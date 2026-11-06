του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Lusail φιλοξενεί για 24η φορά Grand Prix από το 2004, παραμένοντας η μοναδική νυχτερινή διοργάνωση στο ημερολόγιο του MotoGP. Ο Marc Marquez φτάνει στο Κατάρ με προβάδισμα 44 βαθμών στη βαθμολογία, ενώ Ducati και Aprilia δίνουν τη δική τους μάχη στους Κατασκευαστές.

Καλώς ήρθατε στο Κατάρ!

Αυτό θα είναι το 24ο Grand Prix που θα φιλοξενήσει η πίστα της Lusail από τότε που εντάχθηκε στο αγωνιστικό ημερολόγιο το 2004, καθώς και το 20ό που θα διεξαχθεί υπό το φως των προβολέων. Από το 2007 έως το 2022 αποτελούσε τον εναρκτήριο Αγώνα της χρονιάς, πριν μεταφερθεί αργότερα μέσα στη σεζόν το 2023, λόγω των εργασιών ανακατασκευής της πίστας. Το 2024 επέστρεψε στην πρώτη θέση του ημερολογίου, ενώ το 2025 αποτέλεσε τον 4ο Αγώνα της χρονιάς, τον Απρίλιο.

Το Grand Prix του 2026 ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τον Απρίλιο, ωστόσο αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο εξαιτίας της γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Το Κατάρ παραμένει ο μοναδικός νυχτερινός Αγώνας του πρωταθλήματος.

Είναι μία από τις οκτώ Ασιατικές χώρες που έχουν φιλοξενήσει Grand Prix, μαζί με την Ινδονησία, την Τουρκία, την Ιαπωνία, την Μαλαισία, την Ταϊλάνδη, την Κίνα και την Ινδία.

Η Lusail είναι μία από τις 12 πίστες της Ασίας που έχουν φιλοξενήσει Αγώνες MotoGP: Motegi (26 Αγώνες MotoGP), Sepang (26), Lusail (22), Suzuka (16), Shah Alam (7), Buriram (7), Mandalika (5), Shanghai (4), Istanbul (3), Sentul (2), Johor (1) και Buddh (1).

Στατιστικά: Lusail

– Ο Marc Marquez προηγείται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP με διαφορά 44 βαθμών από τον Jorge Martin (399 έναντι 355), ενώ 3ος βρίσκεται ο Marco Bezzecchi με 332 βαθμούς.

– Η Ducati προηγείται της Aprilia κατά 8 βαθμούς στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών (537 έναντι 529), έχοντας ανακτήσει την 1η θέση την Κυριακή στην Sepang.

– Οι Valentino Rossi και Casey Stoner, μέλη του MotoGP Hall of Fame, μοιράζονται το ρεκόρ περισσότερων νικών σε Grand Prix στην Lusail, με τέσσερις ο καθένας. Ο Marc Marquez και ο Maverick Viñales έχουν από δύο νίκες, τις περισσότερες μεταξύ των αναβατών που βρίσκονται στο φετινό grid.

– Το 2025 ο Marc Marquez κέρδισε τον Αγώνα ξεκινώντας από την pole position, 11 χρόνια μετά την πρώτη του νίκη στην πίστα, έχοντας προηγουμένως επικρατήσει και στο Sprint. Η Ducati κατέλαβε ολόκληρο το βάθρο και στους δύο Αγώνες. Στο Grand Prix, πίσω από τον Marquez τερμάτισαν οι Francesco Bagnaia και Franco Morbidelli, καθώς ο Maverick Viñales, που είχε περάσει 2ος τη γραμμή τερματισμού, υποχώρησε στην 14η θέση λόγω ποινής για την πίεση των ελαστικών.

– Το Grand Prix της Doha το 2021 κατέχει το ρεκόρ της μικρότερης διαφοράς μεταξύ των 15 πρώτων αναβατών σε Αγώνα MotoGP. Μόλις 8.928 δευτερόλεπτα χώριζαν τον νικητή Fabio Quartararo από τον Miguel Oliveira, που τερμάτισε 15ος.

Νικητές MotoGP στην Lusail: Οι σημερινοί αναβάτες

Marc Marquez: 2 νίκες (2014, 2025)

Maverick Viñales: 2 (2017, 2021/1)

Fabio Quartararo: 1 (2021/2)

Enea Bastianini: 1 (2022)

Fabio Di Giannantonio: 1 (2023)

Francesco Bagnaia: 1 (2024)

Νικητές Sprint στην Lusail:

Jorge Martin: 2 νίκες (2023, 2024)

Marc Marquez: 1 (2025)

Οι κατασκευαστές στην Lusail: Οι καλύτερες επιδόσεις

Νίκες σε Grand Prix:

Yamaha: 10

Ducati: 9

Honda: 3

Νίκες σε Sprint:

– Ducati: 3

Yamaha

Η Yamaha είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής στην Lusail, με 10 νίκες σε Αγώνες MotoGP, τις οποίες έχουν σημειώσει τέσσερις διαφορετικοί αναβάτες: ο Valentino Rossi (2005, 2006, 2010 και 2015), ο Jorge Lorenzo (2012, 2013 και 2016), ο Maverick Viñales (2017 και 2021/1) και ο Fabio Quartararo (2021/2).

Η πιο πρόσφατη νίκη της Yamaha στην πίστα ήταν αυτή του Quartararo στο Grand Prix της Doha το 2021. Έκτοτε δεν έχει καταφέρει να ανέβει ξανά στο βάθρο της Lusail. Το 2025 ο Quartararo τερμάτισε στην 7η θέση.

Ducati

Η Ducati έχει εννέα νίκες σε Grand Prix στην Lusail, με έξι διαφορετικούς αναβάτες: Casey Stoner (2007, 2008 και 2009), Andrea Dovizioso (2018 και 2019), Enea Bastianini (2022), Fabio Di Giannantonio (2023), Francesco Bagnaia (2024) και Marc Marquez (2025).

Έχει επίσης κερδίσει και τα τρία Sprint που έχουν διεξαχθεί στην πίστα, με τον Jorge Martin (2023 και 2024) και τον Marc Marquez (2025). Το 2025 κατέλαβε και τις τρεις θέσεις του βάθρου και στους δύο Αγώνες.

Honda

Η Honda έχει τρεις νίκες σε Grand Prix στην Lusail, με τους Sete Gibernau (2004), Casey Stoner (2011) και Marc Marquez (2014).

Η τελευταία παρουσία της στο βάθρο της πίστας ήταν η 3η θέση του Pol Espargaro το 2022. Το 2025, καλύτερος αναβάτης της ήταν ο Johann Zarco, ο οποίος τερμάτισε 4ος.

KTM

Η KTM έκανε το ντεμπούτο της ως πλήρης συμμετοχή στο MotoGP το 2017 και έχει κατακτήσει δύο βάθρα σε Grand Prix στην Lusail, αμφότερα με τη 2η θέση του Brad Binder, το 2022 και το 2024.

Ο Binder τερμάτισε επίσης 2ος στο Sprint του 2024. Το 2025, καλύτερος αναβάτης της KTM ήταν ο Pedro Acosta, στην 8η θέση.

Aprilia

Το καλύτερο αποτέλεσμα της Aprilia σε Grand Prix στην Lusail είναι η 4η θέση, με τον Aleix Espargaro το 2022 και τον Maverick Viñales το 2023.

Ο Aleix Espargaro είχε επίσης τερματίσει 3ος στο Sprint του 2024. Το 2025, καλύτερος αναβάτης της Aprilia ήταν ο Marco Bezzecchi, στην 9η θέση.

Συνολικά, 11 αναβάτες από το φετινό μόνιμο grid έχουν ανέβει στο βάθρο ενός Grand Prix MotoGP στην Lusail:

Marc Marquez: 6 βάθρα

Francesco Bagnaia: 4

Brad Binder: 2

Jorge Martin: 2

Maverick Viñales: 2

Johann Zarco: 2

Enea Bastianini: 1

Fabio Di Giannantonio: 1

Luca Marini: 1

Franco Morbidelli: 1

Fabio Quartararo: 1

Έξι αναβάτες έχουν κατακτήσει pole position στην πίστα: Jorge Martin (3), Marc Marquez (2), Maverick Viñales (2), Francesco Bagnaia (1), Luca Marini (1) και Johann Zarco (1).

Τι μπορεί να συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο;

81 νίκες

Αν ο Marc Marquez κερδίσει, θα φτάσει τις 81 νίκες στην κορυφαία κατηγορία MotoGP, οκτώ λιγότερες από τον Valentino Rossi, μέλος του MotoGP Hall of Fame.

64 βάθρα

Αν ο Francesco Bagnaia ανέβει στο βάθρο την Κυριακή, θα ισοφαρίσει τον Wayne Rainey, μέλος του MotoGP Hall of Fame, στην 9η θέση της λίστας με τους αναβάτες που έχουν τα περισσότερα βάθρα στην ιστορία του MotoGP, με 64.

42 βάθρα

Αν ο Jorge Martin τερματίσει στο βάθρο την Κυριακή, θα φτάσει τα 42 βάθρα σε Αγώνες MotoGP, ισοφαρίζοντας τον Θρύλο του MotoGP Loris Capirossi.

12 διαφορετικές πίστες

Αν ο Marco Bezzecchi κερδίσει την Κυριακή, θα γίνει ο πρώτος αναβάτης στην ιστορία που θα έχει κατακτήσει τις πρώτες 12 νίκες του στο MotoGP σε 12 διαφορετικές πίστες. Είναι ήδη ο δεύτερος αναβάτης που έχει σημειώσει τις πρώτες 11 νίκες του σε 11 διαφορετικές πίστες, μετά τον Freddie Spencer, μέλος του MotoGP Hall of Fame.

10 νίκες για την Ducati

Μία νίκη της Ducati θα είναι η 10η στο MotoGP στην Lusail, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Yamaha στη συγκεκριμένη πίστα. Παράλληλα, θα ισοφαρίσει και το δικό της ρεκόρ περισσότερων νικών σε μία πίστα, το οποίο έχει σημειώσει στο Red Bull Ring, στο Motegi και στην Sepang.

9 διαφορετικοί νικητές

Οκτώ διαφορετικοί αναβάτες έχουν κερδίσει Grand Prix MotoGP μέσα στο 2026: Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, Ai Ogura, Raul Fernandez και Pedro Acosta.

Αν υπάρξει νέος νικητής, θα ισοφαριστεί το ρεκόρ των εννέα διαφορετικών νικητών σε μία σεζόν, το οποίο σημειώθηκε το 2016 και επαναλήφθηκε το 2020.

8 συνεχόμενοι διαφορετικοί νικητές στην Lusail

Στους επτά τελευταίους Αγώνες MotoGP στην Lusail έχουν επικρατήσει επτά διαφορετικοί αναβάτες: Andrea Dovizioso (2019), Maverick Viñales (2021/1), Fabio Quartararo (2021/2), Enea Bastianini (2022), Fabio Di Giannantonio (2023), Francesco Bagnaia (2024) και Marc Marquez (2025).

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σερί διαφορετικών νικητών στην ιστορία της πίστας. Αν επικρατήσει ένας νέος αναβάτης, το σερί θα φτάσει τους οκτώ.

6 νίκες εκτός πρώτης σειράς

Έξι φορές το Grand Prix της Lusail έχει κερδηθεί από αναβάτη που ξεκίνησε εκτός της πρώτης σειράς της εκκίνησης. Αυτό συνέβη με τους Valentino Rossi (2006 και 2015), Casey Stoner (2008), Andrea Dovizioso (2018), Fabio Quartararo (2021/2) και Francesco Bagnaia (2024).

4 pole positions

Αν ο Jorge Martin κατακτήσει την pole position, θα είναι η τέταρτη του στην Lusail, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των Jorge Lorenzo και Casey Stoner.

4 αναβάτες διεκδικούν την πρώτη τους νίκη

Τέσσερις αναβάτες του grid έχουν την ευκαιρία να πετύχουν την πρώτη τους νίκη σε Grand Prix MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: ο Luca Marini, ο rookie Diogo Moreira και οι αναβάτες που συμμετέχουν ως αντικαταστάτες, Iker Lecuona και Jake Dixon.

3 νίκες στην Lusail

Μία νίκη του Marc Marquez ή του Maverick Viñales θα είναι η τρίτη τους στην Lusail, ισοφαρίζοντας τον Jorge Lorenzo και πλησιάζοντας κατά μία νίκη το ρεκόρ των τεσσάρων, που μοιράζονται οι Valentino Rossi και Casey Stoner.

Επιπλέον, ο Marc Marquez μπορεί να γίνει ο πρώτος αναβάτης που θα κερδίσει δύο συνεχόμενα Grand Prix στην Lusail, μετά τον Andrea Dovizioso, ο οποίος είχε επικρατήσει το 2018 και το 2019.

2 νίκες σε Sprint

Ο Jorge Martin έχει κερδίσει δύο από τα τρία Sprint που έχουν διεξαχθεί στην Lusail. Η Ducati έχει επικρατήσει και στα τρία.

1 πρώτη νίκη για KTM ή Aprilia

Οι αναβάτες της KTM και της Aprilia έχουν την ευκαιρία να χαρίσουν στην ομάδα τους την πρώτη νίκη σε Grand Prix MotoGP στην πίστα της Lusail.