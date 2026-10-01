του Νεκτάριου Διατσίδη

Η πίστα Mobility Resort Motegi εντάχθηκε στο ημερολόγιο του MotoGP το 1999 και από τότε φιλοξενεί Αγώνα κάθε χρόνο, με εξαίρεση τις ακυρώσεις του 2020 και του 2021 λόγω της πανδημίας Covid-19. Ως εκ τούτου, το φετινό θα είναι το 26ο Grand Prix που διεξάγεται στο Motegi.

Από το 2000 έως και το 2003, ο Αγώνας εδώ ονομαζόταν Pacific GP, ενώ από το 2004 η πίστα φιλοξενεί το Ιαπωνικό GP. Το 2025, ο Marc Marquez κατέκτησε εδώ τον 7ο Παγκόσμιο Τίτλο MotoGP της καριέρας του, ολοκληρώνοντας μία από τις μεγαλύτερες επιστροφές στην ιστορία του αθλητισμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: MOTEGI

• Ο Jorge Martin προηγείται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP με 12 βαθμούς διαφορά από τον Marc Marquez (306 έναντι 294), ενώ 3ος είναι ο συναθλητής του, Marco Bezzecchi, με 264 βαθμούς.

• Ο Pedro Acosta πήρε στην Αυστρία την πρώτη του νίκη σε Grand Prix του MotoGP, χαρίζοντας στην KTM την πρώτη της νίκη μετά τον Miguel Oliveira στο GP της Ταϊλάνδης του 2022, 1,449 ημέρες νωρίτερα. Η νίκη ήρθε μετά από 15 παρουσίες στο βάθρο του MotoGP και έδωσε ξανά στον Colin Edwards την “τιμή” του αναβάτη με τα περισσότερα βάθρα στο MotoGP χωρίς νίκη, με 12. Ο Acosta κατέκτησε την πρώτη pole position της καριέρας του στο MotoGP στο Motegi το 2024.

• Η Ducati έχει κερδίσει τα τέσσερα τελευταία Grand Prix MotoGP στο Motegi (2022-2025), καθώς και τα τρία Sprint που έχουν διεξαχθεί εδώ.

• Ο Marc Marquez έχει κατακτήσει τέσσερις από τους επτά Tίτλους MotoGP στο Motegi: το 2014, το 2016, το 2018 και το 2025.

• Συνολικά 19 αναβάτες της μόνιμης λίστας του MotoGP έχουν πλέον κερδίσει Grand Prix της κορυφαίας κατηγορίας, αριθμός που αποτελεί νέο απόλυτο ρεκόρ για το grid του MotoGP.

• Οκτώ διαφορετικοί αναβάτες έχουν κερδίσει Grand Prix MotoGP το 2026: Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, Ai Ogura, Raul Fernandez και Pedro Acosta. Αν υπάρξει νέος νικητής, θα ισοφαριστεί το ρεκόρ των εννέα διαφορετικών νικητών σε μία σεζόν, που έχει σημειωθεί το 2016 και το 2020.

• Μόνο ένας αναβάτης έχει καταφέρει να βαθμολογηθεί και στα 15 Grand Prix του MotoGP που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα το 2026: ο Luca Marini.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΟ MOTEGI: ΟΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

Marc Marquez 3 (2016, 2018, 2019) – Francesco Bagnaia 2 (2024, 2025) – Jorge Martin 1 (2023) – Jack Miller 1 (2022)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΟ MOTEGI

Francesco Bagnaia 2 (2024, 2025) – Jorge Martin 1 (2023)

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ MOTEGI: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νίκες GP: Honda 10 – Ducati 9 – Yamaha 4 – Suzuki 2

Νίκες Sprint: Ducati 3

Η Honda έχει 10 νίκες σε Grand Prix MotoGP στο Motegi, εκ των οποίων οι εννέα στη σύγχρονη εποχή: τρεις με τον Marc Marquez (2016, 2018, 2019), τρεις με τον Dani Pedrosa (2011, 2012, 2015) και από μία με τους Alex Barros (2002), Max Biaggi (2003) και Makoto Tamada (2004). Η 3η θέση του Joan Mir το 2025 ήταν το πρώτο βάθρο της Honda εδώ μετά την 3η θέση του Marquez το 2023.

Η Ducati έχει εννέα νίκες σε Grand Prix MotoGP στο Motegi, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων τελευταίων με τους Jack Miller (2022), Jorge Martin (2023) και Francesco Bagnaia (2024, 2025). Οι υπόλοιπες νίκες της Ducati εδώ ανήκουν στους Loris Capirossi (2005, 2006, 2007), Casey Stoner (2010) και Andrea Dovizioso (2017).

Αναβάτες της Ducati έχουν κατακτήσει την pole position έξι φορές: Capirossi (2005, 2006), Dovizioso (2014, 2018), Martin (2023) και Bagnaia (2025). Η Ducati έχει επίσης κερδίσει και τα τρία Sprint που έχουν διεξαχθεί στο Motegi.

Η Yamaha έχει τέσσερις νίκες MotoGP στο Motegi, μία με τον Valentino Rossi (2008) και τρεις με τον Jorge Lorenzo (2009, 2013, 2014). Το πιο πρόσφατο βάθρο της Yamaha εδώ ήρθε με τον Fabio Quartararo, ο οποίος τερμάτισε 2ος το 2019, ενώ η τελευταία pole position για την Yamaha ήταν με τον Johann Zarco το 2017.

Η KTM έχει ανέβει μία φορά στο βάθρο του MotoGP στο Motegi, με τον Brad Binder να τερματίζει 2ος το 2022. Ο Pedro Acosta κατέκτησε εδώ τη μοναδική pole position της KTM το 2024 και τερμάτισε 3ος στο Sprint του 2025.

Το καλύτερο αποτέλεσμα της Aprilia στο MotoGP στο Motegi είναι η 4η θέση, την οποία σημείωσε ο Marco Bezzecchi το 2025.

Οκτώ αναβάτες του φετινού grid έχουν ανέβει στο βάθρο του MotoGP στο Motegi: Marc Marquez (9), Bagnaia (3), Martin (3), Quartararo (1), Binder (1), Alex Rins (1), Jack Miller (1) και Maverick Viñales (1).

Πέντε έχουν κατακτήσει pole position: M. Marquez (2), Zarco (1), Martin (1), Acosta (1) και Bagnaia (1).

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

300

Ο επόμενος Ιταλός αναβάτης που θα κερδίσει Grand Prix MotoGP θα χαρίσει στην Ιταλία την 300ή νίκη της στην κατηγορία.

64

Αν ο Bagnaia τερματίσει στο βάθρο του Grand Prix την Κυριακή, θα ισοφαρίσει τον θρύλο του MotoGP Wayne Rainey στην 9η θέση της λίστας με τα περισσότερα βάθρα στην κορυφαία κατηγορία, φτάνοντας τα 64.

11

Αν ο Bezzecchi κερδίσει το Ιαπωνικό GP, οι πρώτες 11 νίκες του στο MotoGP θα έχουν έρθει σε 11 διαφορετικές πίστες, επίδοση που έχει πετύχει μόνο ο θρύλος του MotoGP Freddie Spencer.

9

Οκτώ διαφορετικοί αναβάτες έχουν κερδίσει Grand Prix MotoGP το 2026: Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, Ai Ogura, Raul Fernandez και Pedro Acosta. Ένας νέος νικητής θα ισοφαρίσει το ρεκόρ των εννέα διαφορετικών νικητών σε μία σεζόν, που σημειώθηκε το 2016 και το 2020.

5

Πέντε αναβάτες του grid μπορούν να πάρουν την πρώτη νίκη της καριέρας τους στο MotoGP: Luca Marini, οι rookies Diogo Moreira και Toprak Razgatlioglu, ο αναβάτης αντικατάστασης Somkiat Chantra και ο Takaaki Nakagami που έχει έκτακτη συμμετοχή.

4

Αν ο Marc Marquez κερδίσει το GP εδώ, θα γίνει ο πρώτος αναβάτης με τέσσερις νίκες MotoGP στο Motegi. Αυτή τη στιγμή μοιράζεται το ρεκόρ των τριών με τους Dani Pedrosa και Jorge Lorenzo, καθώς και τον θρύλο του MotoGP Loris Capirossi.

3

Αν ο Bagnaia πάρει τη νίκη, θα γίνει ο δεύτερος αναβάτης που κερδίζει τρία συνεχόμενα Grand Prix στο Motegi, μετά τον θρύλο του MotoGP Loris Capirossi, ο οποίος κέρδισε από το 2005 έως και το 2007.

2

Αν ένας αναβάτης της KTM κερδίσει την Κυριακή, η Αυστριακή εταιρεία θα πετύχει για πρώτη φορά διαδοχικές νίκες σε Grand Prix MotoGP.

1

Αναβάτες της KTM και της Aprilia μπορούν να χαρίσουν στις εταιρείες τους την πρώτη νίκη τους σε Grand Prix MotoGP στο Motegi.