Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP φτάνει στη νεότερη πίστα του Πρωταθλήματος, στο Balaton Park της Ουγγαρίας. για τον 7ο Γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026. Η πίστα βρίσκεται στις όχθες της ομώνυμης λίμνης και οι θεατές του MotoGP χρειάζεται να κάνουν μόνο 100 χλμ. από την πρωτεύουσα, την πανέμορφη Βουδαπέστη, αν δεν βρουν κατάλυμα στις πόλεις και τα χωριά γύρω από τη λίμνη.

To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ

09:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3

10:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2

11:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP

14:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3

15:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2

15:55 Δοκιμές MotoGP

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ

09:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3

10:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2

11:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP

11:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP

13:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3

14:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2

15:45 Tissot Sprint MotoGP

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ

10:35 Ζέσταμα MotoGP

11:45 Αγώνας Moto3

13:00 Αγώνας Moto2

14:30 Αγώνας MotoGP