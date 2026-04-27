του Δημήτρη Διατσίδη

Δύο συνεχόμενες νίκες στο Ισπανικό MotoGP για τον #73 στην έδρα του, ενώ το ξεκίνημα του Αγώνα φέρνει δράμα για τον εν ενεργεία Παγκόσμιο Πρωταθλητή #93.

Δύο διαδοχικές νίκες MotoGP στο Grand Prix της πατρίδας του είναι ό,τι ονειρεύεται κάθε αναβάτης και ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) το πέτυχε αυτό, αφού ο #73 εντυπωσίασε σε έναν δραματικό Αγώνα στο Estrella Galicia 0,0 Grand Prix της Ισπανίας, όπου ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) έπεσε από τη 2η θέση στον 2ο γύρο. Το σερί νικών του Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) έφτασε στο τέλος του, αλλά η 2η θέση του Ιταλού είναι ακόμα ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, ενώ ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) πήρε την 3η θέση και ανέβηκε 3ος στη βαθμολογία.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΓΥΡΟΙ: Ο MM93 ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ

Ο Marc Marquez ξεκίνησε άψογα από την pole position και πήρε την πρωτοπορία μπαίνοντας στην πρώτη στροφή, με τον Bezzecchi να κάνει εξαιρετική εκκίνηση – σε αντίθεση με το Sprint – από τη δεύτερη σειρά και να ανεβαίνει στη 2η θέση. Πολύ καλό ξεκίνημα και για τον Alex Marquez. Ο νικητής του Ισπανικού GP του 2025 ήταν 3ος και στη συνέχεια 2ος πίσω από τον Marc Marquez, αφού πέρασε τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος στη στροφή 9.

Ο Alex Marquez δεν άργησε να επιτεθεί στον Marc Marquez. Στη στροφή 6, τη στροφή του Dani Pedrosa, ο #73 πέρασε μπροστά από τον εν ενεργεία Παγκόσμιο Πρωταθλητή. Θα μπορούσε ο Marc Marquez να απαντήσει;

Η απάντηση ήρθε γρήγορα. Τεράστιο δράμα για τον #93 στον 2ο γύρο, καθώς ο Marc Marquez έπεσε στη γρήγορη δεξιά στροφή 11. Το μπροστινό μέρος γλίστρησε και δεν υπήρχε τρόπος να σώσει την κατάσταση, με τον αγαπημένο του κοινού να εγκαταλείπει πολύ νωρίς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Jerez. Ευτυχώς, ο Ισπανός σηκώθηκε χωρίς πρόβλημα, αλλά αυτό είναι άλλο ένα πλήγμα στη μάχη του Τίτλου.

Ο ALEX MARQUEZ ΑΝΟΙΓΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ, Ο ACOSTA ΧΑΝΕΙ ΘΕΣΕΙΣ

Πίσω στην πίστα, ο Alex Marquez είχε διαφορά 0.6 δευτερολέπτων από τον Bezzecchi, ενώ στον 5ο γύρο ο Di Giannantonio πέρασε τον Jorge Martin (Aprilia Racing) για την 3η θέση. Σε αυτό το σημείο, ο Diggia ήταν ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Bezzecchi.

Ένα μικρό λάθος του Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) στην αρχή του 6ου γύρου, τον έριξε από την 7η στην 9η θέση μετά από επαφή με τον Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team), αφήνοντας τον #37 χωρίς μέρος της μπροστινής αεροδυναμικής. Στη συνέχεια έχασε άλλη μία θέση από τον Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), ο οποίος τον πέρασε στην τελευταία στροφή.

Μπροστά, ο Alex Marquez άρχισε να αυξάνει τη διαφορά του. Στην αρχή του 10ου γύρου, προηγούνταν κατά 1.6 δευτερόλεπτα από τον Bezzecchi, ο οποίος είχε τον Di Giannantonio μόλις 0.6 δευτερόλεπτα πίσω του. Ο Martin παρέμενε κοντά στη μάχη του βάθρου, 0.6 δευτερόλεπτα πιο πίσω στην 4η θέση, με τον Johann Zarco (Castrol Honda LCR) 1 δευτερόλεπτο πίσω στην 5η.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ PECCO

Στην αρχή του 12ου γύρου, τα προβλήματα συνεχίστηκαν για την Ducati. Ο Bagnaia αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα με τα φρένα στην Desmosedici και μπήκε στα pit, σηματοδοτώντας μια εφιαλτική Κυριακή για τους δύο πρώτους του Tissot Sprint.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΡΟ ΣΗΜΑΙΑ

Ενώ υπήρχε απογοήτευση στο «κόκκινο στρατόπεδο» της Ducati, στο «μπλε στρατόπεδο» επικρατούσε χαρά. Η διαφορά του Alex Marquez πλησίαζε τα 2 δευτερόλεπτα στο τέλος του 15ου γύρου από τους 25, με τον Di Giannantonio 0.9 δευτερόλεπτα πίσω από τον Bezzecchi.

Με 6 γύρους να απομένουν, η κατάσταση στην κορυφή παρέμενε σταθερή. Ο Alex Marquez διαχειριζόταν τη διαφορά από τον Bezzecchi, ενώ και ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος προσπαθούσε να κρατήσει πίσω τον Di Giannantonio.

Ενώ οι θέσεις του βάθρου είχαν σχεδόν κριθεί, η μάχη για την εξάδα κορυφώθηκε. Ο Zarco, 3 γύρους πριν το τέλος, δέχθηκε πίεση από τον Fernandez και τον Ai Ogura, οι οποίοι τον πέρασαν με εντυπωσιακές κινήσεις.

10 δευτερόλεπτα μπροστά από αυτή τη μάχη των #25 #79 #5, ο Alex Marquez είχε 4.4 χλμ. μέχρι την καρό σημαία για να κερδίσει ξανά στην Jerez. Ένας χαιρετισμός στο ενθουσιώδες κοινό στις στροφές 9 και 10 ολοκλήρωσε μια φανταστική Κυριακή για τον 30χρονο, που κατέκτησε ξανά τη νίκη.

Αυτή τη φορά, ο Bezzecchi τερμάτισε 2ος πίσω από τον Alex Marquez. Το σερί νικών σταματά, αλλά πρόκειται για άλλο ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για τον Ιταλό και την Aprilia. Οι 20 βαθμοί αυξάνουν το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα στους 11 βαθμούς από τον 4ο Martin, ενώ ανάμεσα στους δύο αναβάτες της Aprilia βρέθηκε ο Di Giannantonio, που πήρε το δεύτερο βάθρο της σεζόν και ανέβηκε 3ος στη βαθμολογία.

Νικητής της μάχης για την 5η θέση ήταν ο Ogura, που πέρασε τον συναθλητή του στον τελευταίο γύρο και πήρε 11 βαθμούς, με τον Fernandez 6ο στην έδρα του. Ο Zarco ολοκλήρωσε ένα δυνατό Σαββατοκύριακο με την 7η θέση, ενώ ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) ήταν ο καλύτερος αναβάτης της KTM με 8η θέση. Ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) τερμάτισε 9ος, ενώ ο Acosta περιορίστηκε στη 10η θέση.

Ο Brad Binder τερμάτισε 11ος, μόλις 0.3 δευτερόλεπτα πίσω, ενώ οι Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Luca Marini (Honda HRC Castrol), Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) και Joan Mir (Honda HRC Castrol) – μετά από διπλή ποινή μεγαλύτερου γύρου – συμπλήρωσαν τις θέσεις που δίνουν βαθμούς.

Το MotoGP δεν σταματά ποτέ να προσφέρει δράμα. Η Ducati επιστρέφει στις νίκες χάρη στον Alex Marquez, αλλά η μέρα αφήνει γλυκόπικρη γεύση για την ομάδα, καθώς ο Marc Marquez χάνει πολύτιμο έδαφος στη μάχη του Τίτλου από τον Bezzecchi και την Aprilia.

