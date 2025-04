του Δημήτρη Διατσίδη

O Αlex Marquez με το #73 δεν είναι πια 2ος! Ο Quartararo και ο Bagnaia συνοδεύουν τον νέο επικεφαλής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο βάθρο του Ισπανικού GP, καθώς ο Marc Marquez πέφτει… στον 5ο Αγώνα του MotoGP 2025, που έγινε στην πίστα της Jerez.

Κος 2; Όχι πια. Ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) είναι πλέον νικητής MotoGP για πρώτη φορά στην καριέρα του, καθώς αναδείχθηκε νικητής σε ένα εξαιρετικά δραματικό Estrella Galicia 0,0 Grand Prix Ισπανίας, το οποίο είδε τον Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) να πέφτει στον 3ο γύρο – και τον Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) να κρατά πίσω του τον Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) για να εξασφαλίσει το πρώτο του βάθρο σε Grand Prix από το 2023.

ΜΙΑ ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΡΟΦΗ

Τι πρώτη στροφή. Ο Quartararo εκκίνησε εξαιρετικά από την pole, όπως και ο Bagnaia από την 3η θέση. Ο Marc Marquez δεν έκανε την εκκίνηση που ήθελε και αμέσως το #93 βρέθηκε στην 3η θέση. Ο Bagnaia προσπάθησε να κρατήσει τον Quartararo πίσω στη στροφή 2, αλλά το σκέφτηκε καλύτερα. Στη στροφή 6, ο Alex Marquez παραλίγο να χτυπήσει τον μεγαλύτερο αδερφό του. Ο Ισπανός μπήκε πολύ δυνατά αλλά κατάφερε να κρατηθεί στην 4η, καθώς οι Marc Marquez και Bagnaia μάχονταν στο θρυλικό στάδιο της πίστας της Jerez.

Ο Marquez προσπάθησε να περάσει από την εσωτερική τον συναθλητή του στη στροφή 9 με τις φωνές των 100,000 φιλάθλων να τον συνοδεύουν. Όμως ο Bagnaia, κρατώντας εξωτερική και με καλύτερη έξοδο στη στροφή 10, βρέθηκε ξανά δίπλα στον έξι φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή MotoGP. Και τότε, έγινε επαφή ανάμεσα στους δύο της Ducati! Και οι δύο πάλευαν για το ίδιο κομμάτι ασφάλτου, αλλά ήταν το #63 που βγήκε νικητής, στο ίδιο σημείο που πέρυσι πήρε ουσιαστικά τη νίκη.

Ο Marc Marquez πέφτει από την 3η θέση

Μια εκπληκτική πρώτη στροφή και ένα μεγάλο δράμα. Ο ήρωας της πατρίδας, Marc Marquez, ενώ ακολουθούσε τον Bagnaia, έπεσε στη στροφή 8 του 3ου γύρου ενώ ήταν στην 3η θέση. Ζήτησε υπερβολικά από το μπροστινό μέρος και ο Ισπανός εγκατέλειψε την προσπάθεια για νίκη – αλλά όχι το Grand Prix.

ΠΩΣ ΚΕΡΔΙΘΗΚΕ ΤΟ GRAND PRIX

Πού βρεθήκαμε λοιπόν; Ο Quartararo οδηγούσε μπροστά από τον Bagnaia, αλλά ο Alex Marquez – που εκείνη τη στιγμή είδε μπροστά του την ευκαιρία να πάρει την πρώτη του νίκη – τον προσπέρασε για να ανέβει στην 2η και στόχευε να φτάσει και να περάσει τον El Diablo. Πιο πίσω, νέο δράμα καθώς ο κορυφαίος rookie Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) έπεσε στη στροφή 6 από την 4η θέση.

Στον 10ο γύρο από τους 25, ο Quartararo κρατούσε πίσω του τον Alex Marquez και ο Bagnaia ήταν 0.6 δευτερόλεπτα πίσω από τον Alex. Ο Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) ήταν 1.3 δευτερόλεπτα πίσω από τον εργοστασιακό αναβάτη της Ducati στην 4η πριν ο 11ος γύρος φέρει αλλαγή στην πρωτοπορία.

Στη στροφή 1, ο Alex Marquez επιτέθηκε. Μια επιθετική αλλά καλή κίνηση από την εσωτερική στον Quartararo του έδωσε την πρωτοπορία του Αγώνα και μέσα σε ένα γύρο είχε ήδη διαφορά 0.8 δευτερολέπτων. Τι θα μπορούσε να κάνει ο Bagnaia για να περάσει τον Quartararo;

Μετά από μερικούς γύρους, η απάντηση ήταν τίποτα. Και ο Viñales άρχισε να πλησιάζει τον Quartararo και τον Bagnaia, ενώ η διαφορά του Alex Marquez αυξήθηκε στα 1.7 δευτερόλεπτα στον 16ο γύρο από τους 25. Όσο για τον Marc Marquez, είχε επιστρέψει στις βαθμολογούμενες θέσεις μετά από πτώσεις των Joan Mir (Honda HRC Castrol) και Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), οι οποίες τον ανέβασαν στην 15η.

Με πέντε γύρους να απομένουν, η διαφορά του Marquez ήταν 2.4 δευτερόλεπτα από τον Quartararo, ο οποίος κρατούσε τον Bagnaia 0.6 πίσω του. Ο Viñales ήταν πλέον 0.4 δευτερόλεπτα μακριά από το βάθρο, ενώ είδαμε και μικρή μάχη μεταξύ του Marc Marquez και του Aleix Espargaro (Honda HRC Test Team) για την 13η στον 21ο γύρο.

Τρεις γύροι πριν το τέλος. Είχε απομείνει ζωή στη μάχη για την 2η; Ο Bagnaia προσπαθούσε, αλλά ο Quartararo ήταν απόλυτα συνεπής στην προσπάθειά του να κρατήσει πίσω του το #63, καθώς ο Alex Marquez πλησίαζε όλο και πιο κοντά στην πρώτη του νίκη στο MotoGP.

Δύο γύροι πριν το τέλος. Τα πράγματα παρέμεναν ίδια, με τον Viñales να φαίνεται πως αποδεχόταν την 4η – το #12 ήταν 0.9 δευτερόλεπτα πίσω από τον Bagnaia.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΤΗΝ JEREZ!

Μόνο ένα λάθος μπορούσε πλέον να στερήσει από τον Alex Marquez μια ιστορική νίκη, και ο Quartararo ήταν ακόμα αρκετά μπροστά από τον Bagnaia ώστε να μην του δώσει την ευκαιρία να επιτεθεί. Και μετά από πολλές εμφανίσεις ως “Κος 2” μέσα στο 2025, ο Alex Marquez εξασφάλισε μια απόλυτα άξια πρώτη νίκη σε Grand Prix MotoGP για να στέψει τον εαυτό του “1o” μπροστά στους θαυμαστές του στην πατρίδα του.

Ο Quartararo κράτησε τον Bagnaia πίσω του για μια εξαιρετική 2η θέση και το πρώτο του βάθρο σε Grand Prix από το GP Ινδονησίας το 2023. Τι Σαββατοκύριακο για την Yamaha! Και παρόλο που δεν ήρθε μια τέταρτη συνεχόμενη νίκη στην Jerez, η δεύτερη 3η θέση του Bagnaia για το Σαββατοκύριακο προσφέρει σημαντικούς βαθμούς στην Ιταλική ομάδα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ GP ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Μετά την απογοήτευση από την ποινή στο Κατάρ, ο Viñales επιβεβαίωσε την καλή του φόρμα με την 4η στην Ισπανία, με τον “Top Gun” να τερματίζει τρία δευτερόλεπτα μπροστά από τον 5ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Ο Brad Binder και ο συναθλητής του στην Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta, τερμάτισαν στην 6η και 7η αντίστοιχα, σε μια πολύ πιο θετική Κυριακή για την KTM, ενώ οι Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team), Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) και Luca Marini (Honda HRC Castrol) συμπλήρωσαν τη δεκάδα.

Ο Johann Zarco (Castrol Honda LCR) πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην 11η και παρότι είχε πτώση νωρίς, ο απογοητευμένος Marc Marquez κατάφερε να σώσει την 12η. Όχι η Κυριακή που αναζητούσε, αλλά αυτοί οι τέσσερις βαθμοί μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικοί.

Οι Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP), Espargaro και Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – έπειτα από μια πρώιμη πτώση – συμπλήρωσαν τους βαθμολογούμενους στην Jerez.

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: LE MANS

Το έκανε. Ο Alex Marquez είναι νικητής MotoGP και για άλλη μια φορά, προηγείται της βαθμολογίας του Πρωταθλήματος. Και τώρα, επόμενος σταθμός… ένας ακόμη θρυλικός προορισμός: Le Mans. Τι μας επιφυλάσσει το Γαλλικό GP;

Περισσότεροι από 220,000 φίλαθλοι ξεσήκωσαν την Jerez

224,420 ήταν η συνολική προσέλευση για το Estrella Galicia 0,0 Grand Prix Ισπανίας 2025, δημιουργώντας μια απίστευτη ένταση και ατμόσφαιρα!

Carmelo Ezpeleta, Διευθύνων Σύμβουλος της Dorna Sports, κατόχου των δικαιωμάτων του MotoGP:

«Σε όλο τον χρόνο που βρίσκομαι στο MotoGP, δεν έχω ξαναδεί την Jerez έτσι. Είναι πραγματικά ξεχωριστό να καλωσορίζουμε 224,420 φιλάθλους αυτό το Σαββατοκύριακο και να βιώνουμε αυτήν την ιστορική ατμόσφαιρα. Έρχονταν από τα χαράματα κάθε μέρα, και η αφοσίωση και το πάθος τους έκαναν αυτό το Σαββατοκύριακο ένα από τα πιο εντυπωσιακά Ισπανικά Grand Prix που μπορώ να θυμηθώ. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας! Ελπίζουμε να το απολαύσατε όσο κι εμείς».

Rider of the Race: Ο Quartararo ο πρώτος που τιμάται με τη διάκριση!

Νέο για το 2025 και κάνοντας το ντεμπούτο του στην Jerez, το “Rider of the Race” είναι ένας νέος τρόπος για τους φιλάθλους να επιβραβεύσουν τον κορυφαίο αναβάτη της Κυριακής. Ήταν μια ιδέα που ο Δημήτρης Διατσίδης έδωσε στην Dorna πριν ενάμιση χρόνο και τώρα ήρθε η ώρα της να εφαρμοστεί!

Ο πρώτος που λαμβάνει αυτήν την τιμή είναι ο Fabio Quartararo, έπειτα από ένα εκπληκτικό Σαββατοκύριακο στο Grand Prix Ισπανίας, με τον Γάλλο να κερδίζει τη μεγάλη πλειοψηφία των ψήφων!

Τα πλήρη αποτελέσματα:

Η βαθμολογία του Πρωταθλήματος:

