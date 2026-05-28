Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP φτάνει στην εμβληματική πίστα του Mugello για τον 7ο Γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026.
To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ
09:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3
10:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2
11:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP
14:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3
15:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2
15:55 Δοκιμές MotoGP
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ
09:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3
10:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2
11:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP
11:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP
13:05 Αγώνας 1 Harley-Davidson Bagger World Cup
13:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3
14:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2
15:45 Tissot Sprint MotoGP
17:05 Αγώνας 2 Harley-Davidson Bagger World Cup
17:55 Αγώνας 1 Red Bull MotoGP Rookies Cup
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ
09:40 Αγώνας 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup
10:35 Ζέσταμα MotoGP
11:45 Αγώνας Moto3
13:00 Αγώνας Moto2
14:30 Αγώνας MotoGP