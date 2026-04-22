του Νεκτάριου Διατσίδη

Το κοινό της Jerez θα είναι μεροληπτικό – αλλά τα ρεκόρ δεν σταματούν. Aς δούμε πώς έχουν τα πράγματα καθώς το MotoGP επιστρέφει στην Ευρώπη:

Μετά από ένα Σαββατοκύριακο-ρεκόρ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Bezzecchi και Aprilia Racing φτάνουν στην Ισπανία στην κορυφή του MotoGP: 5 συνεχόμενες νίκες. 121 διαδοχικοί γύροι στην πρωτοπορία. Κυριαρχία. Ο Ιταλικός συνδυασμός, τουλάχιστον τις Κυριακές, είναι ασταμάτητος μέχρι στιγμής το 2026, με τον Bez να αναζητά την επέκταση αυτού του σερί πίσω από τις «εχθρικές γραμμές».

Γιατί εχθρικό έδαφος; Ο Bezzecchi είναι δημοφιλής νικητής, αλλά οι περισσότεροι από 100,000 Ισπανοί φίλαθλοι θα στηρίξουν τους δικούς τους – και ένας φορά τα ίδια χρώματα με τον Bezzecchi. Η επιστροφή του Jorge Martin σε φόρμα είναι μία από τις ιστορίες της σεζόν μέχρι τώρα και μετά από ένα χρυσό μετάλλιο στο Tissot Sprint και ένα ακόμη βάθρο Κυριακής στο Τέξας, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024 φτάνει στην Jerez γεμάτος αυτοπεποίθηση. Ο Bezzecchi μπορεί να έχει κερδίσει και τα τρία Grand Prix φέτος, αλλά ο #89 απέχει μόλις 4 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Η εσωτερική μάχη μεταξύ των εργοστασιακών αστέρων της Aprilia αναμένεται να αναζωπυρωθεί στην Ανδαλουσία και αυτοί οι δύο φτάνουν στον «καθεδρικό» του Ισπανικού MotoGP με στόχο στην πλάτη τους.

Στην Αμερικανική πλευρά της Aprilia, η απογοήτευση ήταν το βασικό συναίσθημα την Κυριακή για τον Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team). Το πρώτο του βάθρο στο MotoGP έμοιαζε κοντά πριν παρουσιαστεί τεχνικό πρόβλημα, έτσι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Moto2 του 2024 θα στοχεύσει να δείξει την ίδια ταχύτητα στην Jerez. Από την άλλη πλευρά, ο Raul Fernandez κυνηγά επιστροφή στο βάθρο εντός έδρας μετά από ένα ήσυχο αλλά σταθερό Σαββατοκύριακο στην πίστα COTA.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΝΙΚΗΣ: Acosta & KTM

Η Βραζιλία μπορεί να μην έδωσε εντυπωσιακούς τίτλους, αλλά ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) επέστρεψε στον καλύτερό του εαυτό στο Austin. Ναι, η αναμονή για νίκη Κυριακής συνεχίζεται, αλλά ο Acosta ήταν ο καλύτερος των υπολοίπων πίσω από τις Aprilia και ο #37 θα είχε πανηγυρίσει διπλό βάθρο αν δεν υπήρχε ποινή πίεσης ελαστικών μετά το Sprint. Η διαφορά είναι 21 βαθμοί από τον Bezzecchi και ένα πρώτο Κυριακάτικο βάθρο MotoGP στην Jerez είναι ο μεγάλος στόχος.

Μετά από την ποινή του Acosta, ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) ανέβηκε στην 3η θέση. Ο “Beast” κυνηγούσε το βάθρο στο Austin – μπορεί να συνεχίσει έτσι στην Jerez; Ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) ήταν 12ος στις ΗΠΑ και ελπίζει ότι η επιστροφή στην Ευρώπη θα σηματοδοτήσει την αντεπίθεσή του. Δυστυχώς, ο Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) δεν θα επιστρέψει ακόμα, με στόχο πλέον το Le Mans μετά από νέο πρόβλημα στον ώμο του. Η Tech3 θα έχει μόνο τον Bastianini, καθώς και ο αντικαταστάτης Pol Espargaro είναι εκτός λόγω τραυματισμού στο χέρι.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Marc Marquez & Ducati

Δύσκολο να φανταστεί κανείς τον Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) να φτάνει στον εντός έδρας Αγώνα με δύο μετάλλια Sprint αλλά χωρίς βάθρο Κυριακής. Κι όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η διαφορά είναι 36 βαθμοί από τον Bezzecchi πριν τον 4ο Γύρο και μετά από ένα δραματικό GP στις ΗΠΑ, ο επτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής στοχεύει στην πρώτη του Κυριακάτικη νίκη για το 2026. Το 2019 ήταν η τελευταία του νίκη στο Ισπανικό GP – μπορεί να αλλάξει την κατάσταση μαζί με την Ducati;

Δύσκολα είναι τα πράγματα και για τον Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team). Παρά το ασημένιο μετάλλιο στο Sprint, δυσκολεύτηκε την Κυριακή και βρίσκεται 9ος στη βαθμολογία, πηγαίνοντας σε μια πίστα όπου κέρδισε το 2022, 2023 και 2024. Μια επανάληψη θα ήταν ιδανική – το βάθρο είναι ο στόχος.

Επικεφαλής της Ducati στην Jerez είναι ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Με δύο συνεχόμενες pole και σταθερά αποτελέσματα στην εξάδα, είναι ο κορυφαίος της Ducati στους δύο τελευταίους Αγώνες. Η συνέχιση αυτού του σερί δεν θα είναι εύκολη, αλλά ούτε και απίθανη.

Ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) είναι 8ος στη βαθμολογία και επιστρέφει στην πίστα όπου πέτυχε την πρώτη του νίκη στο MotoGP. Χωρίς βάθρο ακόμα το 2026, αναζητά αναγέννηση – όπως και ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

Το διάλειμμα των τριών εβδομάδων βοήθησε και τον Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), που επιστρέφει όλο και πιο δυνατός μετά από τραυματισμό.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ: …αλλά ζητείται συνέχεια από την Honda

Ο Joan Mir (Honda HRC Castrol) έφτασε κοντά σε βάθρο Sprint στο Austin, αλλά τελικά έμεινε χωρίς βαθμούς. Ο Luca Marini πήρε σημαντικούς βαθμούς, δείχνοντας πρόοδο για την Honda. Ο Johann Zarco (Castrol Honda LCR) και ο rookie Diogo Moreira (Pro Honda LCR) συνέχισαν επίσης θετικά.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ: η Yamaha βελτιώνεται

Θετικό από το Austin; Ο Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) πήρε τους πρώτους του βαθμούς στο MotoGP. Η 15η θέση δεν είναι αρκετή, αλλά είναι ένα βήμα μπροστά.

Ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) ήταν εξαιρετικός πέρυσι στην Jerez και θα ήθελε επανάληψη. Μαζί με τους Alex Rins και Jack Miller, που δεν πήραν βαθμούς στην πίστα COTA, θα παλέψουν για επιστροφή.

Για κάποιους είναι εχθρικό έδαφος, για άλλους το σπίτι τους. Η Jerez όμως είναι απλά ένα κλασικό σκηνικό για όλους. Οι λόφοι θα γεμίσουν με τον ήχο του MotoGP καθώς το πρωτάθλημα επιστρέφει σε μία από τις πιο εμβληματικές πίστες. Ετοιμαστείτε για ένα συναρπαστικό Σαββατοκύριακο – αξίζει την αναμονή.