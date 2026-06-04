Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP φτάνει στη νεότερη πίστα του Πρωταθλήματος, στο Balaton Park της Ουγγαρίας. για τον 7ο Γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026. Η πίστα βρίσκεται στις όχθες της ομώνυμης λίμνης και οι θεατές του MotoGP χρειάζεται να κάνουν μόνο 100 χλμ. από την πρωτεύουσα, την πανέμορφη Βουδαπέστη, αν δεν βρουν κατάλυμα στις πόλεις και τα χωριά γύρω από τη λίμνη.
To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
09:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3
10:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2
11:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP
14:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3
15:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2
15:55 Δοκιμές MotoGP
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
09:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3
10:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2
11:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP
11:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP
13:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3
14:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2
15:45 Tissot Sprint MotoGP
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ
10:35 Ζέσταμα MotoGP
11:45 Αγώνας Moto3
13:00 Αγώνας Moto2
14:30 Αγώνας MotoGP