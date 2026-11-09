του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Ιταλός διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες του για τον Τίτλο του MotoGP με μια νίκη κάτω από τα φώτα της Lusail, ενώ ο #93 τερματίζει 2ος, μπροστά από τον Fernandez. Ο Martin δίνει τη δική του μάχη για να φτάσει στην 7η θέση.

Η μάχη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα συνεχίζεται με επόμενο σταθμό το Grand Prix της Πορτογαλίας. Κάτω από τους προβολείς της Lusail, ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) άφησε πίσω του την απογοήτευση του Σαββάτου και ανέβηκε στην κορυφή την Κυριακή, διατηρώντας τις λιγοστές ελπίδες του για τον Τίτλο. Αυτή ήταν η 12η νίκη του στο MotoGP και μέχρι σήμερα η σημαντικότερη της καριέρας του. Ωστόσο, ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), που τερμάτισε 2ος, έκανε ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του Τίτλου, συγκεντρώνοντας 20 πολύτιμους βαθμούς στο Qatar Airways Grand Prix του Κατάρ.

Στην 3η θέση τερμάτισε ο Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team), πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να αγωνίζεται με δύο σπασμένα δάχτυλα. Αυτό ήταν το έκτο βάθρο του Ισπανού σε Αγώνα Grand Prix για τη φετινή σεζόν. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η προσπάθεια του Jorge Martin (Aprilia Racing), ο οποίος, μόλις δύο εβδομάδες μετά το κάταγμα στον καρπό του, κατάφερε να τερματίσει στην 7η θέση και να παραμείνει στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Ο BEZZECCHI ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, Ο FERNANDEZ ΠΕΡΝΑ ΤΟΝ MARQUEZ

Ο Αγώνας, που θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικός για τον Τίτλο, ξεκίνησε με τον poleman Bezzecchi να κλείνει την εσωτερική και να διατηρεί την 1η θέση στην είσοδο της πρώτης στροφής. Πίσω του ακολουθούσε ο Marc Marquez, όμως ο Fernandez πραγματοποίησε μια δυναμική κίνηση και πέρασε τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, ρίχνοντας τον #93 στην 3η θέση.

Ο Martin έκανε καλή εκκίνηση, ανεβαίνοντας προσωρινά από την 11η θέση της σχάρας εκκίνησης στην 8η. Ωστόσο, στον πρώτο γύρο, στην 12η στροφή, ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), που είχε ξεκινήσει πιο αργά, κατάφερε να τον προσπεράσει.

ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΤΗΣ APRILIA ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, Ο ACOSTA ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ

Μέχρι τον 3ο γύρο, οι Bezzecchi και Fernandez είχαν δημιουργήσει διαφορά μεγαλύτερη από 1.5 δευτερόλεπτο από τον Marc Marquez, ο οποίος δεχόταν πλέον έντονη πίεση από τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), τον μελλοντικό συναθλητή του για το 2027. Ο Ισπανός δεν άργησε να περάσει στην επίθεση και στην 15η στροφή του 3ου γύρου προσπέρασε τον Marquez, ανεβαίνοντας στην 3η θέση. Νωρίτερα στον ίδιο γύρο, ο Martin είχε ανέβει στην 8η θέση, περνώντας τον Johann Zarco (Castrol Honda LCR).

Στον 6ο γύρο, ο Acosta άφησε τον Marquez να περάσει ξανά μπροστά στη δεύτερη στροφή. Η εξήγηση ήταν ότι ο αναβάτης της KTM δεχόταν προειδοποιήσεις στην οθόνη του σχετικά με την πίεση των ελαστικών του, με αποτέλεσμα να παραχωρήσει τη θέση του στον επτά φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή της MotoGP. Έτσι, ο Marquez ανέβηκε ξανά στην 3η θέση, περίπου τρία δευτερόλεπτα πίσω από τον 2ο Fernandez, ενώ ο Martin παρέμενε στην 8η θέση.

Στα μισά του Αγώνα, ο Bezzecchi προηγούνταν του Fernandez κατά 1.2 δευτερόλεπτα, ενώ οι Marquez και Acosta εξακολουθούσαν να κινούνται μαζί, 3.9 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρωτοπόρο. Οι Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) και Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) έδιναν τη δική τους μάχη για την 5η και 6η θέση, λίγο περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο πίσω από τους δύο αναβάτες της Ducati και της KTM. Στον 11ο γύρο, ο Martin ανέβηκε στην 7η θέση, καθώς ο Di Giannantonio αντιμετώπιζε προβλήματα με το ρυθμό του.

Ο MARQUEZ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΡΥΘΜΟ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ

Στον 14ο γύρο, ο Marc Marquez άρχισε να πιέζει περισσότερο. Πέτυχε τον ταχύτερο γύρο του Αγώνα με χρόνο 1:52.558, σχεδόν οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερο από τον Bezzecchi και σχεδόν εννέα δέκατα από τον Fernandez. Ο Acosta βρισκόταν πλέον 1.2 δευτερόλεπτα πίσω από τον Marquez, ενώ ο Ogura είχε αρχίσει να πιέζει τον αναβάτη της KTM. Ο Ιάπωνας πέρασε τον Bastianini στον 15ο από τους 22 γύρους και ανέβηκε στην 5η θέση.

Οι Bezzecchi και Fernandez ανέβασαν ξανά τον ρυθμό τους στους επόμενους γύρους, προσπαθώντας να διατηρήσουν τη διαφορά από τον Marquez. Ωστόσο, στον 17ο γύρο, η απόσταση του Ισπανού της Aprilia από τον αναβάτη της Ducati έπεσε για πρώτη φορά κάτω από το ένα δευτερόλεπτο. Με κάθε βαθμό να έχει πλέον τεράστια σημασία στη μάχη του Τίτλου και τον Martin να παλεύει με τον πόνο στην 7η θέση, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τον #89 να καταφέρει ο Fernandez να κρατήσει πίσω του τον Marquez.

Αυτό, όμως, έμοιαζε όλο και πιο δύσκολο. Τέσσερις γύρους πριν από το τέλος, ο Marquez είχε πλέον πλησιάσει αρκετά ώστε να διεκδικεί με αξιώσεις τη 2η θέση. Η προσπέρασή του ήρθε στην έξοδο της τελευταίας στροφής, όπου πέρασε τον Fernandez με σχετική ευκολία και ανέβηκε στη 2η θέση, εξασφαλίζοντας προσωρινά τέσσερις επιπλέον πολύτιμους βαθμούς.

Απέμενε πλέον ένας γύρος. Ο Bezzecchi ξεκίνησε τον τελευταίο με διαφορά 3.6 δευτερολέπτων, διατηρώντας ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες του για τον Τίτλο. Ο Marquez κρατούσε πίσω του τον Fernandez με διαφορά μόλις 0.5 δευτερολέπτου, ενώ ο Ogura πλησίαζε τη μάχη για το βάθρο, χωρίς όμως να έχει πλέον αρκετό χρόνο για να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Ο Bezzecchi αξίζει κάθε έπαινο. Μόλις μία ημέρα μετά την πτώση του στο Tissot Sprint του Σαββάτου, ο Ιταλός οδήγησε μπροστά στον Αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς και διασφαλίζοντας ότι η μάχη του πρωταθλήματος θα συνεχιστεί στο Portimao, σε δύο εβδομάδες. Ο Marquez πήρε 20 βαθμούς και έκανε ακόμη ένα βήμα προς τον όγδοο Τίτλο του στο MotoGP, ανεβάζοντας τη διαφορά του στους 60 βαθμούς, με 74 να απομένουν μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Fernandez κατάφερε να διατηρήσει την 3η θέση, χωρίς όμως να μπορέσει να διεκδικήσει τη 2η. Παρά τα δύο σπασμένα δάχτυλα του δεξιού χεριού του, ο αναβάτης της Trackhouse πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αγωνιστική του αξία.

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ

Ο Ai Ogura τερμάτισε μόλις 1.2 δευτερόλεπτα πίσω από τον συναθλητή του, στην 4η θέση, ενώ ο Enea Bastianini ήταν ο κορυφαίος αναβάτης της KTM, κατακτώντας την 5η θέση. 6ος τερμάτισε ο Acosta, ο οποίος σε αρκετές στιγμές έδειξε να αντιμετωπίζει προβλήματα με την πίεση των ελαστικών του.

Στην 7η θέση ολοκλήρωσε τον Αγώνα ο Martin. Μετά το βάθρο του στο Sprint, πρόσθεσε ακόμη εννέα βαθμούς την Κυριακή, πραγματοποιώντας μια πραγματικά εντυπωσιακή προσπάθεια, μόλις δύο εβδομάδες μετά το κάταγμα στον καρπό του στην Αυστραλία. Μπορεί οι βαθμοί που έχασε να είναι πολύτιμοι στη μάχη του Τίτλου, όμως η συγκομιδή του από το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο αποτελεί από μόνη της επιτυχία. Το σημαντικότερο είναι ότι ο #89 εξακολουθεί να έχει μαθηματικές ελπίδες για το πρωτάθλημα.

Ο Di Giannantonio, παρά την εκκίνηση από την πρώτη σειρά, δεν κατάφερε να βρει τον αναμενόμενο ρυθμό και περιορίστηκε στην 8η θέση. Ακολούθησαν οι Zarco και Iker Lecuona, ο οποίος αντικαθιστά τον Alex Marquez στην BK8 Gresini Racing MotoGP, συμπληρώνοντας την πρώτη δεκάδα.

Τους τελευταίους βαθμούς της ημέρας κατέκτησαν οι Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) και Jake Dixon (Honda HRC Castrol), ο οποίος αντικαθιστά τον Joan Mir. Για τον Βρετανό, η 14η θέση σηματοδότησε την πρώτη του βαθμολογούμενη εμφάνιση στο MotoGP. Αντίθετα, οι Diogo Moreira (Pro Honda LCR) και Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν λόγω προβλημάτων.

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: PORTIMAO

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μεταφέρεται πλέον στην Πορτογαλία, όπου τρεις αναβάτες εξακολουθούν να διεκδικούν τον Τίτλο του 2026. Ωστόσο, οι αναβάτες της Aprilia, Martin και Bezzecchi, έχουν πλέον δύσκολο έργο στην απαιτητική πίστα του Portimao. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο τελευταίους Παγκόσμιους Πρωταθλητές, Marquez και Martin, βρίσκεται στους 60 βαθμούς, ενώ ο Bezzecchi απέχει 74 βαθμούς από την κορυφή, όσους ακριβώς απομένουν και μέχρι το τέλος της σεζόν.

Μπαίνουμε πλέον στον προτελευταίο Γύρο του πρωταθλήματος, με τον Marquez και την Ducati να βρίσκονται πολύ κοντά στην κατάκτηση του Τίτλου.

Με απλά λόγια, εάν ο Marquez κερδίσει το Sprint στο Portimao, θα στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP για το 2026 από το Σάββατο 21 Νοεμβρίου. Ραντεβού στην Πορτογαλία!

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