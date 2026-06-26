του Νεκτάριου Διατσίδη

Ένα νέο όραμα για πιο προσιτούς αγώνες, με παγκόσμιο χαρακτήρα και έμφαση στο ταλέντο, ξεκινά το 2028

Το MotoGP και η Yamaha Motor Co., Ltd. ανακοίνωσαν σήμερα ένα νέο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο η Yamaha θα αποτελέσει τον αποκλειστικό προμηθευτή μοτοσυκλετών για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Moto3™ από το 2028 έως το 2033.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Ολλανδικό GP στο Assen και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στους αγώνες μοτοσυκλετών Grand Prix των τελευταίων ετών, αντικατοπτρίζοντας τη κοινή δέσμευση της Yamaha και του MotoGP να ενισχύσουν τη διαδρομή εξέλιξης των μελλοντικών γενεών αναβατών.

Σχεδιασμένο με γνώμονα την προσβασιμότητα, την αγωνιστική ακεραιότητα, την τεχνική υπεροχή και το μακροπρόθεσμο όραμα, το νέο πρόγραμμα στοχεύει να διασφαλίσει ότι το ταλέντο θα παραμείνει ο καθοριστικός παράγοντας στην εξέλιξη των αναβατών, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα ανταγωνισμού.

Η νέα μοτοσυκλέτα θα παρουσιαστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, με την Yamaha και το MotoGP να επιβεβαιώνουν ένα σταδιακό πρόγραμμα επικοινωνίας που θα κορυφωθεί με την πρώτη δημόσια εμφάνισή της το 2027.

Στην καρδιά του προγράμματος βρίσκεται ένα νέο αγωνιστικό πρωτότυπο που αναπτύχθηκε από την Yamaha, βασισμένο στη δοκιμασμένη πλατφόρμα παραγωγής CP2, η οποία έχει επανασχεδιαστεί εκτενώς για χρήση σε αγώνες Grand Prix. Ο βασικός στόχος είναι η επίτευξη καλύτερης αναλογίας ισχύος προς βάρος σε σύγκριση με τις σημερινές μοτοσυκλέτες Moto3, ενώ παράλληλα εισάγεται μια μοτοσυκλέτα πλήρους μεγέθους, περισσότερο προσαρμοσμένη στα σωματικά χαρακτηριστικά και το οδηγικό στιλ της επόμενης γενιάς αναβατών.

Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει επίσης το ευρύτερο οικοσύστημα εξέλιξης των αναβατών μέσω δράσεων που θα επεκτείνονται πέρα από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Moto3. Από το 2029 και μετά, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Moto3 Junior, στο πλαίσιο του paddock του MotoJunior, αναμένεται να υιοθετήσει μια έκδοση της μοτοσυκλέτας με ελαφρώς χαμηλότερες προδιαγραφές, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με επιπλέον περιφερειακά πρωταθλήματα που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην ίδια πλατφόρμα.

Τα επόμενα ορόσημα του προγράμματος περιλαμβάνουν ενημερώσεις για την εξέλιξή του, δοκιμές του πρωτοτύπου αργότερα μέσα στη χρονιά και την επίσημη παρουσίαση της μοτοσυκλέτας κατά τη διάρκεια του 2027.

Περισσότερο από μια νέα μοτοσυκλέτα, η νέα Yamaha Moto3 εκφράζει το όραμα του MotoGP και της Yamaha για τη νέα γενιά των αγώνων Grand Prix και για τους αναβάτες που θα διαμορφώσουν το μέλλον τους. Το επόμενο κεφάλαιο ξεκινά.

Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer, MotoGP:

«Είμαστε πραγματικά περήφανοι που παρουσιάζουμε το μέλλον της Moto3, όχι μόνο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αλλά και για τη σημασία του στα προγράμματα ανάπτυξης του αθλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Το MotoGP έχει δεσμευτεί να αναπτύξει το άθλημα της μοτοσυκλέτας, να στηρίξει το ταλέντο και να αυξήσει την προσβασιμότητα, με στόχο να δημιουργήσει το ασφαλέστερο δυνατό άθλημα με το μεγαλύτερο δυνατό κοινό. Με αυτό το πρόγραμμα συνεργαζόμαστε με την Yamaha για να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια πλατφόρμα για νέους αναβάτες, πολύ πέρα από την απλή ανακοίνωση της μοτοσυκλέτας που θα οδηγούν. Πιστεύουμε ότι αυτή η αλλαγή θα προσφέρει πολλά στο άθλημα, τόσο εκτός του paddock σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και εντός του MotoGP.

Η κατηγορία Moto3 διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον μας. Αγωνιστικά, αποτελεί συνήθως το πρώτο επαγγελματικό βήμα για τους αναβάτες που αργότερα εξελίσσονται σε παγκόσμιους αστέρες. Για τους φιλάθλους, είναι η πρώτη γνωριμία με τα αστέρια του αύριο και ένα συναρπαστικό κομμάτι κάθε αγωνιστικού τριημέρου Grand Prix. Η δομή μας – με τρεις κατηγορίες Grand Prix σε κάθε διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των Moto2 και Moto3 – δημιουργεί μια μοναδική εμπειρία για τους φιλάθλους. Εντυπωσιακή δράση, αγνό ταλέντο και τεχνολογική υπεροχή βρίσκονται στο προσκήνιο από την έναρξη ενός Grand Prix μέχρι την καρό σημαία. Αυτή η νέα εποχή για την Moto3 έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ακόμη περισσότερα σε όλους αυτούς τους τομείς και να τοποθετήσει ακόμη καλύτερα την κατηγορία ως την είσοδο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP. Θα αποτελέσει μια νέα πλατφόρμα όπου το ταλέντο και οι επιδόσεις θα μπορούν πραγματικά να ξεχωρίσουν».

Paolo Pavesio, Managing Director, Yamaha Motor Racing:

«Η Moto3 αποτελούσε πάντοτε το σημείο εκκίνησης του ονείρου των Grand Prix. Είναι εκεί όπου οι μελλοντικοί πρωταθλητές μαθαίνουν την τέχνη τους, όπου το ταλέντο γίνεται για πρώτη φορά ορατό και όπου ξεκινά το μέλλον του αθλήματός μας.

Από την πρώτη στιγμή, στόχος μας δεν ήταν απλώς να κατασκευάσουμε μια μοτοσυκλέτα. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα ικανή να υποστηρίξει αναβάτες, ομάδες και πρωταθλήματα για πολλά χρόνια. Μια πλατφόρμα που συνδυάζει την προσβασιμότητα, την αποδοτική μηχανολογία και τις καθαρές αγωνιστικές επιδόσεις.

Αυτό το πρόγραμμα ενώνει την τεχνογνωσία της Yamaha Motor Co., της Yamaha Motor Racing και της Yamaha Motor Europe. Πρόκειται για μια πραγματικά παγκόσμια προσπάθεια της Yamaha, η οποία αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στους αγώνες μοτοσυκλέτας και στην ανάπτυξη των αναβατών».