του Δημήτρη Διατσίδη

Η Aprilia γράφει ιστορία και κάνει το 1-2 στο MotoGP στην Βραζιλία, καθώς το #49 παίρνει την εκδίκησή του την Κυριακή από τον εν ενεργεία Πρωταθλητή.

Ιστορία γράφτηκε! Το MotoGP επέστρεψε στην Βραζιλία και ο Marco Bezzecchi επέστρεψε στην κορυφή, καθώς ο αναβάτης της Aprilia Racing πέτυχε μια εντυπωσιακή τέταρτη συνεχόμενη νίκη σε Grand Prix στην Βραζιλία, και την πρώτη στην ιστορία της Aprilia. Για να ολοκληρωθούν τα μεγάλα νέα για το εργοστάσιο του Noale, ο συναθλητής του, Jorge Martin, πήρε τη 2η θέση, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική επιστροφή του στο βάθρο το Σάββατο. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), ο οποίος νίκησε τον Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) στη ρεβάνς τους μετά τη μάχη του Sprint, με το #49 να παίρνει εκδίκηση με στυλ.

Μετά από μια πιο αδύναμη εκκίνηση το Σάββατο, ο Bezzecchi έκανε την τέλεια εκκίνηση την Κυριακή και πήρε την πρωτοπορία, με τον Di Giannantonio να μένει στη 2η θέση από την pole και τον Marc Marquez να κρατά την 3η. Ο Martin ήταν 4ος, ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο στην εκκίνηση έκανε ο Pedro Acosta, που ανέβηκε από την 9η θέση στην 5η.

Στον 2ο γύρο, ο Marc Marquez πέρασε στη 2η θέση και λίγο αργότερα ο Acosta βρήκε τρόπο να περάσει τον Martin. Στην κορυφή όμως, ο Bezzecchi πίεζε δυνατά, αυξάνοντας σταδιακά τη διαφορά.

Στον 6ο γύρο, ήρθε μια μεγάλη κίνηση από τον Di Giannantonio – ένα τολμηρό προσπέρασμα με επιπτώσεις και πέρα από τη δική του θέση. Το #49 μπήκε επιθετικά στην εσωτερική του Marc Marquez και και οι δύο άνοιξαν τη γραμμή τους – δίνοντας την ευκαιρία στον Martin να τους περάσει. Η Aprilia ανέβηκε έτσι στη 2η θέση, περίπου 2 δευτερόλεπτα πίσω από τον συναθλητή του. Ο Diggia παρέμεινε τελικά στη θέση του, αλλά με διαφορετικό αναβάτη μπροστά, ενώ ο Marc Marquez έπεσε στην 4η θέση.

Η μάχη στο γκρουπ πίσω γινόταν όλο και πιο έντονη. Ο Alex Marquez πέρασε τον Acosta για την 5η θέση, και μετά τη μέση του Αγώνα ο Ai Ogura μπήκε κι αυτός στη μάχη.

Μπροστά, ο Bezzecchi κρατούσε τον ρυθμό, ενώ ο Martin μείωσε ελαφρώς τη διαφορά πριν σταθεροποιηθεί στη 2η θέση. Η μάχη για την 3η θέση όμως άναψε ξανά – σαν επανάληψη του Sprint.

Με πέντε γύρους να απομένουν, ο Marc Marquez επιτέθηκε στην εσωτερική του Diggia στη Στροφή 6 – δυναμικά αλλά καθαρά – και το #93 πέρασε 3ος. Ωστόσο, η πίεση παρέμεινε και στον επόμενο γύρο, βγαίνοντας από τη Στροφή 11, ο Marc Marquez άνοιξε πολύ τη γραμμή του και το #49 εκμεταλλεύτηκε το κενό. Η μάχη συνεχίστηκε, αλλά στη δεύτερη αυτή μονομαχία, ο #93 δεν είχε απάντηση.

Ο Bezzecchi πέρασε τη γραμμή του τερματισμού παίρνοντας μια εντυπωσιακή τέταρτη συνεχόμενη νίκη σε Grand Prix και μαζί την πρωτοπορία στο Πρωτάθλημα. Είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ή η Aprilia πετυχαίνουν τέσσερις συνεχόμενες νίκες – ενώ η Aprilia προηγείται και στους κατασκευαστές. Ο Martin συμπλήρωσε το συναισθηματικό του βάθρο του Σαββάτου με 2η θέση την Κυριακή, κάνοντας το 1-2 για την Aprilia τόσο στον Αγώνα όσο και στη βαθμολογία των αναβατών.

Ο Di Giannantonio κράτησε τη γλυκιά του εκδίκηση την Κυριακή, παίρνοντας την 3η θέση και το πρώτο του βάθρο σε Grand Prix για τη χρονιά, με τον Marc Marquez να μένει 4ος. Ο Ogura πέρασε τον Alex Marquez και τον κράτησε πίσω του, ενώ ο Acosta περιορίστηκε στην 7η θέση, πέφτοντας έτσι στην 3η θέση του πρωταθλήματος. Ο Fermin Aldeguer τερμάτισε 8ος στην επιστροφή του, μπροστά από τον Johann Zarco και τον Raul Fernandez στη 10η θέση. Ο Francesco Bagnaia εγκατέλειψε μετά από πτώση, όπως και ο Joan Mir.

Ένα ακόμη απίστευτο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο γεμάτο ανατροπές αφήνει τη μάχη του τίτλου με νέα δεδομένα – με το 1-2 της Aprilia να μας οδηγεί στο Texas για το Red Bull Grand Prix of the United States. Μείνετε συντονισμένοι για τη συνέχεια το επόμενο Σαββατοκύριακο!

Ρεκόρ προσέλευσης 148,384 θεατών καλωσορίζει την επιστροφή του MotoGP στην Βραζιλία.

