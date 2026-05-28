Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP φτάνει στην εμβληματική πίστα του Mugello για τον 7ο Γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026.

To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ

09:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3

10:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2

11:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP

14:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3

15:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2

15:55 Δοκιμές MotoGP

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ

09:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3

10:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2

11:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP

11:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP

13:05 Αγώνας 1 Harley-Davidson Bagger World Cup

13:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3

14:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2

15:45 Tissot Sprint MotoGP

17:05 Αγώνας 2 Harley-Davidson Bagger World Cup

17:55 Αγώνας 1 Red Bull MotoGP Rookies Cup

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ

09:40 Αγώνας 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup

10:35 Ζέσταμα MotoGP

11:45 Αγώνας Moto3

13:00 Αγώνας Moto2

14:30 Αγώνας MotoGP