του Δημήτρη Διατσίδη

Από την κατάκτηση του Παγκόσμιου Τίτλου, με μόλις ενάμιση γύρο να απομένει, στην εγκατάλειψη για τον Νο 93 – Η μάχη του Τίτλου του 2026 συνεχίζεται την Κυριακή στο Grand Prix της Πορτογαλίας

Απείχε μόλις ενάμιση γύρος από τη στέψη του Παγκόσμιου Πρωταθλητή MotoGP για το 2026. Ωστόσο, στο MotoGP τίποτα δεν τελειώνει μέχρι να πέσει η καρό σημαία. Η μάχη του Τίτλου, στην οποία παραμένουν πλέον τρεις αναβάτες, θα συνεχιστεί στον κυρίως Αγώνα της Κυριακής στο Grand Prix Πορτογαλίας, καθώς ο Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) είχε πτώση ενώ βρισκόταν στην 3η θέση, η οποία θα του εξασφάλιζε μαθηματικά το πρωτάθλημα, σε ένα συγκλονιστικό Tissot Sprint.

Νικητής αναδείχθηκε ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), ο οποίος για πρώτη φορά φέτος πανηγύρισε τη νίκη του Σαββάτου, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για τον Τίτλο. Μαζί του στο βάθρο ανέβηκαν ο Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP) και ο Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP).

Την ίδια στιγμή, ο Jorge Martin (Aprilia Racing) τερμάτισε στην 5η θέση, μειώνοντας κατά 5 βαθμούς τη διαφορά του από τον Marc Márquez ενόψει του κυρίως Αγώνα. Πλέον, ο αναβάτης με το Νο 89 βρίσκεται 55 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο, ενώ ο Bezzecchi απέχει 62 βαθμούς. Ο Márquez εξακολουθεί να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα, όμως αυτή εξέλιξη επιβεβαίωσε ότι στο MotoGP τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο πριν από τον τερματισμό.

Παράλληλα, ο Αγώνας Sprint έφερε έναν ακόμη λόγο για πανηγυρισμούς στην Aprilia, καθώς η εργοστασιακή ομάδα της κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ομάδων MotoGP 2026. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της επιτυχίας!

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Ο BEZZECCHI ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, Ο RAUL FERNANDEZ ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ

Η ένταση ήταν μεγάλη και οι καιρικές συνθήκες απρόβλεπτες. Με τη βροχή να απειλεί και τον Παγκόσμιο Τίτλο να κρίνεται, το πιο πολυαναμενόμενο Sprint της χρονιάς ξεκίνησε σε στεγνή πίστα. Ο Bezzecchi, από την pole position, διατήρησε την 1η θέση στην εκκίνηση, ενώ ο Marc Márquez έχασε τη 2η θέση από τον Fernandez.

Ο Martin μπήκε ιδιαίτερα επιθετικά στις πρώτες στροφές, προσπαθώντας να κερδίσει πολύτιμες θέσεις. Τελικά παρέμεινε 7ος, πριν προσπεράσει τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) στη Στροφή 1, στον δεύτερο γύρο.

Ο MARC MÁRQUEZ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ

Μπροστά, ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) εντόπισε την ευκαιρία και επιχείρησε να περάσει τον Marc Márquez στη Στροφή 3. Ωστόσο, ο Ισπανός κράτησε τη γραμμή του από την εξωτερική, εξασφαλίζοντας την εσωτερική για την επόμενη Στροφή 4. Έτσι, η 3η θέση παρέμεινε στα χέρια του Márquez.

Στο τέλος του τρίτου γύρου, οι Bezzecchi και Fernandez είχαν ήδη αποκτήσει διαφορά μεγαλύτερη των δύο δευτερολέπτων από τον Marc Márquez, με τον Alex Márquez να ακολουθεί από κοντά τον αδελφό του. Πίσω τους βρίσκονταν διαδοχικά οι Di Giannantonio, Acosta και Martin.

Με αυτή τη σειρά, ο Marc Márquez βρισκόταν σε θέση που του εξασφάλιζε τον Τίτλο, ενώ ο Martin ήταν 7ος. Για να διατηρήσει τις ελπίδες του, ο Martin θα έπρεπε να τερματίσει τουλάχιστον 4ος, εφόσον ο Márquez ολοκλήρωνε τον Αγώνα στην 3η θέση.

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΠΑΓΙΔΑ

Με την έναρξη του έβδομου γύρου, η κατάσταση παρέμενε αμετάβλητη. Ο Alex Márquez δεν επιχειρούσε, όπως ήταν αναμενόμενο, να προσπεράσει τον αδελφό του, ενώ ο Di Giannantonio δεν βρισκόταν αρκετά κοντά για να απειλήσει την Ducati. Αντίθετα, οι Acosta και Martin έδειχναν όλο και πιο ανυπόμονοι.

Στον όγδοο γύρο, ο Acosta επιτέθηκε από την εσωτερική στον Di Giannantonio στη Στροφή 3, με τον Martin να επωφελείται από την εξέλιξη. Οι δύο αναβάτες ανέβηκαν στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα, όμως ο Alex Márquez, που βρισκόταν στην ιδανική για τον Martin 4η θέση, είχε πλέον διαφορά 0.7 δευτερολέπτων.

Με τρεις γύρους να απομένουν, ο Marc Márquez εξακολουθούσε να βρίσκεται άνετα στην 3η θέση, ενώ ο Martin είχε μπροστά του μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή για να μεταφέρει τη μάχη ου Τίτλου τουλάχιστον στον κυρίως Αγώνα.

Όμως, αυτή η ασφαλής 3η θέση δεν κράτησε. Στη Στροφή 7, ο πρωτοπόρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Marc Márquez έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και έπεσε, καθώς η βροχή άρχισε να δυναμώνει σε ορισμένα σημεία της πίστας.

Μόλις ενάμιση γύρος τον χώριζε από την κατάκτηση του όγδοου Παγκόσμιου Τίτλου του στο MotoGP. Όλα έδειχναν υπό έλεγχο, μέχρι τη στιγμή της πτώσης. Μια ακόμη απόδειξη του πόσο απρόβλεπτο και συναρπαστικό μπορεί να γίνει το MotoGP, όπου τίποτα δεν τελειώνει πριν από την καρό σημαία.

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ SPRINT ΚΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ APRILIA

Αυτή ήταν μια ημέρα που η Aprilia θα θυμάται. Η κυριαρχική νίκη του Bezzecchi στο Sprint διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του για τον Τίτλο. Ήταν η πρώτη του νίκη σε Sprint από το Grand Prix της Αυστραλίας το 2025. Ο Raul Fernandez τερμάτισε 2ος, χαρίζοντας στην Aprilia το 1-2, ενώ ο Ισπανός ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο Sprint μετά το Assen.

Μέσα στο χάος των τελευταίων γύρων, ο Alex Márquez κατάφερε να κρατήσει πίσω του τους Acosta, Martin, Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) και Di Giannantonio, κατακτώντας την 3η θέση. Ο Martin, με την 5η θέση, βρίσκεται πλέον 55 βαθμούς πίσω από τον Marc Márquez στη μάχη του πρωταθλήματος.

Ο επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο στη μάχη του Τίτλου. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η Aprilia, με τους Martin και Bezzecchi, παραμένει στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Όσον αφορά τους μαθηματικούς υπολογισμούς, ο Marc Márquez θα στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής το απόγευμα της Κυριακής, εφόσον χάσει λιγότερους από 19 βαθμούς από τον Martin, εκτός εάν δεν καταφέρει να βαθμολογηθεί και ο Bezzecchi κερδίσει τον Αγώνα.

Τους δύο τελευταίους βαθμούς του Sprint, σε έναν Αγώνα 12 γύρων γεμάτο ανατροπές στο Portimão, πήραν οι Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) και Iker Lecuona (Ducati Lenovo Team).

ΟΛΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΩΣ ΑΓΩΝΑ

Marc Márquez, Jorge Martin και Marco Bezzecchi. Τρεις αναβάτες παραμένουν στη διεκδίκηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, με τον όγδοο Τίτλο MotoGP του Marc Márquez να βρίσκεται ακόμη στο επίκεντρο. Ο Αγώνας της Κυριακής στο Grand Prix της Πορτογαλίας αναμένεται συναρπαστικός!

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