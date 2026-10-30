του Δημήτρη Διατσίδη

Ο πρωτοπόρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην πρώτη ημέρα δράσης στην Sepang, ενώ ο βασικός αντίπαλός του στη μάχη του Τίτλου επέλεξε να ξεκουραστεί ενόψει του απαιτητικού προγράμματος του Σαββάτου.

Μια πτώση νωρίς στη διαδικασία δεν στάθηκε ικανή να βγάλει εκτός ρυθμού τον πρωτοπόρο του Πρωταθλήματος, Marc Marquez (Ducati Lenovo Team). Ο #93 κατάφερε να ανακάμψει από το λάθος του στην τελευταία στροφή και να κυριαρχήσει στις απογευματινές Δοκιμές της Παρασκευής. Ο Ισπανός ήταν ταχύτερος από τον αδελφό του Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) κατά 0.109 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας τον εξαιρετικό χρόνο 1:57.000. Μια τελευταία προσπάθεια του Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP) έφερε τον νικητή του GP Ολλανδίας στην 3η θέση. Από την πλευρά του, ο τραυματίας Jorge Martin (Aprilia Racing) συμπλήρωσε μόλις τρεις γύρους και αποφάσισε να ολοκληρώσει πρόωρα τη διαδικασία, προκειμένου να διατηρήσει δυνάμεις για το απαιτητικό πρόγραμμα του Σαββάτου.

ΠΡΩΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: Ο Martin αποχωρεί, ο Marc Marquez πέφτει

Πριν συμπληρωθεί το πρώτο τρίτο της διαδικασίας, οι δύο πρωτοπόροι της βαθμολογίας είχαν ήδη βρεθεί στο επίκεντρο. Η ημέρα του Martin ολοκληρώθηκε μετά από μόλις τρεις γύρους, καθώς αποφασίστηκε να μην επιστρέψει στην πίστα για τις υπόλοιπες Δοκιμές. Ο #89 θα δοκιμάσει ξανά τις δυνάμεις του το πρωί του Σαββάτου, στις ΕΔ2, προκειμένου να διαπιστώσει σε τι κατάσταση βρίσκεται ενόψει των Κατατακτηρίων και του Sprint. Εφόσον συνεχίσει κανονικά το υπόλοιπο αγωνιστικό τριήμερο, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024 θα χρειαστεί να περάσει από τις Κατατακτήριες 1. Λίγο αργότερα, στη στροφή 15, ο Marc Marquez έχασε το μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας του και έπεσε, γλιστρώντας μέχρι την αμμοπαγίδα. Ωστόσο, σηκώθηκε γρήγορα χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο εμφανές πρόβλημα.

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ: Ο #93 επιβάλλει τον ρυθμό του

Στο δεύτερο μισό της διαδικασίας, ο Di Giannantonio βρέθηκε στην κορυφή, μπροστά από τους Alex Marquez και Johann Zarco (Castrol Honda LCR). Οι περισσότεροι από τους ταχύτερους χρόνους σημειώθηκαν στα πρώτα στάδια, καθώς οι αναβάτες επέλεξαν να πραγματοποιήσουν μεγαλύτερης διάρκειας δοκιμές για περίπου 40 λεπτά. Μετά την πτώση του, ο Marc Marquez επέστρεψε στην πίστα και βρισκόταν προσωρινά στην 8η θέση, με λίγο περισσότερο από 15 λεπτά να απομένουν. Η παραμονή του εκεί, όμως, δεν κράτησε πολύ. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας σημείωσε τον εντυπωσιακό χρόνο 1:57.000 και ανέβηκε στην 1η θέση, αποκτώντας διαφορά σχεδόν τεσσάρων δεκάτων του δευτερολέπτου.

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ: Ο Ogura στην πρώτη τριάδα, πτώσεις για Zarco και Bagnaia

Οι αλλαγές στην πρώτη δεκάδα ήταν συνεχείς, με λίγο περισσότερο από δέκα λεπτά να απομένουν. Οι Acosta, Bezzecchi και Bastianini ανέβηκαν στην πρώτη πεντάδα, ενώ βελτίωσαν τις επιδόσεις τους και οι Ogura, Joan Mir (Honda HRC Castrol) και Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team). Τρία λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Ogura συνέχισε να βελτιώνεται και ανέβηκε στην 3η θέση. Την ίδια στιγμή, οι κίτρινες σημαίες εμφανίστηκαν στις στροφές 7 και 8, έπειτα από πτώση του Zarco. Στη συνέχεια, ήταν η σειρά της στροφής 1 να αιφνιδιάσει τον δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Bagnaia, ο οποίος έχασε το μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας του και έπεσε. Οι πτώσεις αυτές σήμαιναν ότι και οι δύο αναβάτες θα πρέπει να περάσουν από τις Κατατακτήριες 1 το Σάββατο.

Η ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Οι θέσεις στις Κατατακτήριες 2

Κανείς δεν κατάφερε να απειλήσει τον Marc Marquez, ο οποίος ολοκλήρωσε την ημέρα στην κορυφή, διαμορφώνοντας ένα 1-2 για την οικογένεια Marquez, με τον Alex στη 2η θέση. Ο Ισπανός έδειξε ιδιαίτερα ανταγωνιστικός όχι μόνο σε έναν γρήγορο γύρο, αλλά και στον ρυθμό αγώνα. Η τελευταία βελτίωση του Ogura τον έφερε στην 3η θέση, μπροστά από τους Acosta και Di Giannantonio. Ο Bezzecchi πραγματοποίησε μια σταθερή εμφάνιση και εξασφάλισε την 6η θέση, μπροστά από τους δύο αναβάτες της Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini και Maverick Viñales. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μετά το GP Ουγγαρίας της περασμένης χρονιάς, τρεις μοτοσυκλέτες KTM προκρίθηκαν απευθείας στις Κατατακτήριες 2. Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) και ο Joan Mir, ο οποίος επέστρεψε στη δράση με μια θετική 10η θέση.

ΕΚΤΟΣ ΔΕΚΑΔΑΣ: Στο επίκεντρο ο Bagnaia, ο Martin επιστρέφει στις ΕΔ2

Η πτώση του Zarco στα τελευταία λεπτά τού κόστισε μια θέση στη δεκάδα, καθώς έμεινε εκτός πρόκρισης για μόλις 0.187 δευτερόλεπτα, με τον Pecco να ακολουθεί στην 12η θέση, μόλις 0.002 δευτερόλεπτα πίσω του. Ο Diogo Moreira (Pro Honda LCR) είχε μια εντυπωσιακή στιγμή, καθώς κατάφερε να σώσει μια σχεδόν βέβαιη πτώση του μπροστινού μέρους στη στροφή 15. Ωστόσο, το συμβάν δεν του επέτρεψε να βελτιώσει τον χρόνο του και θα χρειαστεί να περάσει από τις Κατατακτήριες 1. Η ταχύτερη Yamaha ήταν εκείνη του Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP), ο οποίος ακολούθησε στη 14η θέση. Ο Martin, έχοντας ολοκληρώσει μόλις τρεις γύρους πριν αποσυρθεί από τη συνέχεια της διαδικασίας, θα βρεθεί επίσης στις Κατατακτήριες 1 και ελπίζει να μπορέσει να διεκδικήσει μια ανταγωνιστική θέση το Σάββατο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Δοκιμών του MotoGP στην Sepang: Classification