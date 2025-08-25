του Δημήτρη Διατσίδη

Ο #93 πετυχαίνει άλλο ένα «διπλό» στο MotoGP, ενώ KTM και Aprilia πανηγυρίζουν βάθρο στην Ουγγαρία καθώς ο Martin κατακτά την καλύτερη φετινή του θέση με την 4η θέση.

Έπρεπε να παλέψει για αυτό στο πρώτο μισό του Grand Prix, αλλά στο τέλος, ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) κατάφερε να πάρει την έβδομη συνεχόμενη νίκη του, συνεχίζοντας το εκπληκτικό του αήττητο σερί για το 2025 στο Michelin Grand Prix της Ουγγαρίας. Η διαφορά του νικητή #93 ήταν 4.3 δευτερόλεπτα από τον 2ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), ενώ ο πρώτος επικεφαλής του Αγώνα Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) κατέκτησε την 3η πίσω από τους πρωταγωνιστές της Ducati και KTM.

Ο DIGGIA ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ – ΕΠΑΦΗ BEZZECCHI ΚΑΙ MARQUEZ

Πριν καν ξεκινήσει ο Αγώνας, ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) αναγκάστηκε να ξεκινήσει από τα pit λόγω τεχνικού προβλήματος. Έτσι, ο 3ος της εκκίνησης και 2ος νικητής του Sprint βγήκε εκτός μάχης για τη νίκη.

Το δράμα ξεκίνησε από τον πρώτο γύρο, καθώς Marquez και Bezzecchi είχαν επαφή στη στροφή 2, μετά από άνοιγμα της γραμής του Ισπανού στην πρώτη στροφή. Ο Bezzecchi προηγήθηκε, μπροστά από τον συμπατριώτη του Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), με τον Marquez στην 3η θέση. Έπειτα, ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) έπεσε στη στροφή 12 από την 4η θέση, ενώ και ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) έπεσε στον πρώτο γύρο. Ο #73 ξαναμπήκε στον Αγώνα αλλά ήταν 19ος, οκτώ δευτερόλεπτα πίσω από τον Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP), τελευταίο του grid.

MARQUEZ ΚΑΙ BEZZECCHI ΑΝΑΒΟΥΝ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗΝ BALATON

Ο Αγώνας σταθεροποιήθηκε για λίγο. Ο Bezzecchi προηγήθηκε με 0.8s διαφορά από τον Morbidelli στο τέλος του τρίτου γύρου, με τον Marquez 0.2s πίσω από την VR46 Ducati. Ο Acosta έκανε επίσης καλό ξεκίνημα και ο #37 ήταν στην 4η, 0.8s πίσω από τον Marquez.

Δύο ακόμη αναβάτες έπεσαν νωρίς: ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) και ο Joan Mir (Honda HRC Castrol) έπεσαν ξεχωριστά στην στροφή 5. Ο Bezzecchi εν τω μεταξύ απομακρυνόταν. Ο Marquez όμως πέρασε τον Morbidelli στη στροφή 9 και ανέβηκε στη 2η θέση, με τη διαφορά να είναι 0.7s στο τέλος του 5ου γύρου.

Με καθαρό δρόμο μπροστά του, ο Marquez σημείωσε συνεχόμενους ταχύτερους γύρους και έκλεισε τη διαφορά. Ο Acosta, που ήταν 1.5s πίσω, πέρασε τον Morbidelli και βρέθηκε στην 3η θέση. Στον 8ο γύρο, ο Marquez επιχείρησε επίθεση στη στροφή 1, χωρίς επιτυχία – το ίδιο και στη στροφή 5. Τελικά, στον 11ο γύρο, ο Marquez πέρασε με επιτυχία στη στροφή 1. Σημείωσε γύρο 1:38.343, ενώ ο Bezzecchi ήταν στο 1:39 και η διαφορά άνοιξε στο 1.1s.

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ – Ο ACOSTA ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ

Η διαφορά μεγάλωσε στα 1.4s και το πρόβλημα του Bezzecchi τώρα ήταν ο Acosta. Ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) έπεσε στη στροφή 1 ενώ πίεζε τον Morbidelli για την 5η θέση, προωθώντας τον Jorge Martin (Aprilia Racing), που ανέβαινε με ταχύτητα, στην 5η θέση.

Η αλλαγή για την 2η θέση ήρθε στον 16ο γύρο. Ο Bezzecchi βγήκε λίγο εκτός γραμμής στη στροφή 15, έχασε την ταχύτητα στην ευθεία και ο Acosta, δυνατός στο φρενάρισμα, πέρασε. Η διαφορά από τον Marquez ήταν πλέον 2.7s.

Ο Marquez διατήρησε τον έλεγχο στην κορυφή, σημειώνοντας γύρο 1:37.843, ενώ ο Acosta ήταν στο 1:38.258 – το τελειωτικό χτύπημα. Ο Acosta ήταν 2.2s μπροστά από τον Bezzecchi, ενώ ο Martin, ο Πρωταθλητής του 2024, πέρασε τον Morbidelli και ήταν πλέον 2.6s πίσω από τον συναθλητή του Bezzecchi.

Ο MARQUEZ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ ΣΤΗΝ BALATON

Στο τέλος, ο Marquez ήταν απλά ασταμάτητος. Αυτή είναι η 22η διαφορετική πίστα MotoGP στην οποία κερδίζει ο #93 και το σερί του για τον έβδομο τίτλο MotoGP συνεχίζεται ακάθεκτο. Επτά συνεχόμενα διπλά, προβάδισμα 175 βαθμών και ένα ακόμη σχεδόν τέλειο Σαββατοκύριακο.

Ο Acosta μπορεί να μετανιώνει για τα προβλήματα στις κατατακτήριες, αλλά η 2η θέση είναι το δεύτερο βάθρο του στους τρεις τελευταίους Αγώνες. Ο Bezzecchi συνεχίζει την εξαιρετική του φόρμα – τέσσερα βάθρα στους πέντε τελευταίους Αγώνες και κυνηγά τον Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) για την 3η θέση στο πρωτάθλημα, καθώς ο #63 είχε δύσκολο Αγώνα.

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Μπράβο στον Martin για την 4η – το καλύτερο αποτέλεσμα του με Aprilia και το έκανε από την 16η θέση της εκκίνησης! Μεγάλη ώθηση για τον ίδιο και την ομάδα του. Το ίδιο ισχύει και για τον Luca Marini (Honda HRC Castrol), που τερμάτισε μπροστά από τον Morbidelli, ο οποίος τιμωρήθηκε με μία θέση πιο πίσω επειδή έκοψε στη στροφή 9. Έτσι, η Honda πήρε δύο θέσεις στην πεντάδα στην Balaton.

Ο Morbidelli τερμάτισε 6ος, με τους Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) και Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3) να χαρίζουν τρεις θέσεις στις πρώτες 7 στην KTM. Ο τελευταίος έδωσε σκληρή μάχη με τον Bagnaia και μετά από ένα λάθος στον τελευταίο γύρο, ο #63 έχασε θέση από τον #44 και πήρε την 9η θέση στην Ουγγαρία.

Ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) ολοκλήρωσε τη δεκάδα, παρότι έπρεπε να εκτελέσει ποινή μεγαλύτερου γύρου για λάθος στο Sprint. Στην 11η θέση ήταν ο Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team), 12ος ο Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP), ενώ οι Rins, Alex Marquez και Di Giannantonio συμπλήρωσαν τη δεκαπεντάδα – μία Κυριακή που σίγουρα θέλουν να ξεχάσουν οι δύο τελευταίοι.

Επόμενος σταθμός: επιστροφή σε γνώριμο και οικείο έδαφος. Τι μας επιφυλάσσει η Βαρκελώνη; Θα μάθουμε σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα:

MotoGP_Race-3