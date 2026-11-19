του Δημήτρη Διατσίδη

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP μεταφέρεται στην Πορτογαλία, για το 21ο Grand Prix που θα φιλοξενήσει η χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Algarve GP του 2021. Η πρώτη διοργάνωση με την ονομασία Grand Prix Πορτογαλίας πραγματοποιήθηκε το 2000 στην πίστα του Estoril. Είχαν προηγηθεί δύο Αγώνες με την ίδια ονομασία στην Ισπανία, στην Jarama το 1987 και στην Jerez το 1988.

Το Estoril φιλοξένησε τον Αγώνα κάθε χρόνο έως το 2012. Το MotoGP επέστρεψε στην Πορτογαλία το 2020, αυτή τη φορά στην πίστα Autodromo Internacional do Algarve, στο Portimão. Πρόκειται για την 29η διαφορετική πίστα που έχει φιλοξενήσει Αγώνα MotoGP στη σύγχρονη εποχή, ενώ η φετινή διοργάνωση θα είναι η όγδοη στην πορτογαλική διαδρομή.

Σημαντικά στοιχεία για το Portimão

· Ο Marc Márquez προηγείται με 60 βαθμούς του Jorge Martin και με 74 του Marco Bezzecchi στη βαθμολογία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP. Έτσι, έχει την επόμενη ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά τον Τίτλο, ακόμη και στον Αγώνα Sprint της Πορτογαλίας.

· Η Ducati προηγείται της Aprilia με οκτώ βαθμούς στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, έχοντας περάσει μπροστά από την Κυριακή του Αγώνα στην Sepang.

· Οι Fabio Quartararo και Francesco Bagnaia, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί στο συγκεκριμένο Grand Prix, έχουν από δύο νίκες στο Portimão, τις περισσότερες από κάθε άλλον αναβάτη. Στους επτά Αγώνες MotoGP που έχουν διεξαχθεί εκεί έχουν επικρατήσει πέντε διαφορετικοί αναβάτες, εκπροσωπώντας τέσσερις κατασκευαστές.

· Το 2025, ο Marco Bezzecchi κατέκτησε την pole position και τη νίκη, μπροστά από τους Alex Marquez και Pedro Acosta, μένοντας στην πρωτοπορία σε όλους τους γύρους. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Aprilia στο MotoGP στο Portimão. Στον Αγώνα Sprint, επικράτησε ο Alex Marquez, με 2ο τον Acosta και 3ο τον Bezzecchi.

Νικητές MotoGP στο Portimão – Ενεργοί αναβάτες

· Fabio Quartararo: 2 νίκες (2021/1, 2022)

· Francesco Bagnaia: 2 νίκες (2021/2, 2023)

· Jorge Martin: 1 νίκη (2024)

· Marco Bezzecchi: 1 νίκη (2025)

Νικητές Sprint στο Portimão

· Francesco Bagnaia: 1 νίκη (2023)

· Maverick Viñales: 1 νίκη (2024)

· Alex Marquez: 1 νίκη (2025)

Επιδόσεις κατασκευαστών στο Portimão

Η Ducati μετρά τρεις νίκες σε Grand Prix, με τους Francesco Bagnaia (2021/2 και 2023) και Jorge Martin (2024), καθώς και δύο νίκες σε Sprint, με τους Bagnaia (2023) και Alex Marquez (2025). Την ίδια χρονιά, ο Alex Marquez τερμάτισε 2ος στον κυρίως Αγώνα, έχοντας προηγουμένως κερδίσει το Sprint.

Η Yamaha κατέκτησε τα Grand Prix του 2021 και του 2022 με τον Fabio Quartararo, ο οποίος το 2021 ξεκίνησε από την pole position. Το 2025 ο Γάλλος τερμάτισε 4ος στο Sprint και 6ος στον Αγώνα της Κυριακής.

Η KTM κέρδισε το Grand Prix της Πορτογαλίας το 2020 με τον Miguel Oliveira, ο οποίος είχε ξεκινήσει από την pole position. Ο Pedro Acosta έχει δύο τρίτες θέσεις στο Portimão, το 2024 και το 2025, ενώ στον Αγώνα Sprint του 2025 τερμάτισε 2ος.

Η Aprilia πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο MotoGP στο Portimão το 2025, με τον Marco Bezzecchi, ο οποίος ξεκίνησε από την pole position και παρέμεινε επικεφαλής σε όλους τους γύρους. Ο Maverick Viñales είχε κερδίσει το Sprint του 2024, ενώ το 2023 είχε τερματίσει 2ος στο Grand Prix.

Η καλύτερη επίδοση της Honda σε κυρίως Αγώνα MotoGP στο Portimão είναι η 4η θέση, την οποία πέτυχε ο Alex Marquez στο GP Algarve του 2021. Η Honda είναι ο μοναδικός από τους σημερινούς κατασκευαστές που δεν έχει καταφέρει να ανέβει στο βάθρο του Grand Prix στη συγκεκριμένη πίστα. Ο Marc Marquez είχε πάντως κατακτήσει την pole position το 2023 και είχε τερματίσει 3ος στο Sprint. Το 2025, ο Johann Zarco ολοκλήρωσε τον Αγώνα στην 9η θέση.

Συνολικά 12 αναβάτες από το φετινό μόνιμο grid έχουν ανέβει στο βάθρο του MotoGP στο Portimão:

Bagnaia (3 φορές), Acosta (2), Bezzecchi (2), Miller (2), Mir (2), Quartararo (2), Alex Marquez (1), Bastianini (1), Martin (1), Morbidelli (1), Viñales (1) και Zarco (1).

Έξι αναβάτες έχουν κατακτήσει την pole position στην πίστα: Bagnaia, Bastianini, Bezzecchi, Marc Marquez, Quartararo και Zarco, με μία pole position ο καθένας.

Τι μπορεί να συμβεί στο Grand Prix της Πορτογαλίας

100: Ο Jorge Martin και ο Marco Bezzecchi αναμένεται να πραγματοποιήσουν στο πορτογαλικό Grand Prix την 100ή συμμετοχή τους σε Αγώνα MotoGP.

42: Εάν ο Jorge Martin τερματίσει στο βάθρο την Κυριακή, θα ισοφαρίσει τον θρύλο του MotoGP Loris Capirossi, με 42 παρουσίες στις τρεις πρώτες θέσεις.

23: Σε περίπτωση νίκης του Marc Marquez, το Portimão θα γίνει η 23η διαφορετική πίστα στην οποία έχει επικρατήσει σε Αγώνα MotoGP. Με αυτόν τον τρόπο θα ισοφαρίσει τον Valentino Rossi, ο οποίος έχει επίσης κερδίσει σε 23 διαφορετικές πίστες της κατηγορίας, και θα βρεθεί μία πίσω από το ρεκόρ του Mick Doohan, με 24.

Μια νίκη θα είναι επίσης η πρώτη του Marc Marquez στο Portimão. Πρόκειται για μία από τις τρεις πίστες του ημερολογίου του 2026 όπου δεν έχει κερδίσει ακόμη, μαζί με τις Mandalika και Goiânia. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να ανέβει ούτε στο βάθρο του κυρίως Αγώνα στην πορτογαλική πίστα.

Στατιστικά πριν από το Repsol Grand Prix της Πορτογαλίας

9: Οκτώ διαφορετικοί αναβάτες έχουν κερδίσει Grand Prix MotoGP μέσα στο 2026: Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, Ai Ogura, Raul Fernandez και Pedro Acosta. Εάν υπάρξει νέος νικητής στην Πορτογαλία, θα ισοφαριστεί το ρεκόρ των εννέα διαφορετικών νικητών σε μία σεζόν, το οποίο σημειώθηκε το 2016 και ισοφαρίστηκε το 2020.

8: Στους επτά Αγώνες MotoGP που έχουν πραγματοποιηθεί στο Portimão έχουν κατακτήσει την pole position επτά διαφορετικοί αναβάτες. Εάν την pole position κατακτήσει κάποιος διαφορετικός από τους Fabio Quartararo, Johann Zarco, Marc Marquez, Enea Bastianini και Marco Bezzecchi, τότε θα έχουν υπάρξει οκτώ διαφορετικοί polemen σε οκτώ Αγώνες στην πίστα.

5: Πέντε αναβάτες έχουν την ευκαιρία να πετύχουν την πρώτη τους νίκη σε Grand Prix MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για τον Luca Marini, τον rookie Diogo Moreira και τους αναβάτες που συμμετέχουν ως αντικαταστάτες, Iker Lecuona, Jake Dixon και Augusto Fernandez.

1: Οι αναβάτες της Honda έχουν την ευκαιρία να χαρίσουν στον κατασκευαστή το πρώτο του βάθρο σε Grand Prix MotoGP στο Portimão. Η πορτογαλική πίστα είναι μία από τις τρεις του ημερολογίου του 2026 όπου η Honda δεν έχει ανέβει ακόμη στο βάθρο του κυρίως Αγώνα, μαζί με τις Mandalika και Balaton Park.