του Δημήτρη Διατσίδη

Όπως είναι γνωστό ο ήδη Παγκόσμιος Πρωταθλητής του MotoGP 2025, ο Marc Marquez δεν θα αγωνιστεί ούτε στους δύο τελευταίους Αγώνες της χρονιάς, λόγω της αποθεραπείας από τον τραυματισμό του στην Ινδονησία και την επέμβαση που ακολούθησε στην Ισπανία, στον ώμο του.

Έτσι ο Nicolò Bulega που τελείωσε τη σεζόν των WorldSBK και θα είναι δοκιμαστής της Ducati MotoGP το 2026, θα αντικαταστήσει τον Marc Márquez στους δύο τελευταίους Γύρους της σεζόν MotoGP 2025. Ο δευτεραθλητής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος SBK – που δοκίμασε την Desmosedici GP σε Δοκιμές στην Jerez de la Frontera – θα κάνει το ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία με την Desmosedici GP.

Στο Πορτογαλικό GP, που είναι προγραμματισμένο για την επόμενη εβδομάδα στο Portimao (7-9 Νοεμβρίου), ο Nicolò Bulega θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο MotoGP με την Ducati Lenovo Team. Ο αναβάτης της Aruba.it-Racing Ducati, Παγκόσμιος Πρωταθλητής Supersport το 2023, δευτεραθλητής του πρωταθλήματος παραγωγής 2024/25 και Δοκιμαστής MotoGP για το εργοστάσιο του Borgo Panigale, θα αντικαταστήσει τον Marc Márquez.

Στο Portimao, ο Nicolò, ο οποίος δοκίμασε για πρώτη φορά την Desmosedici GP χθες στην πίστα Circuito de Jerez – Angel Nieto, θα γιορτάσει τον σημαντικό σταθμό του 100ού Αγώνα του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (50 Αγώνες στην Moto3 και 49 στην Moto2) με αυτό το σημαντικό επίτευγμα.

Nicolò Bulega (Ducati Lenovo Team #11)

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να τελειώσω μια σεζόν σαν αυτή με μια έκπληξη της τελευταίας στιγμής. Το να κάνω το ντεμπούτο μου στο MotoGP είναι το όνειρο κάθε παιδιού που θέλει να γίνει αναβάτης. Επιπλέον, το να μπορέσω να οδηγήσω τη μοτοσυκλέτα της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας ομάδας για τους δύο τελευταίους Αγώνες του 2025 κάνει τα πράγματα ακόμα πιο συναρπαστικά. Θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα, δεν έχω προσδοκίες. Θα πάρω αυτή την εμπειρία ήρεμα, ειδικά επειδή μέχρι τώρα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω την Desmosedici GP μόνο στην Jerez. Παρ’ όλα αυτά, έχω σίγουρα πολύ μεγάλο κίνητρο να τα πάω καλά και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Ευχαριστώ την Ducati και την Ducati Corse για την εμπιστοσύνη τους, τον Claudio, τον Gigi, τον Mauro, τον Davide, τον Stefano και τον Serafino που μου έδειξαν την πλήρη υποστήριξή τους, καθώς και την ομάδα Aruba.it Racing, με την οποία ολοκληρώσαμε μια σεζόν ως πρωταγωνιστές».

Luigi Dall’Igna (Γενικός Διευθυντής της Ducati Corse)

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω τον Nicolò να εργάζεται με την Desmosedici GP. Ο Nicolò είναι μέλος της οικογένειας Ducati Corse από το 2022, όταν θελήσαμε να τον δούμε πάνω στη μοτοσυκλέτα Supersport. Πιστέψαμε σε αυτόν και μας το ανταπέδωσε με δύο σεζόν ως απόλυτος πρωταγωνιστής στο Superbike, όπου πλησίασε στον Τίτλο και έγινε σημείο αναφοράς για εμάς ως αναβάτης. Επιπλέον, για την επόμενη χρονιά ανακοινώσαμε τη συμμετοχή του, μαζί με τον Michele Pirro, στην ανάπτυξη της Desmosedici GP με τα νέα ελαστικά και η ευκαιρία να αγωνιστεί στους δύο τελευταίους Αγώνες είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει αυτόν τον νέο ρόλο ως Δοκιμαστής αναβάτης. Θα είναι σίγουρα απαιτητικό, αλλά ελπίζω να απολαύσει αυτή την εμπειρία. Για έναν νέο αναβάτη, το ντεμπούτο στην κορυφαία κατηγορία του αθλήματός μας είναι μια τεράστια ικανοποίηση».

Nicolò Bulega

Γεννημένος το 1999 στο Montecchio Emilia, ο Nicolò ξεκίνησε να αγωνίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το 2011 ήταν Πρωταθλητής Ιταλίας και Ευρώπης στην κατηγορία MiniGP Junior 50. Το 2012 έγινε πρωταθλητής PreGP 125 και την επόμενη χρονιά κατέκτησε το Πρωτάθλημα PreGP 250. Το 2014 συμμετείχε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, όπου θριάμβευσε την επόμενη χρονιά. Έκανε το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto3 το 2015 ως έκτακτη συμμετοχή wildcard. Το 2016 αγωνίστηκε στην Moto3: ως rookie, πέτυχε μία pole position και δύο βάθρα. Το 2019 μετακινήθηκε στην Moto2, κατηγορία στην οποία αγωνίστηκε μέχρι το τέλος του 2021.

Το 2022 άφησε το paddock του MotoGP για να ενταχθεί στην Ducati. Συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Supersport με την ομάδα Aruba, ανεβάζοντας την Panigale στο βάθρο. Το 2023 ήταν μια χρονιά που θα θυμάται: έγινε Παγκόσμιος Πρωταθλητής Supersport με 10 pole positions και 16 νίκες. Αυτό το επίτευγμα του έδωσε την ευκαιρία να κάνει το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike το 2024: ως rookie, τερμάτισε 2ος στη συνολική κατάταξη — ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα που επανέλαβε το 2025.