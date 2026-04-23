Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP μετά τον 3ο Αγώνα του 2026 στην πίστα του Τέξας στις ΗΠΑ, μεταφέρεται στην πίστα της Χερέθ στην Ισπανία για το 4ο Grand Prix της χρονιάς.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.

Παρασκευή 24/4

09:55 Moto3 ΕΔ1

10:45 Moto2 ΕΔ1

11:40 MotoGP ΕΔ1

14:10 Moto3 ΔΟΚΙΜΕΣ

15:00 Moto2 ΔΟΚΙΜΕΣ

15:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ

Σάββατο 25/4

09:35 Moto3 ΕΔ2

10:20 Moto2 ΕΔ2

11:05 MotoGP ΕΔ2

11:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

13:40 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

14:35 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

15:45 MotoGP Αγώνας Sprint

17:05 Red Bull Rookies Cup Πρώτος Αγώνας

Κυριακή 26/4

09:40 Red Bull Rookies Cup Δεύτερος Αγώνας

10:35 MotoGP Ζέσταμα

11:45 Moto3 Αγώνας

13:00 Moto2 Αγώνας

14:30 MotoGP Αγώνας