCR), ο οποίος είχε ανέβει στο βάθρο του Tissot Sprint.

Μέχρι τον 10ο γύρο, ο ρυθμός των Martin και Marc Marquez αποδείχθηκε υπερβολικά γρήγορος για τον Bezzecchi, ο οποίος είχε πλέον μείνει 1.9 δευτερόλεπτα πίσω από τους δύο πρωτοπόρους της βαθμολογίας. Οι αναβάτες με τους Τίτλους του 2024 και του 2025, αντίστοιχα, αντάλλασσαν ταχύτερους γύρους, μέχρι που ο Marquez έκανε την πρώτη του αποφασιστική κίνηση στον 11ο γύρο, στη στροφή 9.

Ο MM93 ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ

Ο Marquez επιτέθηκε από την εσωτερική, τοποθετώντας την Ducati του στην κορυφή της στροφής και ολοκληρώνοντας με επιτυχία την προσπέραση στον Martin. Το ερώτημα πλέον ήταν πώς θα αντιδρούσε ο Ισπανός της Aprilia.

Η απάντηση ήρθε άμεσα, με τον Marquez να αυξάνει τη διαφορά του στα 0.8 δευτερόλεπτα μέχρι την εκκίνηση του 15ου γύρου. Την ίδια στιγμή, οι Bezzecchi και Bastianini ήταν ταχύτεροι από τον Martin, αλλά και από τον ίδιο τον Marquez. Η διαφορά του Martin από τον Bezzecchi είχε φτάσει πλέον στα 1.3 δευτερόλεπτα, ενώ ο Bastianini ακολουθούσε 1.9 δευτερόλεπτα πίσω από την 3η θέση.

Στον 16ο γύρο, ο Martin κατάφερε για πρώτη φορά μετά από αρκετούς γύρους να κινηθεί ταχύτερα από τον Marquez. Μείωσε τη διαφορά του κατά λίγο περισσότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου, με το προβάδισμα του Marquez να περιορίζεται στα 0.7 δευτερόλεπτα. Στον επόμενο γύρο, ο Martin ήταν και πάλι οριακά ταχύτερος. Η διαφορά των 0.7 δευτερολέπτων δεν του επέτρεπε ακόμη να εξαπολύσει άμεσα επίθεση, ωστόσο διατηρούσε την πίεση στον αντίπαλό του στην Ιαπωνία.

ΤΑΧΥΤΕΡΟΙ ΓΥΡΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΡΟ ΣΗΜΑΙΑ

Πίεση; Ποια πίεση; Ο Marc Marquez απάντησε με τον καλύτερο τρόπο, σημειώνοντας χρόνο 1:43.291 και αυξάνοντας ξανά τη διαφορά του. Ο επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP δημιούργησε έτσι επιπλέον περιθώριο ασφαλείας, με το προβάδισμά του να φτάνει στα 1.2 δευτερόλεπτα στον επόμενο γύρο.

Στη συνέχεια, η διαφορά μειώθηκε και πάλι στα 0.9 δευτερόλεπτα, καθώς οι Bezzecchi και Bastianini σημείωσαν τους ταχύτερους γύρους του Αγώνα. Ο Bastianini βρέθηκε αρχικά 1,2 δευτερόλεπτα πίσω από τον Bezzecchi, με τη διαφορά να μειώνεται στη συνέχεια στο 1 δευτερόλεπτο, καθώς ο Ιταλός της KTM σημείωσε ακόμη έναν ταχύτερο γύρο.

Και τότε ήρθε το τρίτο συνεχόμενο ρεκόρ ταχύτερου γύρου! Ο Bezzecchi δεχόταν πλέον ολοένα και μεγαλύτερη πίεση από τον “The Beast”, καθώς ο Αγώνας έμπαινε στον τελευταίο του γύρο.

Ο Marquez προηγούνταν με διαφορά 1.2 δευτερολέπτων και βρισκόταν σε σχετικά άνετη θέση. Το ίδιο ίσχυε και για τον Martin. Για τον Bezzecchi, όμως, τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Ο Bastianini σημείωσε τον τέταρτο συνεχόμενο ταχύτερο γύρο του Αγώνα, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο τον αναβάτη της Aprilia, αλλά τελικά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπέραση.

Λίγο πιο μπροστά, με διαφορά μόλις 2 δευτερολέπτων από τους δύο Ιταλούς, ο Marc Marquez πήρε την καρό σημαία, ολοκληρώνοντας το διπλό στην Ιαπωνία και φτάνοντας τις 79 νίκες στην κατηγορία MotoGP.

Μετά την απογοήτευση στην Αυστρία, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής έδωσε την απάντησή του στην πίστα όπου είχε εξασφαλίσει τον Τίτλο του 2025, έναν χρόνο νωρίτερα. Με τη νίκη του αυτή, μείωσε τη διαφορά από τον Martin, ο οποίος τερμάτισε 2ος για 6η φορά φέτος, στους μόλις δύο βαθμούς, περιορίζοντας τις βαθμολογικές απώλειες. Ήταν ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο για τους δύο βασικούς διεκδικητές του Τίτλου.

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ MOTEGI

Ο Enea Bastianini ολοκλήρωσε έναν εξαιρετικό Αγώνα, με εντυπωσιακό ρυθμό στους τελευταίους γύρους, επισφραγίζοντας ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο για τον Ιταλό της Tech3. Η διαφορά του από τον 5ο Raul Fernandez, ο οποίος επικράτησε στην έντονη μάχη για την 5η θέση απέναντι στον τοπικό ήρωα Ai Ogura και τον Pedro Acosta, έφτασε τα 12.4 δευτερόλεπτα.

Ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) τερμάτισε στην 8η θέση, 3.4 δευτερόλεπτα πίσω από τη μάχη των Fernandez, Ogura και Acosta. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) και ο Luca Marini της Honda HRC Castrol, στον εντός έδρας Αγώνα της Honda.

Οι υπόλοιποι αναβάτες που βαθμολογήθηκαν στην Ιαπωνία ήταν ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) στην 11η θέση, ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) στη 12η, ο Somkiat Chantra (Honda HRC Castrol) στη 13η, ο Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3), ο οποίος επέστρεψε στη δράση, στη 14η και ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) στη 15η θέση.

ΜΟΛΙΣ ΔΥΟ ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΟΨΕΙ LOMBOK

Ο Jorge Martin βρίσκεται στους 333 βαθμούς, έναντι 331 του Marc Marquez, ενώ ο Bezzecchi ακολουθεί στην 3η θέση, 49 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Το MotoGP μεταφέρεται πλέον στην Ινδονησία, στην πίστα Pertamina Mandalika International Circuit που θεωρείται ότι ευνοεί την Aprilia, με τη μάχη του Τίτλου να παραμένει πιο αμφίρροπη από ποτέ.

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