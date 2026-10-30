Αυτό θα είναι το 34ο Grand Prix της Μαλαισίας, το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο από την πρώτη διοργάνωση το 1991, με εξαίρεση το 2020 και το 2021, λόγω της πανδημίας. Η πίστα Shah Alam φιλοξένησε τους πρώτους επτά Αγώνες, με τον John Kocinski να πετυχαίνει την πρώτη του νίκη σε Grand Prix της μεγάλης κατηγορίας το 1991, με Yamaha. Ακολούθησε μία και μοναδική επίσκεψη στην Johor το 1998, πριν το Grand Prix μεταφερθεί στην Sepang το 1999. Φέτος, η Sepang θα φιλοξενήσει τον Αγώνα για 26η φορά.

Η Μαλαισία είναι μία από τις οκτώ ασιατικές χώρες που έχουν φιλοξενήσει Grand Prix, μαζί με την Ινδονησία, την Τουρκία, την Ιαπωνία, την Ταϊλάνδη, την Κίνα, το Κατάρ και την Ινδία. Η Sepang είναι μία από τις 12 πίστες της Ασίας που έχουν φιλοξενήσει Αγώνα MotoGP: Motegi (26 Αγώνες MotoGP), Sepang (24), Lusail (22), Suzuka (16), Shah Alam (7), Buriram (7), Mandalika (5), Shanghai (4), Istanbul (3), Sentul (2), Johor (1) και Buddh (1).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: SEPANG

• Ο Marc Marquez προηγείται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP με διαφορά 10 βαθμών από τον Jorge Martin (365 έναντι 355), έχοντας περάσει στην κορυφή χάρη στη νίκη του στο Sprint της Αυστραλίας, όπου ο κύριος Αγώνας ακυρώθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών. Ο Martin δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στο Grand Prix εξαιτίας κατάγματος στον δεξιό καρπό. Έχει λάβει το πράσινο φως για να συμμετάσχει στις Ελεύθερες Δοκιμές 1 στην Μαλαισία, πριν υποβληθεί σε νέα ιατρική αξιολόγηση. Ο Marco Bezzecchi βρίσκεται στην 3η θέση με 315 βαθμούς.

• Η Aprilia προηγείται της Ducati στη βαθμολογία των κατασκευαστών με διαφορά 6 βαθμών (509 έναντι 503). Οι δύο κατασκευαστές έχουν από οκτώ νίκες σε Grand Prix της μεγάλης κατηγορίας το 2026, με την Aprilia να καταγράφει ήδη την καλύτερη σεζόν της ιστορίας της, καθώς η προηγούμενη κορυφαία επίδοσή της ήταν οι τέσσερις νίκες το 2025.

• Ο Valentino Rossi, μέλος του Hall of Fame του MotoGP, κατέχει το ρεκόρ περισσότερων νικών σε Grand Prix στην Sepang, με έξι. Οι Marc Marquez και Francesco Bagnaia έχουν από δύο νίκες, τις περισσότερες από κάθε άλλο αναβάτη που βρίσκεται στο φετινό grid.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΗΝ SEPANG: ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

Marc Marquez 2 (2014, 2018) – Francesco Bagnaia 2 (2022, 2024) – Maverick Viñales 1 (2019) – Enea Bastianini 1 (2023) – Alex Marquez 1 (2025)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΗΝ SEPANG

Alex Marquez 1 (2023) – Jorge Martin 1 (2024) – Francesco Bagnaia 1 (2025)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ SEPANG: ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Νίκες σε Grand Prix: Ducati 9 – Honda 7 – Yamaha 6 – Suzuki 2

Νίκες σε Sprint: Ducati 3

Η Ducati έχει πετύχει εννέα νίκες σε Grand Prix της μεγάλης κατηγορίας στην Sepang, με έξι διαφορετικούς αναβάτες: Loris Capirossi (2005), Casey Stoner (2007 και 2009), Andrea Dovizioso (2016 και 2017), Francesco Bagnaia (2022 και 2024), Enea Bastianini (2023) και Alex Marquez (2025). Έχει επίσης κερδίσει και τα τρία Sprint που έχουν διεξαχθεί στην πίστα.

Η Honda έχει επτά νίκες σε Grand Prix του MotoGP στην Sepang, έξι από τις οποίες έχουν σημειωθεί από το 2002 και μετά. Ανάμεσά τους βρίσκονται τέσσερις συνεχόμενες νίκες από το 2012 έως το 2015, με τον Dani Pedrosa να κερδίζει το 2012, το 2013 και το 2015 και τον Marc Marquez το 2014. Η πιο πρόσφατη νίκη της Honda στην πίστα ήρθε το 2018, με τον Marc Marquez να επικρατεί ξεκινώντας από την 7η θέση του grid, έπειτα από ποινή. Το 2025, η 3η θέση του Joan Mir ήταν το πρώτο βάθρο της Honda στην Sepang από το 2019.

Η Yamaha έχει έξι νίκες σε Grand Prix του MotoGP στην Sepang, όλες από το 2002 και μετά: τέσσερις με τον Valentino Rossi (2004, 2006, 2008 και 2010), μία με τον Max Biaggi (2002) και μία με τον Maverick Viñales (2019). Το 2025, ο Fabio Quartararo τερμάτισε 5ος τόσο στο Sprint όσο και στον κύριο Αγώνα.

Η καλύτερη επίδοση της Aprilia σε Grand Prix του MotoGP στην Sepang είναι η 7η θέση, με τον Alvaro Bautista το 2016 και τον Maverick Viñales το 2024. Η Ιταλική εταιρεία δεν έχει ανέβει ποτέ στο βάθρο της συγκεκριμένης πίστας. Το 2025, καλύτερος αναβάτης της ήταν ο Ai Ogura, ο οποίος τερμάτισε 10ος.

Η καλύτερη επίδοση της KTM σε Grand Prix του MotoGP στην Sepang είναι η 2η θέση, την οποία κατέκτησε ο Pedro Acosta το 2025. Ο Ισπανός είχε τερματίσει και 3ος στο Sprint.

Έντεκα αναβάτες του φετινού grid, εφόσον ο Martin αγωνιστεί και κριθεί ικανός να συμμετάσχει, έχουν ανέβει στο βάθρο της Sepang σε Αγώνα MotoGP: M. Marquez (4), Bagnaia (3), Bastianini (3), Zarco (2), A. Marquez (2), Acosta (1), Martin (1), Mir (1), Quartararo (1), Rins (1) και Viñales (1).

Τέσσερις αναβάτες έχουν κατακτήσει την pole position στη Sepang: M. Marquez (3), Bagnaia (3), Quartararo (1) και Martin (1).

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

200 – Ο Luca Marini αναμένεται να πραγματοποιήσει την 200ή εκκίνησή του σε Grand Prix, συνυπολογίζοντας όλες τις κατηγορίες.

80 – Αν ο Marc Marquez κερδίσει την Κυριακή, θα φτάσει τις 80 νίκες σε Grand Prix της μεγάλης κατηγορίας MotoGP.

64 – Αν ο Francesco Bagnaia ανέβει στο βάθρο την Κυριακή, θα ισοφαρίσει τον Wayne Rainey, μέλος του Hall of Fame του MotoGP, στην ένατη θέση της λίστας με τους αναβάτες που έχουν κατακτήσει τα περισσότερα βάθρα στην ιστορία της μεγάλης κατηγορίας, με 64.

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42 – Αν ο Jorge Martin αγωνιστεί και τερματίσει στο βάθρο την Κυριακή, θα ισοφαρίσει τον Loris Capirossi, Θρύλο του MotoGP, με 42 βάθρα σε Grand Prix της μεγάλης κατηγορίας.

12 – Αν ο Marco Bezzecchi κερδίσει την Κυριακή, θα γίνει ο πρώτος αναβάτης που θα έχει πετύχει τις πρώτες 12 νίκες του στο MotoGP σε 12 διαφορετικές πίστες. Είναι ο δεύτερος αναβάτης που έχει κατακτήσει τις πρώτες 11 νίκες του σε 11 διαφορετικές πίστες, μετά τον Freddie Spencer, μέλος του Hall of Fame του MotoGP.

10 – Μία νίκη της Ducati θα είναι η δέκατη σε Grand Prix του MotoGP στην Sepang, όπου ήδη κατέχει το σχετικό ρεκόρ, μπροστά από την Honda με επτά. Παράλληλα, θα ισοφαρίσει το ρεκόρ της για τις περισσότερες νίκες σε μία πίστα στη συγκεκριμένη κατηγορία, επίδοση που έχει πετύχει στο Motegi και στο Red Bull Ring.

9 – Οκτώ διαφορετικοί αναβάτες έχουν κερδίσει Grand Prix του MotoGP το 2026: Bezzecchi, Alex Marquez, Martin, Di Giannantonio, Marc Marquez, Ogura, Raul Fernandez και Acosta. Αν προκύψει νέος νικητής, θα ισοφαριστεί το ρεκόρ των εννέα διαφορετικών νικητών σε μία σεζόν, το οποίο σημειώθηκε το 2016 και ισοφαρίστηκε το 2020.

4 – Οι Marc Marquez και Francesco Bagnaia έχουν από τρεις pole position στο MotoGP στην Sepang. Μία τέταρτη pole position για οποιονδήποτε από τους δύο θα τους φέρει στα ίδια επίπεδα με τον Valentino Rossi, μία πίσω από το ρεκόρ των πέντε που κατέχει ο Dani Pedrosa. Αν ο Bagnaia κατακτήσει την pole position, θα γίνει επίσης ο πρώτος αναβάτης που θα έχει τέσσερις συνεχόμενες pole position στη συγκεκριμένη πίστα.

4 – Τέσσερις αναβάτες του grid μπορούν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη σε Grand Prix του MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: ο Luca Marini, ο rookie Diogo Moreira και οι αναβάτες που συμμετέχουν ως αντικαταστάτες, Iker Lecuona και Augusto Fernandez.

2 – Αν ο Alex Marquez κερδίσει, θα γίνει ο πρώτος αναβάτης που θα πετύχει δύο συνεχόμενες νίκες σε Grand Prix του MotoGP στην Sepang μετά τον Andrea Dovizioso, ο οποίος είχε επικρατήσει το 2016 και το 2017.

1 – Οι αναβάτες της KTM και της Aprilia έχουν την ευκαιρία να χαρίσουν στους κατασκευαστές τους την πρώτη τους νίκη σε Grand Prix του MotoGP στην Sepang. Η Aprilia δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να ανέβει στο βάθρο της συγκεκριμένης πίστας.