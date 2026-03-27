Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP του 2026 μετά τον Αγώνα στην Βραζιλία βρίσκεται στις ΗΠΑ για το 3ο Grand Prix της χρονιάς, που θα γίνει στην πίστα Circuit Of The Americas (C.O.T.A.) στο Austin την πρωτεύουσα του Τέξας.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.
ΠΡΟΣΟΧΗ: το πρόγραμμα ξεκινά αργότερα από ότι οι συνηθισμένες ώρες μετάδοσης, καθώς έχουμε -7 ώρες διαφορά με το Τέξας!
Παρασκευή 27/3
15:55 Moto3 ΕΔ1
16:45 Moto2 ΕΔ1
17:40 MotoGP ΕΔ1
20:10 Moto3 ΔΟΚΙΜΕΣ
21:00 Moto2 ΔΟΚΙΜΕΣ
21:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ
Σάββατο 28/3
15:35 Moto3 ΕΔ2
16:20 Moto2 ΕΔ2
17:05 MotoGP ΕΔ2
17:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
19:40 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
20:35 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
21:45 MotoGP Αγώνας Sprint
23:05 Harley-Davidson Bagger World Cup Αγώνας 1
Κυριακή 29/3
16:40 Harley-Davidson Bagger World Cup Αγώνας 2
17:35 MotoGP Ζέσταμα
18:45 Moto3 Αγώνας
20:00 Moto2 Αγώνας
21:30 MotoGP Αγώνας
