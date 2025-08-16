του Δημήτρη Διατσίδη

Ο marc Marquez #93 κατακτά την 1η θέση την Παρασκευή, καθώς οι KTM, Aprilia και Honda εξασφαλίζουν θέσεις στην πρώτη εξάδα του MotoGP

Οι Δοκιμές μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα ανέδειξαν νικητή τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), με τον #93 να σημειώνει χρόνο 1:28.117, αρκετό για να τερματίσει 0.228s μπροστά από τον 2ο ταχύτερο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) στο BWIN Grand Prix της Αυστρίας. Η 3η θέση πήγε στον Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) το απόγευμα της Παρασκευής, καθώς μεγάλα ονόματα έμειναν εκτός των Κατατακτηρίων 2.

ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ

Πρώιμο δράμα για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Jorge Martin (Aprilia Racing), ο οποίος έπεσε στη στροφή 9. Ευτυχώς ο #1 ήταν εντάξει, αλλά η πρώτη του επιλογή, η RS-GP, όχι. Την ίδια ώρα, ο Bagnaia, αντίπαλός του το 2023 και 2024, οδηγούσε μπροστά από τον Luca Marini (Honda HRC Castrol), με τους Marc Marquez και Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) να βρίσκονται άνετα στην πρώτη τετράδα μετά από 30 λεπτά δράσης.

Ο Acosta, έφτασε στην κορυφή πριν εμφανιστούν κόκκινες σημαίες έπειτα από πτώση του Fabio Quartararo στη στροφή 6. Φαινόταν ότι είχε χυθεί κάποιο υγρό από τη μοτοσυκλέτα του Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP), που κάπνιζε και μετά την πτώση της YZR-M1 του Γάλλου στις μπαριέρες, χρειάστηκε καθαρισμός και επανεκκίνηση της διαδικασίας για τα τελευταία 26 λεπτά. Ο Miguel Oliveira, ο ομόσταβλος του Miller, επίσης έπεσε στο ίδιο σημείο με τον Quartararo.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Με 17 λεπτά να απομένουν, ο rookie Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) ανέβηκε στην 1η θέση με χρόνο 1:28.877, πάνω από δύο δέκατα ταχύτερος από τον 2ο. Στη συνέχεια, οι Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) και Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ανέβηκαν στην 1η και 2η αντίστοιχα, λίγο πριν το τέλος της περιόδου.

Ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό απόγευμα Παρασκευής για τη μεγάλη κατηγορία του MotoGP. Ο Acosta επανήλθε στην κορυφή μπροστά από τους Bagnaia και Marc Marquez, με τον Joan Mir (Honda HRC Castrol) στην 4η, μπροστά από τον συναθλητή του Zarco. Με δύο λεπτά να απομένουν, ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) πήγε στην 3η, ρίχνοντας τον Marc Marquez στην 4η – προτού ο τελευταίος ανεβάσει τον πήχη στην Αυστρία.

Ο #93 σημείωσε 1:28.117, που απέχει 4 δέκατα από το απόλυτο ρεκόρ πίστας, δύο δέκατα μπροστά από όλους. Ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) και ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) βελτιώθηκαν στο τέλος, κερδίζοντας είσοδο απευθείας στις Κατατακτήριες 2, καθώς δεν καταγράφηκαν άλλοι χρόνοι στην πρώτη δεκάδα.

Η ΔΕΚΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ο Alex Marquez τερμάτισε τελικά 4ος, μπροστά από τον Fernandez, με τον Mir να περνά απευθείας στις Κατατακτήριες 2 στην 6η. Ο Morbidelli ήταν κάτω από έξι δέκατα πίσω από τον Marquez στην 7η, με τους Zarco, Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Binder να κλείνουν τη δεκάδα, καθώς και οι δύο εργοστασιακές KTM εξασφάλισαν θέσεις στις Κατατακτήριες 2 στον εντός έδρας Αγώνα.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ: ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ & SPRINT ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Μία γεμάτη δράση περίοδος Κατατακτηρίων 1 θα έχει τους Bastianini (βάθρο στο Brno Sprint), Quartararo, Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) και τους δύο εργοστασιακούς αναβάτες της Aprilia Racing – Martin και Marco Bezzecchi – να δίνουν μάχη για τις δύο πρώτες θέσεις στο πρώτο μέρος των Κατατακτηρίων το πρωί του Σαββάτου. Έπειτα, σειρά θα έχει οι Κατατακτήριες 2 και το Tissot Sprint.

Τα αποτελέσματα των Δοκιμών του GP Αυστρίας στον παρακάτω πίνακα:

