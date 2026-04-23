Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP μετά τον 3ο Αγώνα του 2026 στην πίστα του Τέξας στις ΗΠΑ, μεταφέρεται στην πίστα της Χερέθ στην Ισπανία για το 4ο Grand Prix της χρονιάς.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.
Παρασκευή 24/4
09:55 Moto3 ΕΔ1
10:45 Moto2 ΕΔ1
11:40 MotoGP ΕΔ1
14:10 Moto3 ΔΟΚΙΜΕΣ
15:00 Moto2 ΔΟΚΙΜΕΣ
15:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ
Σάββατο 25/4
09:35 Moto3 ΕΔ2
10:20 Moto2 ΕΔ2
11:05 MotoGP ΕΔ2
11:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
13:40 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
14:35 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
15:45 MotoGP Αγώνας Sprint
17:05 Red Bull Rookies Cup Πρώτος Αγώνας
Κυριακή 26/4
09:40 Red Bull Rookies Cup Δεύτερος Αγώνας
10:35 MotoGP Ζέσταμα
11:45 Moto3 Αγώνας
13:00 Moto2 Αγώνας
14:30 MotoGP Αγώνας