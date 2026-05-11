του Δημήτρη Διατσίδη

Ο #89 κάλυψε τη διαφορά και πέρασε τον συναθλητή και αντίπαλό του στη μάχη του Τίτλου, ενώ ο Ogura κατέκτησε το πρώτο του βάθρο στο MotoGP χαρίζοντας στην Aprilia ένα ιστορικό τριπλό βάθρο στο Le Mans.

Όλο το αίμα, ο ιδρώτας και τα δάκρυα. Οι τραυματισμοί του 2025. Η αβεβαιότητα για το αν θα επέστρεφε ποτέ ξανά στην κορυφή. Τώρα όμως, τα κατάφερε. Ο Jorge Martin (Aprilia Racing), για πρώτη φορά μετά το Grand Prix της Ινδονησίας το 2024, πήρε τη νίκη την Κυριακή στο Le Mans με μια απίστευτα εντυπωσιακή εμφάνιση, όπου ο #89 κάλυψε τη διαφορά και προσπέρασε τον συναθλητή του Marco Bezzecchi στους τελευταίους γύρους. Ήταν μια αξέχαστη μέρα για την Aprilia, καθώς όχι μόνο κατέκτησε τις δύο πρώτες θέσεις του βάθρου χάρη στους δύο πρωτοπόρους του πρωταθλήματος, αλλά και ο Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) έκανε ακόμη μία μαγική αντεπίθεση σε Grand Prix για να ανέβει για πρώτη φορά στο βάθρο του MotoGP. Αυτό ήταν το πρώτο απόλυτο βάθρο στην ιστορία της Aprilia στο MotoGP, αλλά και το πρώτο βάθρο για Ιάπωνα αναβάτη από το 2012.

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Ο Bezzecchi έκανε την καλύτερη εκκίνηση από την πρώτη σειρά και φτάνοντας στη Στροφή 3 είχε ήδη περάσει μπροστά. Προς μεγάλη χαρά των Γάλλων φιλάθλων, ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) ανέβηκε νωρίς στη 2η θέση, ενώ αυτός και ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) ακούμπησαν μεταξύ τους βγαίνοντας από τη Στροφή 4. Ο Bagnaia έχασε έδαφος από την pole position και έπεσε στην 4η θέση, ενώ ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) έκανε πολύ καλύτερη εκκίνηση σε σχέση με το Sprint του Σαββάτου και ανέβηκε 5ος.

Στον 2ο γύρο, ο νικητής του Ισπανικού GP Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), έπεσε ενώ βρισκόταν στην πρώτη δεκάδα, την ώρα που ο Acosta επιτέθηκε στον Quartararo. Η προσπέραση ολοκληρώθηκε στη Στροφή 11 και στη συνέχεια ο Acosta έβαλε στόχο τον Bezzecchi. Στον 5ο γύρο, ο Pecco πέρασε και αυτός τον Γάλλο και τον έριξε στην 4η θέση, ενώ στον ίδιο γύρο σημείωσε και τον ταχύτερο γύρο του Αγώνα – 0.2 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον πρωτοπόρο Bezzecchi.

Ο MARTIN ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΡΥΘΜΟ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ

Στον επόμενο γύρο, έγινε ξεκάθαρο πως ο Pecco είχε περισσότερο ρυθμό από τον Acosta. Και πράγματι, ο #63 πέρασε τον αναβάτη της KTM και ανέβηκε 2ος. Η διαφορά από τον Bezzecchi; 0.9 δευτερόλεπτα. Πιο πίσω, είχε σχηματιστεί ένα γκρουπ αναβατών, με τον Di Giannantonio και τον νικητή του Tissot Sprint Martin να περνούν μπροστά από τον Quartararo. Οι Ogura και Joan Mir (Honda HRC Castrol) ακολουθούσαν, όμως το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν στη μάχη Martin εναντίον Di Giannantonio στον 9ο γύρο. Μετά από αρκετές προσπάθειες στις Στροφές 3 και 6, ο Martin ολοκλήρωσε το προσπέρασμα στη Στροφή 7. Ωστόσο, αυτή η μάχη άφησε το δεύτερο γκρουπ περισσότερο από 1.5 δευτερόλεπτο πίσω από την πρώτη τριάδα.

Ο Αγώνας είχε λίγο ηρεμία πλησιάζοντας το μέσο της διαδρομής, αλλά όσα συνέβαιναν μπροστά παρέμεναν συναρπαστικά. Ο Bezzecchi είχε προβάδισμα 0.6 δευτερολέπτων από τον Pecco, ενώ ο Acosta παρέμενε 3ος. Ο ρυθμός του Martin ήταν αντίστοιχος των πρωτοπόρων, αλλά ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024 βρισκόταν 1.6 δευτερόλεπτο πίσω – το θετικό όμως για τον #89 ήταν ότι είχε αποκτήσει διαφορά 1.1 δευτερολέπτου από τον Di Giannantonio.

ΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ BAGNAIA

Τότε ήρθε η ανατροπή. Ο Bagnaia, που έδειχνε άνετος στη 2η θέση, έχασε το μπροστινό στη Στροφή 3 στον 16ο από τους 27 γύρους. Ένα καταστροφικό τέλος σε ένα πολλά υποσχόμενο Σαββατοκύριακο για τον Pecco. Ευτυχώς, ο Ιταλός ήταν καλά στην υγεία του. Ο Martin που ήταν 3ος μετά το λάθος του Pecco, μπήκε δυνατά στη μάχη της νίκης και στον 18ο γύρο πέρασε τον Acosta.

Ο MARTIN ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ BEZZECCHI, Ο OGURA ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΡΟ

Τώρα ήταν Aprilia εναντίον Aprilia. Πρώτος εναντίον δεύτερου στη βαθμολογία. Ο Martin βρισκόταν 1.5 δευτερόλεπτο πίσω από τον Bezzecchi, αλλά ενώ τα βλέμματα στράφηκαν στον Mir που επιτέθηκε στον Quartararo στη Στροφή 3, η διαφορά μειώθηκε κατά μισό δευτερόλεπτο. Στον 20ό γύρο, ο Bezzecchi προηγούνταν του Martin κατά ένα δευτερόλεπτο, με τον Acosta 0.7 δευτερόλεπτα πίσω στην 3η θέση.

Στην αρχή του επόμενου γύρου, η διαφορά έπεσε στα 0.8 δευτερόλεπτα. Ο Martin πλησίαζε συνεχώς τον συναθλητή του, ενώ ακόμη ένας αναβάτης της Aprilia έκανε επίθεση: ο Ogura. Ο Di Giannantonio έπεσε 5ος στον 21ο γύρο, ενώ λίγο νωρίτερα ο Mir, αφού είχε ανέβει 6ος, είχε πτώση στη Στροφή 11.

Μπροστά ξανά, και πίσω στον Ogura. Ο Ιάπωνας ήταν μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος από τον Bezzecchi στον 21ο γύρο και το βάθρο του Acosta βρισκόταν πλέον σε σοβαρό κίνδυνο. Στον 23ο γύρο, στη Στροφή 3, ο Ogura έκανε το 1-2-3 για την Aprilia.

Θα μπορούσε τώρα ο #79 να μπει και στη μάχη της νίκης; Αν ο Martin εμπλεκόταν σε μάχη με τον Bezzecchi, τότε ίσως να είχε ευκαιρία. Και τέσσερις γύρους πριν το τέλος, ο Martin είχε ήδη κολλήσει πίσω από τον συναθλητή του, γράφοντας 1:31.2 έναντι 1:31.4 του Bezzecchi.

Ο Bezzecchi βρισκόταν υπό πίεση και τελικά λύγισε. Με τρεις γύρους να απομένουν, ο Martin έκανε την κίνησή του. Τι προσπέρασμα ήταν αυτό! Στη Στροφή 3, αργά στα φρένα και η δουλειά ολοκληρώθηκε. Ο Martin πέρασε μπροστά για πρώτη φορά και ο Bezzecchi δεν έδειχνε να έχει απάντηση. Καμία αντεπίθεση δεν ήρθε, με τον Martin να ανοίγει διαφορά 0.7 δευτερολέπτων.

Από τη μάχη για τη νίκη, ο Bezzecchi βρέθηκε τώρα να παλεύει για τη 2η θέση. Ο Ogura είχε πλησιάσει στα 0.7 δευτερόλεπτα από την εργοστασιακή RS-GP και στη συνέχεια στα 0.5 καθώς ξεκινούσε ο τελευταίος γύρος.

0.6 δευτερόλεπτα χώριζαν τους Martin και Bezzecchi, οπότε ένας καθαρός τελευταίος γύρος θα χάριζε στον Martin την επιστροφή στην κορυφή. Και αυτό ακριβώς έγινε. Για πρώτη φορά μετά το Grand Prix της Ινδονησίας το 2024, ο Jorge Martin πανηγύρισε ξανά από το υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Ο Bezzecchi άντεξε την πίεση του Ogura και πήρε 20 πολύτιμους βαθμούς, αλλά είδε το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα να μειώνεται στον έναν μόλις βαθμό μετά το μικρό «χτύπημα» από τον συναθλητή του.

Και φυσικά, στην 3η θέση, ο Ogura κατέκτησε το πρώτο του βάθρο στο MotoGP και έγινε ο πρώτος Ιάπωνας αναβάτης στο βάθρο από το 2012. Ήταν θέμα χρόνου – και τελικά ήρθε. Τι μέρα για την Aprilia.

ΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΒΑΘΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Ένα προσπέρασμα στην προτελευταία στροφή του τελευταίου γύρου χάρισε στον Di Giannantonio την 4η θέση μπροστά από τον Acosta, με τον αναβάτη της KTM να συμβιβάζεται τελικά με την 5η θέση. Το εξαιρετικό Σαββατοκύριακο του Quartararo ολοκληρώθηκε με μια πολύ καλή 6η θέση στην πατρίδα του και, παρότι οι έκτες θέσεις δεν είναι τα αποτελέσματα που κυνηγά ο Γάλλος, ο El Diablo θα είναι ικανοποιημένος δεδομένων των συνθηκών.

Η 7η θέση πήγε στον Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), με τους Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team), Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Luca Marini (Honda HRC Castrol) να συμπληρώνουν τη δεκάδα στο Le Mans.

Η Κυριακή του Johann Zarco (Castrol Honda LCR) στον εντός έδρας Αγώνα δεν εξελίχθηκε όπως ήθελε, αφού ο Fernandez τον ανάγκασε να ανοίξει τη γραμμή του στον πρώτο γύρο, αφήνοντας τον περσινό νικητή εκτός δεκάδας. Τελικά ο Zarco τερμάτισε 11ος, ενώ οι Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP), Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP), Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) και Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) πήραν τους τελευταίους διαθέσιμους βαθμούς στην Γαλλία.

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

