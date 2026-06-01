του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Ιταλός οδήγησε την Aprilia σε ένα θριαμβευτικό 1-2 στο Ιταλικό MotoGP, ενώ η μάχη για το βάθρο ανάμεσα στους Bagnaia και Ogura κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα, σε ένα αξέχαστο Grand Prix.

Ένας Ιταλός, στην Ιταλία, πάνω σε Ιταλική μοτοσυκλέτα, να κερδίζει στο Mugello. Η καλύτερη μέρα της καριέρας του Marco Bezzecchi στο MotoGP μέχρι σήμερα; Και με το παραπάνω. Αυτά είναι τα όνειρα από τα οποία είναι φτιαγμένος ο κόσμος των αγώνων, καθώς ο πρωτοπόρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, με το #72, πραγματοποίησε μια άψογη εμφάνιση και ξεσήκωσε το ρεκόρ προσέλευσης των θεατών. Και η ημέρα έγινε ακόμη καλύτερη για την Aprilia Racing, καθώς ο Jorge Martin χάρισε στην Ιταλική εταιρεία το 1-2, ενώ ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) απέκρουσε την ύστατη επίθεση του Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) για να επιστρέψει στο βάθρο του Ιταλικού GP και να χαρίσει ακόμη περισσότερη χαρά στους Ιταλούς φιλάθλους.

Οι πρώτες μάχες: Ο Pecco επιτίθεται

Ξεκινώντας από την pole position, ο Bezzecchi έκανε εξαιρετική εκκίνηση, όπως και ο συναθλητής του Martin, ο οποίος πέρασε πρώτος στην πρώτη στροφή, ενώ ο νικητής του Sprint, Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team), άνοιξε πολύ τη γραμμή του στη Στροφή 1 και έπεσε από την 3η στη 17η θέση.

Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να πάρει ο Bezzecchi την πρωτοπορία. Ο Ιταλός προσπέρασε τον Martin στη Στροφή 4, ενώ ένας ακόμη ήρωας της πατρίδας, ο Bagnaia, ανέβαινε θέσεις. Ο Ιταλός βρέθηκε 3ος στον πρώτο γύρο και ανέβηκε 2ος όταν ο Martin άνοιξε λίγο τη γραμμή του στη Στροφή 1 στις αρχές του δεύτερου γύρου.

Έναν γύρο αργότερα, στην San Donato, ο Pecco πέρασε μπροστά στον Αγώνα. Ο τρεις φορές νικητής του Mugello έριξε τον συμπατριώτη του και πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Bezzecchi στη 2η θέση. Ο Martin ήταν 3ος, ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) υπερασπιζόταν την 4η θέση απέναντι στον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), ενώ οι Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Ogura ακολουθούσαν στις θέσεις 6 και 7.

Στο τέλος του 7ου γύρου, ο Pecco είχε τον Bezzecchi κολλημένο πίσω του, ενώ ο Martin βρισκόταν λίγο περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο πίσω από το Ιταλικό δίδυμο. Πίσω τους, εξελισσόταν μια συναρπαστική μάχη ανάμεσα στους Marquez, Acosta και Aldeguer.

Ο Acosta έκανε μια εντυπωσιακή προσπέραση στον Marquez στην Scarperia, αλλά το slipstream δεν λειτούργησε υπέρ του και οι δύο Ducati τον πέρασαν ξανά στο δυνατό φρενάρισμα της Στροφής 1. Η μεταξύ τους μάχη αύξησε τη διαφορά από το βάθρο σχεδόν στα τρία δευτερόλεπτα. Κακά νέα για τις ελπίδες βάθρου, αλλά καλά για τον Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), που βρισκόταν 8ος και μέχρι τον 10ο γύρο είχε φτάσει το γκρουπ των Marquez, Acosta, Aldeguer και Ogura.

Ο Bez επιτίθεται

Πλησιάζοντας στη μέση του Αγώνα, ο Martin άρχισε να μειώνει τη διαφορά από τους δύο πρωτοπόρους. Η απόσταση έπεσε από το 1.1 δευτερόλεπτο στα 0.7, δείχνοντας ότι το #89 άρχιζε να πιέζει.

Ταυτόχρονα, ο Bezzecchi αύξησε την πίεση στον Pecco. Με 10 γύρους να απομένουν, επιτέθηκε στη Στροφή 1 και πήρε ξανά την πρωτοπορία με μια προσπέραση που αποδείχθηκε καθοριστική.

Θα μπορούσε ο Pecco να απαντήσει; Σχεδόν αμέσως η διαφορά άνοιξε στα 0.9 δευτερόλεπτα. Ο Bezzecchi είχε ανεβάσει κατακόρυφα τον ρυθμό του και σύντομα ο δεύτερος εργοστασιακός αναβάτης της Aprilia άρχισε να πιέζει τον Bagnaia. Στον 16ο γύρο, ο Martin προσπέρασε τον αστέρα της Ducati και τον έριξε στην 3η θέση.

Η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων του πρωταθλήματος ήταν 1.4 δευτερόλεπτα, οπότε αν ο Martin είχε κάτι ακόμη να δώσει, ήταν η στιγμή να το κάνει. Πιο πίσω, οι Acosta και Marquez συνέχιζαν τη μάχη τους, με τους Ogura και Di Giannantonio να παρακολουθούν από κοντά.

Ο Ogura επιτίθεται για το βάθρο, ο Bez οδεύει προς τη νίκη

Με 6 γύρους να απομένουν, ο ρυθμός του Pecco προκαλούσε ανησυχία. Ήταν το βάθρο του σε κίνδυνο; Πιθανότατα ναι. Ειδικά όταν ο Acosta και στη συνέχεια ο επιθετικός Ogura, ακολουθούμενος από τον Diggia, έριξαν τον Marquez στην 7η θέση.

Με 5 γύρους να απομένουν, ο Pecco είχε προβάδισμα 2.9 δευτερολέπτων από τους Acosta και Ogura, αλλά έχανε περίπου μισό δευτερόλεπτο ανά γύρο.

Τέσσερις γύρους πριν το τέλος ήρθε η επαφή. Ο Ogura προσπέρασε τον Acosta στη Στροφή 1 και, καθώς άνοιξε λίγο τη γραμμή του, ο Ισπανός είδε ευκαιρία να απαντήσει. Όμως δύο μοτοσυκλέτες δεν χωρούν στην ίδια γραμμή. Καθώς ο Ogura επέστρεφε στην αγωνιστική γραμμή και ο Acosta βουτούσε από μέσα, οι δύο αναβάτες συγκρούστηκαν ελαφρά. Κανείς δεν έπεσε, αλλά το περιστατικό κόστισε πολύτιμο χρόνο στον Acosta. Λίγο αργότερα, ο Di Giannantonio τον πέρασε και τον έριξε στην 6η θέση.

Δύο γύροι πριν το τέλος, ο Bezzecchi κατευθυνόταν ολοταχώς προς μια ονειρική εντός έδρας νίκη. Ο Pecco προηγούνταν του Ogura κατά λίγο περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο. Θα άντεχε το #63;

Στην αρχή του τελευταίου γύρου, ο Ogura βρισκόταν μόλις 0.7 δευτερόλεπτα πίσω. Οι δύο πρώτες θέσεις έμοιαζαν κλειδωμένες, αλλά η μάχη για την 3η θέση ήταν ακόμη ανοιχτή.

Στη Στροφή 10 η διαφορά έπεσε στα 0.4 δευτερόλεπτα. Στη Στροφή 11 είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Η Στροφή 12 πέρασε, όπως και το σικέιν Biondetti. Έμενε μόνο η Στροφή 14, η Bucine.

Εκεί ο Ogura επιτέθηκε. Όμως ο Pecco απάντησε: «Όχι σήμερα, Ai». Με εξαιρετική σκέψη και άμεση αντίδραση, ο Ιταλός κράτησε κλειστή γραμμή και πέρασε ξανά μπροστά. Με διαφορά μόλις 0.034 δευτερολέπτων κέρδισε τη μάχη μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Τι φινάλε για τη διεκδίκηση της 3ης θέσης!



Ο Bezzecchi, από την άλλη, δεν χρειαζόταν να ανησυχεί για τίποτα. Με μια εκπληκτική Κυριακάτικη εμφάνιση στην πατρίδα του, κατέκτησε τη νίκη στο Mugello στο MotoGP. Ένα πραγματικό όνειρο. Και για την Aprilia, το 1-2 στο Grand Prix της πατρίδας της χάρη και στη σπουδαία εμφάνιση του Martin που τερμάτισε 2ος.

Οι βαθμολογούμενοι του Mugello

Ο Ogura έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο Κυριακάτικο βάθρο της σεζόν, αλλά η 4η θέση, ξεκινώντας από τη 13η θέση του grid, επιβεβαιώνει ακόμη μία εντυπωσιακή ανατροπή από τον Ιάπωνα αναβάτη.

Ο Di Giannantonio έχασε έδαφος στο πρωτάθλημα με την 5η θέση, αλλά μετά από ένα αργό ξεκίνημα θα είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα.

Ο Acosta έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατηθεί στην πρώτη πεντάδα, αλλά τελικά τερμάτισε 6ος. Η 7η θέση του Marquez ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή δεδομένης της επιστροφής του μετά τη σημαντική χειρουργική επέμβαση στον δεξιό ώμο του. Και όλοι γνωρίζουν ότι έχει ακόμη περισσότερα να δείξει ως εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής.

Ο Fernandez θα μετανιώνει για το λάθος του στη Στροφή 1, που του στέρησε την ευκαιρία να διεκδικήσει τουλάχιστον ένα βάθρο. Παρ’ όλα αυτά, από τη 17η θέση στον πρώτο γύρο στην 8η θέση στον τερματισμό, η αντεπίθεσή του ήταν αξιοσημείωτη.

Ο Aldeguer υποχώρησε στην 9η θέση, ενώ ο Diogo Moreira (Pro Honda LCR) συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα, πετυχαίνοντας δεύτερο συνεχόμενο τερματισμό στην πρώτη δεκάδα μετά την 9η θέση του στην Βαρκελώνη.

Οι Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), Joan Mir (Honda HRC Castrol), Luca Marini, Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) και Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) ολοκλήρωσαν τους βαθμολογούμενους στην Ιταλία.

Επόμενος σταθμός: Ουγγαρία

Μια Κυριακή του MotoGP όπου τα όνειρα του Bez έγιναν πραγματικότητα. Ο Bezzecchi αυξάνει τη διαφορά του στους 17 βαθμούς στην κορυφή του πρωταθλήματος από τον συναθλητή του Martin, με το επόμενο ραντεβού στην Ουγγαρία να πλησιάζει γρήγορα.

