του Δημήτρη Διατσίδη

Άξιζε η αναμονή καθώς το MotoGP Sprint έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Goiania, ενώ οι Κατατακτήριες είχαν το δικό τους δράμα με τον Di Giannantonio μπροστά από τον Bezzecchi στην Βραζιλία

Οι αναβάτες που προκρίθηκαν από τις Κατατακτήριες 1 έκλεψαν την παράσταση, ο Marc Marquez πήρε την 3η θέση και ο Quartararo έκανε «μαγικά» για να προηγηθεί της δεύτερης σειράς

Ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) βγήκε νικητής στις δραματικές Κατατακτήριες 2 στην Βραζιλία, περνώντας από τις Κατατακτήριες 1 για να κατακτήσει την pole position παρά μια πτώση σε γύρο που θα τον έκανε ακόμα πιο γρήγορο. Με χρόνο 1:17.410 εξασφάλισε την pole μπροστά από τον επίσης προερχόμενο από τις Κατατακτήριες 1 Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), ενώ ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) έμεινε 3ος μετά από πτώση στην πρώτη του προσπάθεια. Και δεν ήταν ο μόνος.

Αξίζει ειδική αναφορά και στον 4ο: ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) έκανε έναν εντυπωσιακό γύρο για να κατακτήσει την 4η θέση και να ηγηθεί της δεύτερης σειράς στη δεύτερη πλήρη συμμετοχή της νέας V4 YZR-M1.

Κατατακτήριες 1: Ο Bezzecchi σε αποστολή, ο Diggia στην καταδίωξη

Υπήρξε νωρίς δράμα για τον Luca Marini (Honda HRC Castrol), ο οποίος είχε πτώση στα πρώτα λεπτά – χωρίς τραυματισμό – μετά από επίσης πτώση στις ΕΔ2, δείχνοντας ότι πίεζε στα όρια σε μια νέα πίστα. Ο Bezzecchi, που επίσης είχε πέσει στις ΕΔ2, βρέθηκε υπό πίεση στις Κατατακτήριες 1 αλλά από την αρχή ήταν στην κορυφή των χρόνων.

Αν και βγήκε εκτός πίστας αργότερα στις Κατατακτήριες 1, επέστρεψε και διατήρησε την πρώτη θέση – μάλιστα, ο γύρος του στις Κατατακτήριες 1 ήταν ο ταχύτερος της ημέρας. Ο Di Giannantonio πέρασε μαζί του στις Κατατακτήριες 2, έχοντας ήδη δείξει εξαιρετική ταχύτητα το Σάββατο – και έμελλε να δείξει ακόμη περισσότερη.

Κατατακτήριες 2: Δράμα και μαγεία μαζί

Το δράμα συνεχίστηκε νωρίς στις Κατατακτήριες 2. Πρώτα για τον Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), που έπεσε στη στροφή 9 (χωρίς τραυματισμό), και στη συνέχεια για τον πρωτοπόρο του Πρωταθλήματος Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing). Ο Acosta έτρεξε γρήγορα προς τον δρόμο διαφυγής και βρήκε τον Mika Kallio να τον μεταφέρει πίσω στο paddock με σκούτερ.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο Marc Marquez έπεσε στο ίδιο σημείο. Η «κούρσα» για επιστροφή στα pit ξεκίνησε, με τον Diggia να προηγείται στους χρόνους με διαφορά 0.071 από τον Marc Marquez, ενώ ο Acosta ήταν στην 7η θέση και ο Bagnaia χωρίς χρόνο.

Ο #63 επέστρεψε πρώτος στην πίστα και ανέβηκε τουλάχιστον στην 9η θέση. Ο Bezzecchi απείλησε την πρώτη σειρά και ανέβηκε 2ος, μόλις 0.060 πίσω από τον Diggia, ενώ ο Jorge Martin (Aprilia Racing) ανέβηκε 4ος πριν χάσει λίγο χρόνο στο τέλος του γύρου.

Ο Diggia βελτιώθηκε ελαφρώς, αλλά ακολούθησε νέα πτώση – αυτή τη φορά για τον Martin, που δεν πρόλαβε να επιστρέψει. Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο Diggia έπεσε ενώ είχε πλεονέκτημα πάνω από ένα δέκατο στον γύρο του. Οι κίτρινες σημαίες επηρέασαν και άλλους αναβάτες στα τελευταία λεπτά.

Ένας από αυτούς που πρόλαβαν να ολοκληρώσουν γύρο ήταν ο Quartararo. Ο #20 ήταν ταχύτερος στα δύο πρώτα τμήματα της πίστας και μόλις 0.040 πιο αργός στο τρίτο. Περνώντας τη γραμμή, δεν πήρε την pole, αλλά βρέθηκε μόλις 0.151 πίσω, ανεβαίνοντας 4ος με μια σχεδόν «υπερφυσική» προσπάθεια.

Η pole position παρέμεινε στον Diggia μετά την εντυπωσιακή του πορεία από τις Κατατακτήριες 1. Ο #49 προηγήθηκε του Bezzecchi κατά 0.070, με τον Marc Marquez μόλις 0.011 πίσω να συμπληρώνει την πρώτη σειρά στην επιστροφή του MotoGP στην Βραζιλία. Οι αναβάτες από τις Κατατακτήριες 1 κυριάρχησαν, ενώ ο χρόνος του Bezzecchi στις Κατατακτήριες 1 ήταν ο ταχύτερος συνολικά – με την pole του Diggia μόλις 0.002 πιο αργή.

Αγώνας Sprint

Ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) και ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) πάλεψαν μέχρι τέλους στο Tissot Sprint στην Βραζιλία, με τους δύο να χωρίζονται από μόλις δύο δέκατα στη γραμμή τερματισμού μετά από μια μονομαχία «γάτας και ποντικιού» και έναν αγχωτικό τελευταίο γύρο. Συμπληρώνοντας το βάθρο του Sprint, ήταν ένα συγκινητικό απόγευμα για τον Jorge Martin (Aprilia Racing), καθώς ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024 επέστρεψε στο βάθρο για πρώτη φορά μετά το Solidarity GP του 2024, εντυπωσιάζοντας ξανά καθώς επανέρχεται δυναμικά σε πλήρη φόρμα.

Ο Diggia πήρε την πρωτοπορία μετά από μια δυνατή εκκίνηση από την pole, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εκκίνηση του Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), με τον Γάλλο να ανεβαίνει 3ος και στη συνέχεια να επιτίθεται γρήγορα στον Marc Marquez για τη 2η θέση. Ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) υποχώρησε στην 4η θέση, ενώ πιο πίσω υπήρξε δράμα για τον επιστρέφοντα Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) στην εκκίνηση, καθώς η μοτοσυκλέτα του γλίστρησε και οι υπόλοιποι τον προσπεράσουν. Παρ’ όλα αυτά, η εκκίνηση ήταν καθαρή καθώς το «τρένο» των αναβατών μπήκε στη μάχη.

Μπροστά, ο Diggia είχε προβάδισμα λίγο πάνω από μισό δευτερόλεπτο στην αρχή του 3ου γύρου, με τον Marc Marquez να ανακτά στη συνέχεια τη 2η θέση από τον Quartararo πριν την πρώτη στροφή. Ο Γάλλος άνοιξε ελαφρώς τη γραμμή του, δίνοντας την ευκαιρία στον Bezzecchi να τον περάσει, πριν ο Martin κάνει το ίδιο στην επόμενη ευθεία με την έναρξη του 4ου γύρου.

Στο μεταξύ, στην κορυφή, ο Diggia είχε διαφορά 1.2 δευτερολέπτων. Ο Marc Marquez ήταν 2ος, ο Bezzecchi 3ος και ο Martin 4ος, όμως ο #72 άνοιξε τη γραμμή του στις στροφές 10 και 11, επιτρέποντας στον συναθλητή του #89 να περάσει στην 3η θέση.

Πιο πίσω, ο Quartararo έκλεβε τις εντυπώσεις, κρατώντας πίσω του τον Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) δυναμικά αλλά καθαρά. Ο #20 πίεζε, όπως και ο Marc Marquez που άρχισε να μειώνει τη διαφορά από τον Di Giannantonio στην κορυφή.

Στον 10ο από τους 15 γύρους, ο Ogura πέρασε τον Quartararo, ενώ ο Marc Marquez είχε μειώσει τη διαφορά στο μισό δευτερόλεπτο. Πιο πίσω, η δράση εντεινόταν καθώς ο πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) επιτέθηκε στον Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) για την 8η θέση. Τον πέρασε, ο Pecco απάντησε, και στη συνέχεια ο #63 άρχισε να πλησιάζει τον Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) στην 7η θέση.

Τρεις γύρους πριν το τέλος, ο Marc Marquez έφτασε σε απόσταση επίθεσης στην κορυφή – και δεν άργησε. Δίπλα-δίπλα μετά τη στροφή 12 και έπειτα μπροστά, ο #93 πήρε την πρωτοπορία, με τον αναβάτη με τα κίτρινα να παραμένει πολύ κοντά του. Ο Marc Marquez φάνηκε να ανοίγει μια μικρή διαφορά, όμως στον τελευταίο γύρο ο #49 πλησίαζε συνεχώς.

Ο Diggia έψαξε ευκαιρία στη στροφή 6 χωρίς επιτυχία και αναγκάστηκε να μείνει κολλημένος πίσω από τη κόκκινη μοτοσυκλέτα. Ο Marc Marquez παρέμεινε άψογος – μέχρι την τελευταία στροφή όπου είχε μια μικρή αστάθεια – αλλά τίποτα δεν ήταν αρκετό για να τον εμποδίσει να πάρει την πρώτη του νίκη σε Sprint φέτος. Ο #93 κατακτά το «χρυσό» το Σάββατο, πετυχαίνοντας την 16η του νίκη σε Sprint – ισοφαρίζοντας τον Martin ως τους αναβάτες με τις περισσότερες νίκες Sprint από την εισαγωγή του θεσμού.

Όσο για τον Martin, ο #89 επέστρεψε εντυπωσιακά στο βάθρο. Αφού πέρασε τον συναθλητή του Bezzecchi, εκμεταλλευόμενος ένα μικρό λάθος του #72, κράτησε σταθερό ρυθμό μέχρι τον τερματισμό, ανεβαίνοντας ξανά στο βάθρο για πρώτη φορά μετά το Solidarity Grand Prix του 2024. Ο γύρος αποθεραπείας ήταν γεμάτος συγκίνηση μετά από μια «rollercoaster» πορεία από την κατάκτηση του Πρωταθλήματος. Είναι επίσης το πρώτο του βάθρο με την Aprilia Racing.

Ο Bezzecchi τερμάτισε 4ος και διατηρεί τη 2η θέση στη βαθμολογία, δύο βαθμούς πίσω από τον Acosta, καθώς ο #37 τερμάτισε ένατος στο Sprint της Βραζιλίας. Ο Ogura πήρε την 5η θέση με άλλη μια εντυπωσιακή εμφάνιση, ενώ ακριβώς πίσω του βρέθηκε ο Quartararo με εξαιρετική προσπάθεια, κρατώντας την 6η θέση και επιβεβαιώνοντας το δυναμικό του ξεκίνημα.

Ο Alex Marquez τερμάτισε 7ος μπροστά από τον Bagnaia, με τον Acosta να παίρνει τον τελευταίο βαθμό. Εκτός βαθμών αλλά μέσα στη δεκάδα, ο Diogo Moreira (Pro Honda LCR) κατέκτησε τη 10η θέση με μια εξαιρετική εμφάνιση μπροστά στο κοινό της πατρίδας του.

Τώρα υπάρχει χρόνος, καθώς το MotoGP ετοιμάζεται για το πρώτο Grand Prix στην Βραζιλία μετά από περισσότερα από 20 χρόνια!

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: