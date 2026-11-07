Ο Ιταλός σημείωσε νέο ρεκόρ γύρου στις Δοκιμές του MotoGP, ενώ οι δύο πρωτοπόροι του πρωταθλήματος θα βρεθούν αντιμέτωποι στη μάχη του Σαββάτου.

Ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) κυριάρχησε στις Δοκιμές της Παρασκευής στην Lusail, κατακτώντας την 1η θέση στην κατάταξη ενόψει του Sprint του Σαββάτου. Ο Ιταλός σημείωσε νέο ρεκόρ πίστας με χρόνο 1:50.406, αποκτώντας προβάδισμα σχεδόν ενάμιση δεκάτου του δευτερολέπτου από τον Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα με την αλυσίδα της μοτοσυκλέτας του. Τρίτος ήταν ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), επικεφαλής της προσπάθειας της Aprilia.

Δυνατή εμφάνιση της Aprilia: Ο Bezzecchi μπροστά στο Κατάρ

Ο Bezzecchi μπήκε δυναμικά στη διαδικασία από τον πρώτο γύρο και κατάφερε να βρεθεί αμέσως στις πρώτες θέσεις, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τον χρόνο του στη δεύτερη προσπάθειά του. Θετική ήταν συνολικά η εικόνα της Aprilia, με τον Jorge Martin να επιστρέφει στη δράση μετά την απουσία του από το μεγαλύτερο μέρος του GP Μαλαισίας. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024 κινήθηκε μέσα στη δεκάδα, διεκδικώντας απευθείας πρόκριση στις Κατατακτήριες 2.

Εξίσου ανταγωνιστικοί ήταν οι Ai Ogura και Raul Fernandez της SuperFile Trackhouse MotoGP Team, οι οποίοι βρέθηκαν επίσης προσωρινά στις θέσεις απευθείας πρόκρισης.

Ducati: Πρόβλημα με την αλυσίδα για τον Marc Marquez

Ο Di Giannantonio, ο οποίος είχε ξεκινήσει δυνατά τη διαδικασία, ανέβηκε στην κορυφή με χρόνο 1:51.174, βελτιώνοντας κατά περισσότερο από 1.5 δευτερόλεπτο την επίδοσή του από τις ΕΔ1.

Οι Marc Marquez και Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) βρίσκονταν στην 5η και 6η θέση, όταν ο Ισπανός αντιμετώπισε ένα απρόοπτο. Με λιγότερο από 30 λεπτά να απομένουν, η αλυσίδα της Desmosedici GP26 βγήκε από τη θέση της, αναγκάζοντάς τον να επιστρέψει αργά στα pits. Το πρόβλημα διέκοψε προσωρινά το πρόγραμμά του, χωρίς ωστόσο να τον κρατήσει για μεγάλο διάστημα εκτός πίστας. Ο Marquez επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με 18 λεπτά να απομένουν.

Αντεπίθεση του Marquez και επιστροφή στην κορυφή

Με περίπου 15 λεπτά να απομένουν, ο Marquez πέρασε στην 1η θέση, σημειώνοντας τον πρώτο χρόνο κάτω από το 1:51 του Σαββατοκύριακου, με 1:50.925, παρά την προηγούμενη καθυστέρηση.

Στη συνέχεια βελτίωσαν τις επιδόσεις τους αρκετοί αναβάτες. Ο Bagnaia ανέβηκε στη 2η θέση, ο Fernandez στην 5η, ενώ ο Johann Zarco (Castrol Honda LCR) βρέθηκε 6ος. Στη δεκάδα μπήκαν επίσης οι Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), Luca Marini (Honda HRC Castrol), Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) και Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3).

Αντίθετα, ο Pedro Acosta βρισκόταν μόλις στη 12η θέση, ενώ ο Martin ήταν 16ος και χρειαζόταν έναν γρήγορο γύρο για να εξασφαλίσει την πρόκριση. Ο Ισπανός της Aprilia ανταποκρίθηκε στην πίεση και ανέβηκε τελικά στην 5η θέση.

Τελική επίθεση: Ρεκόρ πίστας και απευθείας πρόκριση για Marquez και Martin

Στα τελευταία λεπτά οι χρόνοι βελτιώνονταν συνεχώς, με τον Di Giannantonio να πραγματοποιεί έναν εξαιρετικό γύρο σε 1:50.406, καταρρίπτοντας το ρεκόρ πίστας της Lusail.

Ο Marquez επιχείρησε μία τελευταία προσπάθεια, αλλά δεν κατάφερε να επιστρέψει στην κορυφή, μένοντας μόλις 0,142 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ιταλό. Ο Bezzecchi διατήρησε την 3η θέση, με τον Bagnaia να ακολουθεί 4ος. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Fernandez, μπροστά από τον Bastianini, τον Martin και τον Zarco. Ο Ogura πραγματοποίησε δυνατή επίθεση στο τέλος και ανέβηκε στην 9η θέση, ενώ ο Binder έκλεισε τη δεκάδα, λίγο περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον ταχύτερο χρόνο.

Για τον Martin, η 7η θέση αποτελεί σημαντική εξέλιξη μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην Sepang και την αναγκαστική αποχώρησή του από το Σάββατο του Αγώνα της Μαλαισίας. Αυτή τη φορά δείχνει ικανός να διεκδικήσει ένα καλό αποτέλεσμα.

Στις Κατατακτήριες 1 ο Acosta – Δύσκολη Παρασκευή για αρκετά μεγάλα ονόματα

Μία από τις σημαντικότερες απουσίες από τις Κατατακτήριες 2 θα είναι ο Pedro Acosta, ο οποίος ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα μόλις στη 14η θέση. Μπροστά του βρέθηκαν ο Aldeguer, στην 11η θέση, ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), που είχε ανέβει στο βάθρο της Lusail το 2025, και ο Luca Marini.

Ο Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα και περιορίστηκε στη 15η θέση, μπροστά από τους Iker Lecuona (BK8 Gresini Racing MotoGP), Diogo Moreira (Pro Honda LCR) και Jake Dixon (Honda HRC Castrol). Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και τον τελευταίο αναβάτη ήταν μικρότερη από δύο δευτερόλεπτα.

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε και πλέον η προσοχή στρέφεται στις Κατατακτήριες και το MotoGP Sprint του Σαββάτου.