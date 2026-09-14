του Δημήτρη Διατσίδη

Η 78η νίκη του Marc Marquez στο MotoGP, μετά την πτώση του αναβάτη της Aprilia στον πρώτο γύρο, φέρνει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή ισόβαθμο με τον Martin στην κορυφή, μετά από ένα συγκλονιστικό GP του SanMarino.

Πριν από 7 Αγώνες βρισκόταν 102 βαθμούς πίσω. Τώρα; Είναι πρωτοπόρος της μάχης για τον Τίτλο. Ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) είχε ξεκινήσει από την κορυφή, όμως έπεσε στον πρώτο γύρο του Red Bull Grand Prix του San Marino και της Rimini di Riviera, με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) να μην αφήνει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Με την 78η νίκη του στο MotoGP, ανέβηκε για πρώτη φορά φέτος στην κορυφή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP. Μετά το Ιταλικό Grand Prix, ο #93 έμοιαζε να έχει τεθεί εκτός μάχης για τον Τίτλο. Όχι πια.

Στη 2η θέση τερμάτισε ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), ο οποίος ξεκίνησε από την 9η και έφτασε να πιέζει μέχρι τέλους τον μεγαλύτερο αδελφό του στο Misano, κάνοντας μια εντυπωσιακή αγωνιστική εμφάνιση προς τιμήν του Marco Simoncelli, στον εντός έδρας Αγώνα της Gresini Racing. Το βάθρο συμπλήρωσε ο εκπληκτικός Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing). Ο μέχρι πρότινος πρωτοπόρος της βαθμολογίας Jorge Martin (Aprilia Racing) τερμάτισε 5ος, με τον #89 να πηγαίνει στην Αυστρία 2ος στη βαθμολογία – αλλά ισόβαθμος με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή (λόγω 5 νικών του ΜΜ93 και μόλις μία νίκης του Martinator).

ΔΡΑΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ: Ο BEZ ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ

Σε αντίθεση με την Aragon και με ό,τι συνέβη στον Αγώνα Sprint, ο Bezzecchi κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Marc Marquez στη στροφή 1 και να παραμείνει στην κορυφή. Ο Marc Marquez διατήρησε τη 2η θέση και δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά στα πρώτα τρία τέταρτα του γύρου. Μέχρι τη στροφή 13, όπου ο ήρωας της έδρας, πρωτοπόρος του Grand Prix και διεκδικητής του Τίτλου, Bezzecchi, έπεσε στον πρώτο γύρο.

Το μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας του Bezzecchi δεν άντεξε την υπερβολική ταχύτητα, η οποία του “άνοιξε” λίγο τη γραμμή και σε συνδυασμό με το βάρος της μοτοσυκλέτας ήρθε η απόλεια πρόσφυσης, οπότε η τεράστια ευκαιρία του Bez να πάρει 25 πολύτιμους βαθμούς χάθηκε. Ευτυχώς, ο Ιταλός ήταν απολύτως καλά, όμως ήταν ακόμη μία καταστροφική πτώση νωρίς στον Αγώνα για τον Bezzecchi, όπως ακριβώς έγινε και στο Άσσεν στο Ολλανδκό GP. Ένα τεράστιο πλήγμα στις ελπίδες του για τον Τίτλο του 2026. Και ένα απόλυτο δώρο για τον Marc Marquez, ο οποίος πέρασε στην κορυφή, με τον συναθλητή του, Martin, στη 2η θέση.

Ο MARTIN ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ

Έτσι, ο Marc Marquez βρέθηκε επικεφαλής του Αγώνα, μπροστά από τον αντίπαλό του για τον Τίτλο, Martin, με μόλις 0.4 δευτερόλεπτα να τους χωρίζουν στον 5ο γύρο. Ο Acosta έδινε τη δική του μεγάλη μάχη με τον Alex Marquez, με τον τελευταίο να επικρατεί τελικά του συμπατριώτη του και στη συνέχεια να ξεκινά την καταδίωξη των δύο πρωτοπόρων.

Και μιλώντας για τον Martin, έδωσε στην Aprilia κάτι για να πανηγυρίσει στον 7ο γύρο. Στη στροφή 4, ο Martin επιτέθηκε από την εσωτερική στον Marc Marquez και πήρε την πρωτοπορία. Αντί όμως να απαντήσει άμεσα, ο 9 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής είδε τον αδελφό του Alex Marquez να έχει βρεθεί ακριβώς στο πίσω ελαστικό του. Δυσκολευόταν άραγε ο νικητής του Tissot Sprint στα πρώτα στάδια ή απλώς κρατούσε την ψυχραιμία του και περίμενε υπομονετικά;

Ο MARC MARQUEZ ΑΠΑΝΤΑ, Ο MARTIN ΥΠΟΧΩΡΕΙ

Μετά από μερικούς γύρους, φάνηκε πως είχαμε την απάντηση. Ο #93 σημείωσε δύο προσωπικά καλύτερους χρόνους και άρχισε να μειώνει τη διαφορά. Και πράγματι, στη στροφή 6 του 12ου γύρου, ο Marc Marquez πήρε ξανά την πρωτοπορία από τον Martin. Βέβαια ο οδηγός της Aprilia αντιμετώπισε πρόβλημα με arm pump στο δεξί του χέρι και αυτό τον οδη΄γησε σε πιο πίσω θέσεις σταδιακά. Ο ίδιος είπε ότι χωρίς αυτό θα μπορούσε να δώσει τη μάχη για τη νίκη.

Στους επόμενους δύο γύρους, το προβάδισμα του Marc Marquez αυξήθηκε γρήγορα στα 0.7 δευτερόλεπτα. Και τα πράγματα έγιναν ακόμη δυσκολότερα για την Aprilia και τον Martin, καθώς ο Alex Marquez ολοκλήρωσε επιτυχώς την επίθεσή του στη στροφή 6 του 14ου γύρου. Ο πρώην πρωτοπόρος του Grand Prix υποχώρησε ξαφνικά στην 3η και πλέον ο Acosta πλησίαζε με ταχύτητα στη μάχη για το βάθρο.

Ο Acosta πέρασε κατευθείαν τον Martin στον 16ο γύρο. Η στροφή 8 ήταν το σημείο που επέλεξε ο Acosta για την προσπέρασή του, περνώντας στην 3η θέση και εκτοπίζοντας τον Martin από τις θέσεις του βάθρου. Και τα νέα γίνονταν ακόμη καλύτερα για τον Marc Marquez, καθώς το προβάδισμά του ξεπέρασε το ένα δευτερόλεπτο, όταν ο Alex Marquez βγήκε εκτός γραμμής στην έξοδο της στροφής 6. Την ίδια στιγμή, η δεύτερη μοτοσυκλέτα BK8 Gresini Racing MotoGP, με αναβάτη τον Fermin Aldeguer, άρχισε να απειλεί τον Martin στην 4η θέση.

Η απειλή έγινε πραγματικότητα και, για ακόμη μία φορά, ήταν μια Ducati που μπήκε από την εσωτερική της Aprilia στη στροφή 6. Και τι σήμαινε αυτό; Marc Marquez και Martin ήταν πλέον ισόβαθμοι στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Η ΜΑΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΡΟ ΣΗΜΑΙΑ

Ο Marc Marquez, ωστόσο, δεν ένιωθε απόλυτα άνετα στην κορυφή. Ο Alex Marquez μείωσε μερικά δέκατα από τη διαφορά και βρέθηκε μόλις 0.5 δευτερόλεπτα πίσω από τον μεγαλύτερο αδελφό του, πέντε γύρους πριν από το τέλος. Ο Acosta δεν βρισκόταν πολύ μακριά στην 3η θέση, μόλις 1.1 δευτερόλεπτο πίσω από τον Alex Marquez και μάλιστα ο αναβάτης της KTM ήταν ο ταχύτερος από τους τρεις.

Η διαφορά δύο γύρους πριν από το τέλος; 0.5 δευτερόλεπτα. Δεν ήταν αρκετή για τον Alex Marquez ώστε να επιχειρήσει επίθεση για τη νίκη στον εντός έδρας Αγώνα της Gresini. Ο νέος πρωτοπόρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, Marc Marquez, κράτησε την ψυχραιμία του, διαχειρίστηκε σωστά τη διαφορά και πήρε την 78η νίκη του στο MotoGP.

Ένα ονειρικό Σαββατοκύριακο για την Ducati και τον Marc Marquez στο Misano. Και από εκεί που έμοιαζε να έχει τεθεί εκτός μάχης για τον Τίτλο μετά την πτώση του στο Le Mans, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά την κατάκτηση του Τίτλου το 2025.

Μετά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε φέτος, η 2η θέση του Alex Marquez και ο ρυθμός του την Κυριακή, σε μια ημέρα κατά την οποία η ομάδα παρουσίασε μια ειδική εμφάνιση εμπνευσμένη από τον Super Sic, θα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Και τι να πει κανείς για τον Acosta; Πίεσε την RC16 στα όριά της και, μετά το βάθρο στο GP της Aragon, πρόσθεσε ακόμη ένα στο Misano – το πέμπτο του φετινού πρωταθλήματος.

ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ MISANO

Ένας ακόμη αναβάτης που έχει αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών φέτος είναι ο Aldeguer, επομένως η 4η θέση στο Misano ήταν εντυπωσιακή. Ο Martin πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην 5η, ένα αποτέλεσμα που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καταστροφικό, αλλά αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της μάχης για τον Τίτλο, ειδικά επειδή μέχρι την Αυστρία σε λίγες ημέρες δεν προλαβαίνει να κάνει επέμβαση για το πρόβλημα με το χέρι του.

Παρόλα αυτά, παραμένει ισόβαθμος με τον Marc Marquez ενόψει του Αυστριακού Grand Prix το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Aprilia χρειάζεται άμεση αντίδραση – και γρήγορα.

Στις υπόλοιπες θέσεις, ο Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) πήρε την 6η, ενώ ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ανέβηκε ξανά στην 7η μετά από έναν δύσκολο πρώτο γύρο. Οι Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), Luca Marini (Honda HRC Castrol) και Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.

Τους υπόλοιπους βαθμούς πήραν οι Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) στην 11η, Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) στην 12η, Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) στην 13η και Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3) στην 14η θέση.

Όπως και για τον Bezzecchi, έτσι και για τον Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), το εντός έδρας Grand Prix ολοκληρώθηκε στην αμμοπαγίδα, καθώς μια απογοητευτική Κυριακή εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους Ιταλούς φιλάθλους. Μάλιστα στις έξι πρώτες θέσεις του Αγώνα είχαμε έξι Ισπανούς, κάτι που σχολιάστηκε από πολλούς Ιταλούς. Δυστυχώς, ακόμη ένα Σαββατοκύριακο που ο Pecco θα θέλει να ξεχάσει.

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: ΑΥΣΤΡΙΑ

Και έτσι, καθώς κατευθυνόμαστε προς το εντυπωσιακό Red Bull Ring, έχουμε ισοβαθμία στην κορυφή. 274 βαθμοί για τον Marc Marquez και 274 για τον Martin, με τον Bezzecchi να βρίσκεται 33 βαθμούς πίσω από την κορυφή στην 3η θέση.

Όπως έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, η δυναμική του MotoGP 2026 βρίσκεται ξεκάθαρα με την κόκκινη πλευρά, πριν ακόμη ξεκινήσει η δράση στο Red Bull Ring.

Τα πλήρη αποτελέσματα στους παρακάτω πίνακες:

Αγώνας: Classification-3

Βαθμολογία: worldstanding-2