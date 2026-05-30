του Δημήτρη Διατσίδη

Ο αναβάτης της VR46 Racing Team κλέβει την παράσταση και χαρίζει το πρώτο Ιταλικό 1-2-3-4 σε Δοκιμές MotoGP, ο Marc Marquez επιστρέφει και εξασφαλίζει θέση στις Κατατακτήριες 2, ενώ ο #37 περνά μια δύσκολη ημέρα

Διπλή δόση Ιταλικής 1ης θέσης είχε το μενού για τον Fabio Di Giannantonio της Pertamina Enduro VR46 Racing Team, καθώς ο νικητής του GP της Καταλονίας χάρισε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα Παρασκευής και μπαίνει στη δράση του Σαββατοκύριακου στο Mugello ως ο αναβάτης που πρέπει να νικηθεί. Ο χρόνος του Ιταλού, 1:44.808, ήταν κατά 0.091 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον 2ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), ο οποίος με τη σειρά του ήταν μόλις 0.012 μπροστά από τον 3ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3). Ήταν η πρώτη φορά που βλέπουμε Ιταλικό 1-2-3-4 σε Δοκιμές, και μάλιστα σε Ιταλικό έδαφος, με τον Franco Morbidelli να ολοκληρώνει την τετράδα και να χαρίζει στις δύο μοτοσυκλέτες της Pertamina Enduro VR46 Racing θέσεις στην κορυφαία τετράδα.

Ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) επέστρεψε στη δράση με μια πολύ καλή 6η θέση, ενώ ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) έχασε την πρόκριση για τις Κατατακτήριες 2 μετά από μια απογοητευτική ημέρα.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΑΧΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

Μετά από βροχερό καιρό το πρωί, οι απογευματινές Δοκιμές της Παρασκευής στο Mugello ξεκίνησαν σε στεγνές συνθήκες, με τον τρεις φορές νικητή του Ιταλικού GP, Bagnaia, να βρίσκεται νωρίς στην κορυφή των χρόνων, ενώ ο Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) βρισκόταν επίσης στην πρώτη δυάδα στα πρώτα λεπτά.

Έχοντας περάσει αλώβητος από τις ΕΔ1, ο Marc Marquez κρίθηκε ικανός να συνεχίσει το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου και, στα μισά της διαδικασίας, ο εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής ήταν 11ος, 0.566 δευτερόλεπτα πίσω από τον χρόνο του συναθλητή του, πριν αρχίσουν να έρχονται ακόμη πιο γρήγοροι γύροι.

Ο πρώτος ανήκε στον Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team), ο δεύτερος στον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Bezzecchi. Το 1:45.024 του Bez τον έφερε στην κορυφή με λίγο περισσότερο από 30 λεπτά να απομένουν, χρησιμοποιώντας φρέσκα μαλακά ελαστικά Michelin, πριν εμφανιστούν οι κόκκινες σημαίες μετά την πτώση του Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) στην έξοδο της Στροφής 4. Ο Γάλλος και η Yamaha του γλίστρησαν προς τη Στροφή 5, πετώντας αρκετές πέτρες στην πίστα, και με την YZR-M1 ακινητοποιημένη στο κέντρο της κορυφής της στροφής, αποφασίστηκε σύντομη διακοπή της διαδικασίας. Το σημαντικότερο ήταν ότι ο Quartararo σηκώθηκε αμέσως και επέστρεψε γρήγορα στα pits.

Μόλις οι Δοκιμές συνεχίστηκαν, δεν άργησε να βρεθεί στο έδαφος ακόμη ένας αναβάτης της Yamaha. Αυτή τη φορά ήταν ο Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP), ο οποίος έπεσε στη Στροφή 1, με τον Αυστραλό – που εκείνη τη στιγμή ήταν 19ος – να είναι επίσης καλά στην υγεία του.

Μπαίνοντας στα τελευταία 12 λεπτά, ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα βγαίνοντας από τα pits και, λόγω του σημείου όπου εγκατέλειψε την RC16 ο Νοτιοαφρικανός, ακουμπισμένη στον τοίχο προς το τέλος της ευθείας μήκους 1.1 χιλιομέτρων, βγήκαν ξανά κόκκινες σημαίες ώστε να απομακρυνθεί η KTM.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Έπειτα, είχαμε 11 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα καθαρής δράσης επιθέσεων χρόνου. Οι Marc Marquez και Acosta βρίσκονταν εκτός πρώτης δεκάδας, όπως και οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές Quartararo και Joan Mir (Honda HRC Castrol), ενώ ο Miller ανέβηκε στην 3η θέση με λιγότερα από 8 λεπτά να απομένουν, σπρώχνοντας τον Bastianini εκτός δεκάδας.

Με λίγο περισσότερο από 5 λεπτά να απομένουν, ένα γνώριμο όνομα ανέβηκε 1ος και αυτός ήταν ο Marc Marquez, ο οποίος με χρόνο 1:45.010 ανέβηκε από την 16η θέση στην κορυφή, όμως μια σειρά γρήγορων γύρων έριξε γρήγορα τον Ισπανό στην 5η. Οι Di Giannantonio, Bagnaia, Morbidelli και Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) σημείωσαν ταχύτερους χρόνους από τον Marquez, ενώ στη συνέχεια είδαμε τον Martin να χάνει θέση στην πρώτη δεκάδα 2 λεπτά πριν το τέλος.

Την ίδια στιγμή, οι Bezzecchi και Bastianini ανέβηκαν στην πρώτη πεντάδα, ενώ όλα τα βλέμματα στράφηκαν στον Martin. Βρισκόταν στη 13η θέση και κυνηγούσε έναν χρόνο. Και τελικά τα κατάφερε, οριακά, ανεβαίνοντας στην 8η στην καρό σημαία – αλλά αυτό ήταν αρκετό. Ο συναθλητής της Aprilia, Ogura, ήταν εκείνος που έχασε τη θέση μετά την ύστατη προσπάθεια του Martin, με τον Ιάπωνα να πέφτει στην 11η. Ένας ακόμη αναβάτης που δεν κατάφερε να μπει στην πρώτη δεκάδα της Παρασκευής ήταν ο Acosta. Ένα λάθος στον τελευταίο του γύρο σήμαινε ότι ο #37 ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα στη 13η, με τις Κατατακτήριες 1 να τον περιμένουν, παρότι βρίσκεται στην 4η θέση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

ΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2

Καμία τέτοια ανησυχία για τον Di Giannantonio. Διπλή 1η θέση Παρασκευής στην πατρίδα του. Ακριβώς ό,τι χρειαζόταν. Κυριολεκτικά. Οι Bagnaia, Bastianini και Morbidelli διαμόρφωσαν το Ιταλικό 1-2-3-4 στο Mugello, κάτι που σίγουρα ικανοποίησε τους Ιταλούς φιλάθλους, ενώ ο Aldeguer συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα.

Η επιστροφή του Marc Marquez ήταν εντυπωσιακή· ο πρωταθλητής περνά άνετα στις Κατατακτήριες 2 από την 6η θέση, με τον Bezzecchi να είναι ο κορυφαίος για την Aprilia στην 7η. Ο Martin ήταν 8ος, 0.3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Diggia, ενώ ο Rins κράτησε θέση στην πρώτη δεκάδα με την 9η, δείχνοντας ότι η Yamaha έκανε καλή δουλειά την Παρασκευή. Και μιλώντας για εξαιρετικές εμφανίσεις, συγχαρητήρια στον rookie Diogo Moreira (Pro Honda LCR), καθώς ο Βραζιλιάνος εξασφάλισε την πρώτη του απευθείας πρόκριση στις Κατατακτήριες 2 με τη 10η θέση.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ: ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ TISSOT SPRINT

Καθόλου άσχημο ξεκίνημα δράσης στο Mugello. Είχαμε εκπλήξεις, πρωταγωνιστές και πολύ μικρές διαφορές στους χρόνους. Αναμένουμε τις Κατατακτήριες και το Tissot Sprint.

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: