Ο Marc Marquez κερδίζει στον δρόμο προς τον Τίτλο στο MotoGP στο Motegi, καθώς αυτός και ο Bezzecchi ανταλλάσσουν ταχύτερους γύρους μέχρι τον τερματισμό.

Αντιμετωπίζοντας συνεχή πίεση από τον Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) στο δεύτερο μισό του Grand Prix, η επική επιστροφή του Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) προς τον Τίτλο πλησιάζει ακόμα πιο κοντά, καθώς ο #93 κατέκτησε τη νίκη σε μια συναρπαστική Κυριακή στο Misano. Αυτό σημαίνει πως πηγαίνουμε στο Ιαπωνικό GP γνωρίζοντας πως ο Marquez μπορεί να στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP αν του πάνε καλά τα αποτελέσματα – και ο μόνος αναβάτης που μπορεί να το αποτρέψει είναι ο 3ος της ημέρας, Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP).

ΔΡΑΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ MARTIN

Πριν καν ξεκινήσει ο Aγώνας MotoGP, η RS-GP του Jorge Martin (Aprilia Racing), παρουσίασε πρόβλημα στον γύρο αναγνώρισης και χρειάστηκε να ξεκινήσει τον γύρο προθέρμανσης από την pit lane. Επέστρεψε στη θέση του στο grid και αναγκάστηκε να εκτίσει δύο ποινές μεγαλύτερου γύρου.

ΟΙ BEZZECCHI ΚΑΙ MARC MARQUEZ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Με την εκκίνηση, ο Bezzecchi κράτησε την 1η θέση, και όπως στο Tissot Sprint, ο Marc Marquez έκανε καταπληκτική εκκίνηση και άρχισε αμέσως να πιέζει τον Bezzecchi από τη 2η θέση, ενώ οι Alex Marquez και Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) βρίσκονταν στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα.

Είχαμε τρεις πρώτες εγκαταλείψεις, με τους Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) και Joan Mir (Honda HRC Castrol) να πέφτουν στη στροφή 4 στον πρώτο γύρο, ενώ ο Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) έπεσε στον τρίτο γύρο στον 3ο τμήμα της πίστας. Στον πέμπτο γύρο, ο Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) εγκατέλειψε επίσης, ενώ ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) άρχισε να γίνεται απειλητικός από την 5η θέση.

Στον έκτο γύρο, οι Bezzecchi, Marc Marquez και Alex Marquez είχαν αποσπαστεί κατά 1.5 δευτερόλεπτο από τον Acosta, ο οποίος είχε περάσει τον Quartararo στη στροφή 8. Όμως λίγους γύρους μετά, η RC16 του Acosta παρουσίασε πρόβλημα – η αλυσίδα του έπεσε στην άσφαλτο προς τη στροφή 8, το ίδιο πρόβλημα που είχε ο συναθλητής του Brad Binder την Παρασκευή.

Στη συνέχεια, ένας ακόμα μεγάλος αναβάτης τέθηκε εκτός. Ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), ενώ βρισκόταν στην 7η θέση, έπεσε στη στροφή 10 και έκλεισε ένα απογοητευτικό Σαββατοκύριακο στο Misano.

ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ BEZZECCHI ΧΑΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΟΝ MARQUEZ

Μπροστά, ο Bezzecchi είχε τον Marc Marquez πολύ κοντά του, με τον Alex Marquez περίπου ένα δευτερόλεπτο πίσω στην 3η θέση στον 10ο γύρο από τους 27. Τότε, ένα λάθος στη στροφή 8 από τον Bezzecchi του κόστισε – βγήκε εκτός γραμμής και ο #93 πέρασε μπροστά στον 12ο γύρο.

Από εκεί και πέρα, ξεκίνησε η μάχη. Στον 17ο γύρο, οι δύο τους ήταν μόλις 0.2s μακριά, με τον Bezzecchi να παραμένει στην ουρά του Marquez και τον Alex Marquez να είναι πλέον 1.1s πίσω. Στον 20ό γύρο, ο Alex Marquez έπεσε στα 2s διαφορά και ήταν ξεκάθαρο πως η μάχη για τη νίκη ήταν ανάμεσα στον Marc Marquez και τον Bezzecchi.

Στον 21ο γύρο, ο Marc Marquez έκανε τον ταχύτερο γύρο του Αγώνα και η διαφορά ανέβηκε στα 0.495s. Ήταν αυτό το καμπανάκι; Ή μήπως το τελειωτικό χτύπημα; Ο Bezzecchi απάντησε στον επόμενο γύρο με λίγο ταχύτερο χρόνο – μόλις 0.010s διαφορά. Ο Ιταλός το πάλευε, αλλά ήταν αρκετό;

Σε αυτό το σημείο, όχι. Η διαφορά του Marquez ανέβηκε στα 0.6s με τέσσερις γύρους να απομένουν, αλλά ο Bezzecchi απάντησε ξανά με τον ταχύτερο γύρο του Αγώνα. Μείωσε κατά 0.3s μέσα σε έναν γύρο. Ο Marquez απάντησε άμεσα με έναν ακόμα ταχύτερο γύρο και άνοιξε τη διαφορά ξανά στα 0.5s.

Έτσι φτάσαμε στον τελευταίο γύρο. Η διαφορά; 0.415s. Ο προτελευταίος γύρος ήταν ο ταχύτερος του Bezzecchi για τον Αγώνα, αλλά δεν φαινόταν να είναι αρκετός. Σε έναν Αγώνα γεμάτο ένταση, ο Marc Marquez άντεξε, ξέχασε το ατύχημα του Sprint και πήρε 25 βαθμούς μπροστά από τον Bezzecchi, ο οποίος έκανε εκπληκτική δουλειά πιέζοντάς τον στο δεύτερο μισό του Αγώνα. Οι δύο τους ήταν σε δικό τους επίπεδο, με τον Alex Marquez να φέρνει στην Gresini ένα σημαντικό βάθρο εντός έδρας, 7.7s πίσω από την κορυφή.

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ MISANO

Ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) νίκησε τον συναθλητή του Fabio Di Giannantonio με τους δύο της VR46 να τερματίζουν στην 4η και 5η θέση, ενώ ο rookie Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) φεύγει από το Misano με μια δυνατή 6η θέση. Ο Luca Marini (Honda HRC Castrol) συνέχισε τη φόρμα του με την 7η θέση εντός έδρας, μπροστά από τους Quartararo, Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP) και Binder, με τον Νοτιοαφρικανό να ολοκληρώνει τη δεκάδα.

Ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) ήταν 11ος, ο Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) πήρε τη 12η θέση μπροστά από τον Martin στην 13η, τον Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing Team) με την V4 YZR-M1 στην 14η και τον Ταϊλανδό Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda LCR) στην 15η.

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα:

