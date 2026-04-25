του Δημήτρη Διατσίδη

Στην συνήθως ηλιόλουστη Jerez, οι αναβάτες της μεγάλης κατηγορίας MotoGP αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν βρόχινα ελαστικά για τις Κατατακτήριες, καθώς ο καιρός όλο το Σάββατο έχει χαρακτηριστεί από διαλειμματικές βροχές που κρατούσαν σταθερά την πίστα σε μικτές συνθήκες.

Οι Πρώτες Κατατακτήριες ξεκίνησαν με τον Franco Morbidelli να έχει μια πτώση στην 6η στροφή με 12 λεπτά να απομένουν, ενώ μετά τα πρώτα περάσματα ήταν ο Pedro Acosta (1:49.302) και ο Luca Marini που κρατούσαν τις δύο πρώτες θέσεις της πρόκρισης.

Η βροχή έκανε εκ νέου την εμφάνισή της στα 10 λεπτά, εξαφανίζοντας κάθε ελπίδα για χρήση στο τέλος της διαδικασίας ή στις Δεύτερες Κατατακτήριες.

Κάποιος που δεν προβληματίστηκε καθόλου από τις συνθήκες ήταν ο Johann Zarco, ο οποίος ήταν ήδη ταχύτατος στις Δεύτερες Ελεύθερες Δοκιμές και ο Γάλλος βρισκόταν σε έναν γύρο που θα του έφερνε την πρώτη θέση, όμως η πτώση του Jack Miller και οι κίτρινες σημαίες στην 13η στροφή έφεραν την ακύρωση της προσπάθειάς του.

Στον επόμενο όμως γύρο ο αναβάτης της Honda ανέβηκε στην πρώτη θέση με 1:48.388, το οποίο μετά βελτίωσε σε 1:48.267.

Κανείς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Zarco, ενώ η δεύτερη θέση της πρόκρισης πήγε στα τελευταία στάδια στον Pedro Acosta.

Ο Franco Morbidelli αντιμετώπισε και άλλο πρόβλημα στο τέλος των Πρώτων Κατατακτηρίων, καθώς ο η μοτοσυκλέτα του άρχισε να βγάζει καπνούς στο τέλος, κάτι που οδήγησε σε μικρή καθυστέρηση της έναρξης των Δεύτερων Κατατακτηρίων, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τρέξει λάδια σε εκείνο το σημείο.

Οι Δεύτερες Κατατακτήριες ξεκίνησαν με την βροχή να έχει σταματήσει και μια σχετικά καθαρή αγωνιστική γραμμή να εμφανίζεται, όμως και πάλι τα πολλά σημεία υγρασίας δεν επέτρεψαν την χρήση σλικ ελαστικών.

Στα αρχικά στάδια ήταν οι Marc Marquez και Pedro Acosta (1:49.434) που βρέθηκαν στην πρώτη θέση, ενώ οι δύσκολες συνθήκες έφεραν τη δεύτερη πτώση της ημέρας για τον Fermin Aldeguer, στην 13η στροφή.

Ο Marc Marquez απάντησε με 1:49.385, το οποίο βελτίωσε σε 1:48.862, λίγο αργότερα.

Εν τω μεταξύ ο αδερφός του και περσινός νικητής, Alex Marquez, είχε μια πτώση στην 9η στροφή και έτρεξε πίσω στα pits για να πάρει τη δεύτερη μοτοσυκλέτα του και να συνεχίσει την προσπάθειά του.

Στο δεύτερο μισό της διαδικασίας, ο Johann Zarco ανέβασε ρυθμό και άρπαξε την πρώτη θέση με 1:48.625, ενώ ταυτόχρονα η πτώση του Jorge Martin στην πρώτη στροφή έφερε ακυρώσεις για αρκετούς άλλους αναβάτες.

Στην επόμενη προσπάθειά του, ο Zarco κατέβασε ακόμα περισσότερο το σημείο αναφοράς, στο 1:48.227 και φαινόταν ότι θα είναι μια ονειρική Pole Position για τον Γάλλο.

Όμως στον τελευταίο του γύρο ο Marc Marquez ήταν ταχύτερος και κατάφερε να σταματήσει το χρονόμετρο στο 1:48.087.

Ο Zarco πίεσε στο όριο στον δικό του τελευταίο γύρο, όμως δύο γλιστρήματα δεν του επέτρεψαν να ξεπεράσει τον Marquez, ο οποίος πήρε την πρώτη του Pole Position από το Balaton Park πέρυσι.

Δίπλα τους, στην πρώτη σειρά της εκκίνησης βρίσκεται ο Fabio Di Giannantonio, ενώ από πίσω τους θα εκκινήσουν οι Marco Bezzecchi, Alex Marquez και Pedro Acosta.

Στην τρίτη σειρά (για τον Αγώνα Sprint) βρίσκονται οι Jorge Martin, Enea Bastianini και Raul Fernandez, μπροστά από τους Francesco Bagnaia, Ai Ogura και Fermin Aldeguer.

Δείτε το σχηματισμό εκκίνησης για τοn κυρίως Αγώνα με τον Martin να έχει ποινή τριών θέσεων : Provisional Starting Grid for SPA MotoGP Q2