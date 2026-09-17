του Νεκτάριου Διατσίδη

14 Αγώνες MotoGP ολοκληρώθηκαν, απομένουν 8 και στην κορυφή γίνεται πραγματική μάχη: η συνέχεια προμηνύεται συναρπαστική, καθώς τα βουνά της Στυρίας ζωντανεύουν από τον ήχο των ταχύτερων μοτοσυκλετών του κόσμου.

Με 14 Γύρους να έχουν ολοκληρωθεί, επιστρέφουμε εκεί απ’ όπου ξεκινήσαμε τον Φεβρουάριο: όλα είναι ίσα στην κορυφή της βαθμολογίας του Πρωταθλήματος. Μόλις 33 βαθμοί χωρίζουν τους τρεις πρώτους, όμως η εντυπωσιακότερη αντεπίθεση του Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) του επέτρεψε να καλύψει διαφορά 102 βαθμών και να βρεθεί ισόβαθμος στην κορυφή, έχοντας το προβάδισμα έναντι του Jorge Martin (Aprilia Racing) χάρη στις περισσότερες νίκες σε Grand Prix. Οι ανατροπές και οι εκπλήξεις αναμένεται να συνεχιστούν και αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς το καλοκαιρινό σκέλος της σεζόν ολοκληρώνεται στο Red Bull Ring της Αυστρίας, όπου το σκηνικό προμηνύεται γεμάτο νέες εξελίξεις.

ΟΙ 3 ΠΡΩΤΟΙ: Marc και Martinator ισόβαθμοι, 33 βαθμοί πίσω ο Bezzecchi

Είχε ήδη πετύχει το αδιανόητο το 2025, όταν ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη επιστροφή στην ιστορία του αθλητισμού, όμως ο Marc Marquez του 2026 είναι εξίσου εντυπωσιακός, ίσως ακόμη περισσότερο, δεδομένης της ταχύτητας με την οποία άλλαξαν οι ισορροπίες.

Η Αυστρία αποτελεί επίσης έδαφος της Ducati στο MotoGP, με 10 νίκες στο Red Bull Ring, η πιο πρόσφατη από τις οποίες ήρθε από τον #93 – και είναι η μοναδική του νίκη εκεί. Όσο για τον Martin, έχει κερδίσει μία φορά στο Red Bull Ring, το 2021, όμως με τα πρόσφατα προβλήματα που αντιμετωπίζει με το arm pump (σύνδρομο διαμερίσματος του αντιβραχίου), το έργο του αυτό το Σαββατοκύριακο, κάθε άλλο παρά εύκολο αναμένεται.

Και μετά υπάρχει ο συναθλητής του, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), του οποίου το λάθος στο Misano τον έχει αφήσει 33 βαθμούς πίσω από τους αντιπάλους του στη μάχη του Τίτλου. Μετά από ένα μαχητικό και αποφασιστικό Αυστριακό GP πέρυσι, η προσπάθεια του #72 για τον πρώτο του Τίτλο χρειάζεται νέα ώθηση ενόψει του εκτός Ευρώπης σκέλους του Πρωταθλήματος – εκεί όπου ο εντυπωσιακός ρυθμός του είχε φτάσει σε κορυφαία επίπεδα το 2025.

ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΘΕΣΗ: Ο Diggia οδηγεί την κούρσα, ο Acosta ανεβαίνει

Μπορεί στην κορυφή της βαθμολογίας να φαίνεται πως εξελίσσεται μία μάχη τριών, όμως μόλις 24 βαθμοί χωρίζουν την 4η από την 7η θέση, με επικεφαλής τον Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

Ο Ιταλός βρίσκεται 51 βαθμούς πίσω από την κορυφή του Πρωταθλήματος, οπότε, αν και το σενάριο δεν είναι το πιθανότερο, κάθε άλλο παρά αδύνατο είναι. Θα θέλει να επιστρέψει στο βάθρο της Κυριακής για πρώτη φορά μετά τη νίκη του στην Catalunya, ώστε να ξαναμπεί στη διεκδίκηση.

Ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Team) είναι ο κορυφαίος εκπρόσωπος της KTM στο Grand Prix της πατρίδας της και στους τέσσερις τελευταίους Αγώνες μόνο οι πρωτοπόροι του Πρωταθλήματος έχουν συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς από τον “Shark”, ο οποίος συνεχίζει να κυνηγά την πρώτη του νίκη σε Grand Prix.

Πίσω του βρίσκονται οι αναβάτες της SuperFile Trackhouse MotoGP Team, με τη συμμετοχή του Ai Ogura να κρίνεται από τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, αν και ο Ιάπωνας ταξιδεύει στην Αυστρία, ενώ ο Raul Fernandez θα επιδιώξει να επιστρέψει στο βάθρο.

ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΟΔΟ: Ο Alex Marquez σε εξαιρετική φόρμα

Μετά το εξαιρετικό του βάθρο στο Misano, ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) πλησιάζει σταθερά την πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας. Πέρυσι στην Αυστρία είχε ανέβει στο βάθρο του Sprint, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν ο τρεις φορές νικητής του Αυστριακού GP Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) και ο εντυπωσιακός στο τέλος της περσινής σεζόν Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP).

Και οι δύο έχουν καλή παράδοση εκεί και για το 2026, ο Pecco θέλει να επιστρέψει στη διεκδίκηση των βάθρων, ενώ ο Aldeguer βρέθηκε σε απόσταση βολής στο Misano. Μετά το τελευταίο του Grand Prix μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ολοκληρώνει την επίθεση της Ducati. Θα καταφέρει να κάνει την έκπληξη;

ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: Marini, Bastianini, Quartararo και άλλοι

Με στόχο να μπει στη δεκάδα, ο κορυφαίος αναβάτης της Honda, Luca Marini (Honda HRC Castrol), συνεχίζει το σερί του στους βαθμούς, και βρίσκεται μόλις 9 πίσω από τον Aldeguer και 4 μπροστά από τον Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3).

Ο Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3) θα είναι ξανά συναθλητής του Bastianini αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ο Maverick Viñales συνεχίζει την αποθεραπεία του – ο #12 ελπίζει να επιστρέψει στην Ιαπωνία.

Ο Joan Mir (Honda HRC Castrol), από την άλλη, θα απουσιάσει επίσης, με τον αναβάτη εξέλιξης Takaaki Nakagami να παίρνει τη θέση του #36 λόγω ασθένειας.

Μπορεί να μην βρίσκεται στη συνολική πρώτη δεκάδα, όμως η παρουσία του Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) στην πρώτη δεκάδα στον τελευταίο Αγώνα αποτελεί ένα ενθαρρυντικό βήμα για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2021 και κορυφαίο αναβάτη της Yamaha. Παράλληλα, ο συναθλητής του Alex Rins ετοιμάζεται για το τελευταίο του Αυστριακό GP, μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από την επαγγελματική αγωνιστική δράση στους δύο τροχούς.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ: Στόχος οι πρώτες δεκάδες και οι βαθμοί

Καμία επίσκεψη στο Red Bull Ring δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς μια αναδρομή στα κατορθώματα του Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) το 2021, όταν παρέμεινε με slick ελαστικά στη βροχή και χάρισε στην KTM μια ιστορική νίκη μέσα στην πατρίδα της.

Έχει συμπληρώσει 9 συνεχόμενους Αγώνες με βαθμούς και ελπίζει σε κάτι ξεχωριστό. Το ίδιο ισχύει και για τον Diogo Moreira (Pro Honda LCR), μετά από ένα δύσκολο San Marino GP που δεν του απέφερε βαθμούς. Ο Βραζιλιάνος, πάντως, είχε κερδίσει το Grand Prix της Moto2 στην Αυστρία το 2025.

Ο συναθλητής του Johann Zarco (Castrol Honda LCR) είχε επίσης εγκατάλειψη στον τελευταίο Αγώνα και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, ενώ οι Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) και ο συναθλητής του Toprak Razgatlioglu κυνηγούν περισσότερους σταθερούς βαθμούς και στοχεύουν στην πρώτη ένταξη της ομάδας στη δεκάδα μετά την Ουγγαρία.

Με όλα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα το 2026, δεν μπορούν να αποκλειστούν περισσότερες εκπλήξεις, ανατροπές και αλλαγές σκηνικού στο Qatar Airways Grand Prix της Αυστρίας!