του Δημήτρη Διατσίδη

Ο #73 ξορκίζει τους «δαίμονες» του Sprint και νικά τον #93, με τον Bastianini να συμπληρώνει το βάθρο του MotoGP της Καταλονίας.

Απογοήτευση το Σάββατο, αποθέωση την Κυριακή. Ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) ξόρκισε τους δαίμονες του Sprint στην Βαρκελώνη και αντιστάθηκε στην πίεση του Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), κατακτώντας μια φανταστική νίκη με 25 βαθμούς στην πατρίδα του, καθώς το αήττητο σερί του #93 τελείωσε στο Monster Energy Grand Prix της Καταλονίας. Ο πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος πήρε τη 2η θέση και αυτό σημαίνει ότι η μάχη για τον Tίτλο συνεχίζεται τουλάχιστον μέχρι το GP της Ιαπωνίας. Πίσω από τους αδελφούς Marquez, την 3η θέση κατέκτησε ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), ο οποίος εξασφάλισε το πρώτο του Κυριακάτικο βάθρο με την KTM.

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Ο MARC ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ

Παρά την καλή εκκίνηση του Alex από την pole position, ο Marc Marquez κέρδισε τη «μάχη των Marquez» στη στροφή 1, περνώντας 1ος από την 3η θέση του grid, ενώ ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) είχε εκρηκτική εκκίνηση από τη δεύτερη σειρά και πήρε την 3η. Ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) ήταν στην 4η, με τον Bastianini στην 5η, πριν δύο Ιταλοί τεθούν εκτός μάχης στη στροφή 1 του 2ου γύρου.

Ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) μπήκε από την εσωτερική του Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), υπήρξε μικρή επαφή μεταξύ τους και ο Bezzecchi έχασε τον έλεγχο και έπεσε. Προσπαθώντας να τον αποφύγει, ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) κλείδωσε τον εμπρός τροχό της GP25 και αυτό οδήγησε στην πτώση. Και οι δύο αναβάτες ήταν εντάξει, αλλά οι ελπίδες για βάθρο χάθηκαν.

Ο ALEX ΠΕΡΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Μπροστά, είχαμε αλλαγή στην πρωτοπορία στον 4ο γύρο. Ο Alex Marquez έκανε μια κλασική κίνηση στη στροφή 1 στον #93 και πλέον ο Marc Marquez είχε πίσω του τους Acosta και Bastianini. Ο Quartararo υπερασπιζόταν την 5η θέση από τους Luca Marini (Honda HRC Castrol) και Johann Zarco (CASTROL Honda LCR), οι οποίοι ήταν ένα δευτερόλεπτο πίσω από την πρώτη τετράδα στον 6ο γύρο από τους 24.

Στον 7ο γύρο, το Σαββατοκύριακο του Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) τελείωσε στη στροφή 7, καθώς έπεσε από την 10η, μία θέση πίσω από τον Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) που είχε ξεκινήσει φανταστικά. Από την 22η στο grid, ο Pecco ανέβηκε στην 9η και βρισκόταν λίγο πάνω από τρία δευτερόλεπτα από την κορυφή. Ένα γύρο αργότερα, πέρασε τον Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) και ανέβηκε στην 8η σε μια εξαιρετική αντεπίθεση.

Ο ENEA ΠΕΡΝΑ ΤΟΝ PEDRO

Μπαίνοντας στον 10ο γύρο, οι τέσσερις πρώτοι είχαν απομακρυνθεί 2.1 δευτερόλεπτα από τη μάχη για την 5η που είχε ο Zarco. Μπροστά του βρισκόταν τώρα ο Acosta, γιατί ο Bastianini έκανε προσπέραση στον συναθλητή του στην KTM και ανέβηκε στην 3η. Η διαφορά από τον Marc Marquez ήταν 0.8 δευτερόλεπτα – τι είχε στο μανίκι του ο “The Beast”;

Η εξαιρετική εμφάνιση του Zarco έλαβε άδοξο τέλος στη sτροφή 10 του 11ου γύρου, και ο Marini προωθήθηκε στην 5η θέση, 3.4 δευτερόλεπτα πίσω από τον Acosta. Μπροστά, ο Alex Marquez κρατούσε διαφορά 0.5 δευτερολέπτων, αλλά ο Bastianini ήταν πλέον ο ταχύτερος αναβάτης στην πίστα – είχε δύο με τρία δέκατα διαφορά σε εκείνο το σημείο του Αγώνα.

Στον 14ο γύρο, ο Acosta έχασε σχεδόν ένα δευτερόλεπτο από τους τρεις πρώτους και πλέον βρισκόταν πάνω από ένα δευτερόλεπτο πίσω από τη μάχη του βάθρου. Μήπως το πίσω μαλακό ελαστικό του έχανε πρόσφυση; Έτσι έδειχνε. Ο Acosta έπεσε γρήγορα τρία δευτερόλεπτα πίσω, ενώ οι Alex Marquez, Marc Marquez και Bastianini συνέχιζαν σε χρόνους 1:40.

MARQUEZ vs MARQUEZ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ

Με έναν αναβάτη της KTM εκτός μάχης νίκης, μήπως κι ο άλλος δεν μπορούσε να επιτεθεί; Ο Bastianini δυσκολευόταν να ακολουθήσει τα αδέλφια Marquez, καθώς οι δύο πρώτοι έκαναν χρόνους κάτω του 1:41. Στον 19ο γύρο από τους 24, όλα έδειχναν ότι πάμε για μια μονομαχία Alex vs Marc για τη νίκη στην Βαρκελώνη.

Και οι δύο έκαναν εξαιρετική εμφάνιση. Ήταν ένα δευτερόλεπτο ταχύτεροι από όλους στην πίστα με πέντε γύρους να απομένουν. Στον 20ό γύρο, μερικά μικρά λάθη από τον Marc Marquez έδωσαν στον Alex Marquez προβάδισμα 0.8 δευτερόλεπτα. Αυτό μειώθηκε στα 0.7 ένα γύρο αργότερα, αλλά με τρεις γύρους να απομένουν, ο Alex διαχειριζόταν πολύ καλά τη διαφορά.

Δύο γύροι απομένουν. Η διαφορά; Πάνω από ένα δευτερόλεπτο. Ένας γύρος ακόμα και η διαφορά ανέβηκε στα 1.3. Ήταν αυτή η λύτρωση που χρειαζόταν μετά την πτώση του Sprint; Μισός γύρος, χωρίς λάθη. Στροφή 10, το σημείο-εφιάλτης του Σαββάτου και στις τελευταίες στροφές, ο Alex Marquez πέρασε 1ος την καρό σημαία, 1.7 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Marc Marquez, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη του στο MotoGP – και σε μια ιδιαίτερη πίστα για τον ίδιο.

Το απίστευτο σερί νικών του Marc Marquez έληξε, αλλά η 2η θέση μπροστά στους Ισπανούς φιλάθλους του είναι σημαντική. Διπλό βάθρο για τα αδέλφια Marquez. Ο Bastianini πανηγύρισε το πρώτο του Κυριακάτικο βάθρο με την KTM – εξαιρετική εμφάνιση από τον «The Beast».

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ

Ο Acosta έπεσε αισθητά στο δεύτερο μισό του Grand Prix, αλλά ο #37 κράτησε την 4η, ενώ ο Quartararo κέρδισε τη μάχη για την 5η. Ο Ogura είχε μια εξαιρετική απόδοση στο τέλος του Αγώνα και ανέβηκε στην 6η – η πρώτη φορά στην πρώτη εξάδα μετά την Ταϊλάνδη. Ο Bagnaia τερμάτισε στην 7η – όχι το αποτέλεσμα που ήθελε, αλλά δεδομένης της εκκίνησης από την 22η θέση, ήταν μια καλή απόδοση.

Η απόδοση του Marini επίσης ξεχώρισε. Η 8η θέση δεν λέει όλη την ιστορία, καθώς η HRC δείχνει ότι επιστρέφει δυναμικά. Ο Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP) χάρισε στην Yamaha διπλή παρουσία στην πρώτη δεκάδα, με την 9η. Η 10η πήγε στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Jorge Martin (Aprilia Racing), ενώ Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team), Joan Mir (Honda HRC Castrol), Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3), Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) και Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) πήραν επίσης βαθμούς στην Βαρκελώνη.

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: MISANO

Μετά τον Αγώνα της Κυριακής ο Marc Marquez δεν μπορεί μαθηματικά να κατακτήσει τον Τίτλο την επόμενη εβδομάδα στο Misano, οπότε το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη για τη νίκη σε μια ακόμα θρυλική πίστα – και πατρίδα για πολλούς αναβάτες.

Δείτε τα πλήρη αποτελέσματα στους παρακάτω πίνακες και η συνέχεια στο Misano!

Αγώνας: MotoGPRacefrance

Βαθμολογία: worldstanding.pdf_MotoGP-2