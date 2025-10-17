του Δημήτρη Διατσίδη

Η Aprilia κάνει το 1-2 καθώς ο Ιταλός προηγείται του Fernandez στις Δοκιμές του MotoGP, ενώ ο Aldeguer μένει εκτός απευθείας πρόκρισης στις Κατατακτήριες 2

Μιλάμε για συντριβή του προηγούμενου ρεκόρ γύρου! Ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) με έναν απίστευτο χρόνο 1:26.492 προηγείται με άνεση του γκρουπ του MotoGP ενόψει του Σαββάτου στο Liqui Moly Australian Motorcycle Grand Prix, και είναι άλλος ένας αναβάτης της Aprilia αυτός που αποτελεί τον κοντινότερο ανταγωνιστή του #72. Ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) βελτιώθηκε στο τέλος και εξασφάλισε το 1-2 για την RS-GP στις Δοκιμές του Phillip Island, με τον Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα. Ο νικητής του τελευταίου Αγώνα, Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), χάνει την απευθείας πρόκριση στις Κατατακτήριες 2.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ PECCO

Οι Δοκιμές του MotoGP, όπως και οι ΕΔ1, ξεκίνησαν με τον Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) να επιστρέφει στα pits κουνώντας το κεφάλι. Κάτι δεν λειτουργούσε σωστά με την πρώτη του Ducati, οπότε έγινε άμεσα αλλαγή στην δεύτερη μοτοσυκλέτα. Και πάλι, ο Pecco έδειξε αμέσως πιο άνετος, ανεβαίνοντας στην 5η θέση με 15 λεπτά να απομένουν.

Ο BEZ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΝΩΡΙΣ, Ο ACOSTA ΠΕΦΤΕΙ

Ο Bezzecchi προηγούνταν του Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) στο πρώτο μέρος της – στεγνής αλλά κρύας και με δυνατό άνεμο – διαδικασίας, πριν ο Di Giannantonio πάρει την πρωτοπορεία με 37 λεπτά να απομένουν, σημειώνοντας χρόνο 1:27.483 και ξεπερνώντας τον Bezzecchi.

Η πτώση του Acosta στη στροφή 4 διέκοψε προσωρινά τη συμμετοχή του με λιγότερο από 40 λεπτά να απομένουν, αλλά ο #37 επέστρεψε στην πίστα λίγο πάνω από 10 λεπτά αργότερα, καθώς ξεκίνησαν οι μεγάλες αλλαγές στα τελευταία 15 λεπτά.

Ο MILLER ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ

Ο τοπικός ήρωας Jack Miller ήταν εντυπωσιακός με την Prima Pramac Yamaha MotoGP. Ο Αυστραλός ανέβηκε στη 2η, μόλις 0.023s πίσω από τον Di Giannantonio, και στη συνέχεια ανέβηκε στην κορυφή με 14 λεπτά να απομένουν. Όμως δεν κράτησε για πολύ.

Ο Bezzecchi ανέβασε τον πήχη με 1:27.099 και στη συνέχεια ήρθε το αποκορύφωμα: 1:26.580, νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας, κατά 0.666s.

Ο El Diablo – γνωστός και ως Fabio Quartararo – ανέβασε την Monster Energy Yamaha στη 2η θέση πίσω από τον Bezzecchi, με τον συναθλητή του Alex Rins μπροστά από τον 4ο ταχύτερο Fernandez. Αυτές οι αλλαγές έφεραν τον Bagnaia εκτός δεκάδας, ενώ ο αντίπαλός του για τη 2η θέση στο Πρωτάθλημα, Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), ανέβηκε στην 3η θέση και χώρισε τις δύο εργοστασιακές Yamaha.

Με δύο λεπτά να απομένουν, ο Pecco παρέμενε εκτός δεκάδας. Όμως, βρισκόταν σε προσωπικά καλύτερο γύρο και το 1:27.132 του έδωσε προσωρινά την 7η, προτού πέσει στην 8η όταν ο Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3), αντικαταστάτης του Maverick Viñales, μπήκε στις αυτόματες θέσεις πρόκρισης για τις Κατατακτήριες 2.

Λίγο μετά, ο Bezzecchi «άναψε» ξανά τους χρονόμετρα. Θα ερχόταν και άλλο ρεκόρ; Ναι! Ο Bez κατέβασε κι άλλο τον χρόνο με 1:26.492, αυξάνοντας τη διαφορά του στην κορυφή πάνω από τέσσερα δέκατα.

Ο Fernandez #25 ακολούθησε με έναν εξαιρετικό γύρο, κάνοντας το 1-2 για την Aprilia, μόλις τρία δέκατα πίσω από τον ταχύτερο Ιταλό.

Η προσοχή τώρα στράφηκε στον νικητή του GP Ινδονησίας, Aldeguer. Βρισκόταν στην 11η – θα κατάφερνε άραγε έναν τελευταίο προσωπικά καλύτερο γύρο ώστε να βγάλει τον Acosta εκτός δεκάδας; Έφτασε πολύ κοντά, μόλις 0.005s πίσω, αλλά δεν ήταν αρκετό. Ο νεαρός νικητής μας θα πρέπει να παλέψει στις Κατατακτήριες 1.

Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ 10ΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΥ GP

Το ερώτημα για το Σάββατο είναι: μπορεί κανείς να πιάσει τον Bezzecchi στις Κατατακτήριες; Η Aprilia είχε μια εντυπωσιακή ημέρα στο Phillip Island, με τον Fernandez στη 2η θέση. Ο Di Giannantonio ακολούθησε στην 3η θέση και ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Ducati την Παρασκευή, ενώ ο Quartararo ήταν ο πιο γρήγορος αναβάτης της Yamaha στην 4η.

Ο Alex Marquez συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα του MotoGP, με τους Rins, Luca Marini (Honda HRC Castrol) και τον εντυπωσιακό Espargaro στις πρώτες 8 θέσεις. Ο Bagnaia τερμάτισε στην 9η, εξασφαλίζοντας πρόκριση στις Κατατακτήριες 2, ενώ ο Acosta μόλις που κράτησε την 10η.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΝΗΣΙ

Οι Κατατακτήριες 1 προβλέπεται να είναι συναρπαστικές με τους Aldeguer, Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), Miller, Joan Mir (Honda HRC Castrol), τον νικητή του 2023 Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) και άλλους να μάχονται για τις δύο πρώτες θέσεις πριν ξεκινήσει η μάχη για την pole position.

Τα πλήρη αποτελέσματα των Δοκιμών στο Phillip Island στον παρακάτω πίνακα: MotoGP_FP2-4