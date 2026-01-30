του Δημήτρη Διατσίδη

Η πιθανολογούμενη μετακίνηση του Quartararo από την Yamaha στην Honda σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη κίνηση στην αγορά αναβατών του MotoGP για το 2027, σύμφωνα με το Motorsport.com! Έτσι η Honda θα προλάβει στο μεταγραφικό παζάρι του 2027 την Ducati που θέλει να κλείσει τον Marc Marquez πριν το ξεκίνημα της αγωνιστικής χρονιάς;

Αν είναι αλήθεια αυτό που έμαθε το Motorsport.com, η εργοστασιακή ομάδα MotoGP της Honda έχει έρθει σε συμφωνία με τον Fabio Quartararo για τις επόμενες δύο σεζόν!

Ο 26χρονος Γάλλος θα αποχωρήσει από την Yamaha, έχοντας συμφωνήσει με την Honda HRC για τα έτη 2027 και 2028, βάζοντας τέλος στη συνεργασία του με τον Ιάπωνα κατασκευαστή, ο οποίος του έδωσε το ντεμπούτο του στο MotoGP το 2019 – μια κίνηση που τότε θεωρήθηκε ευρέως απροσδόκητη.

Ο Quartararo είναι ο πιο πρόσφατος Παγκόσμιος Πρωταθλητής για την εταιρεία του Iwata, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο το 2021, πριν η Yamaha μπει σε μια καθοδική πορεία, η οποία, έπειτα από μια μακρά περίοδο πιέσεων, οδηγεί τελικά στην αποχώρησή του.

Πέρα από εκείνο το Πρωτάθλημα, ο «El Diablo» έχει μέχρι σήμερα πετύχει 11 νίκες, 32 βάθρα και 21 pole positions με τα χρώματα της Yamaha, ενόψει της τελευταίας του σεζόν με την Ιαπωνική εταιρεία το 2026. Όπως συμβαίνει με όλους τους αναβάτες που αλλάζουν ομάδα πριν από την εισαγωγή των νέων τεχνικών κανονισμών το 2027, η επερχόμενη χρονιά θα είναι μεταβατική. Μένει να φανεί σε ποιον βαθμό η Yamaha θα εμπλέξει τον Quartararo στην εξέλιξη του πρωτοτύπου που θα παρουσιαστεί με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο ορίζεται κυρίως από τη μετάβαση σε τετρακύλινδρο κινητήρα 850 κ.εκ.

Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική λόγω των προεκτάσεών της, αν και τα σημάδια που έδειχναν προς ένα πιθανό τέλος της συνεργασίας είχαν αρχίσει να πληθαίνουν εδώ και καιρό. Όταν ανανέωσε για τελευταία φορά το συμβόλαιό του τον Απρίλιο του 2024, ο αναβάτης από τη Νίκαια το είχε χαρακτηρίσει «πράξη πίστης», εμπιστευόμενος ότι το δυναμικό της Yamaha – στηριγμένο σε αυξημένες επενδύσεις στο project του MotoGP – θα οδηγούσε τελικά σε μια M1 ικανή να του επιτρέψει να παλέψει απέναντι στην καλύτερη μοτοσυκλέτα του grid, την Ducati. Σίγουρα σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξαν και τα 24 εκατομμύρια € που πήρε για αυτά τα δύο χρόνια…

Η Yamaha τίμησε τη δέσμευσή της σε οικονομικό και οργανωτικό επίπεδο, όμως η βελτίωση των επιδόσεων δεν ήταν αρκετά πειστική στα μάτια του Quartararo, με αποτέλεσμα η υπομονή του να εξαντληθεί.

Η απογοήτευσή του συνέπεσε επίσης με αλλαγή στη διοικητική δομή της ομάδας. Η αποχώρηση του Lin Jarvis στο τέλος του 2024 και η αντικατάστασή του από τον Paolo Pavesio έφεραν μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις με τους αναβάτες, κάτι που δεν βοήθησε ιδιαίτερα την κατάσταση για τον #20.

«Δεν μιλάω πολύ με τον Paolo. Οι άνθρωποι που με ενδιαφέρουν είναι αυτοί στο γκαράζ. Μιλάω περισσότερο με τους μηχανικούς παρά μαζί του», είχε δηλώσει ο Γάλλος στο Motorsport.com στην Αυστραλία προς το τέλος του 2025.

Μόλις η Honda ανακοινώσει επίσημα την άφιξη του Quartararo, το ενδιαφέρον θα στραφεί στο ποιος θα είναι ο teammate του. Τα συμβόλαια των νυν εργοστασιακών αναβατών της Honda, Joan Mir και Luca Marini, λήγουν επίσης στο τέλος του 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες του Motorsport.com, η Honda θέλει να αξιολογήσει διάφορους παράγοντες πριν πάρει απόφαση για τη δεύτερη RC214V.

Από τη μία πλευρά, επιθυμεί να εκτιμήσει το επίπεδο κινήτρου του Mir, ενώ από την άλλη ο Marini έχει δουλέψει πολύ αποτελεσματικά τη σχέση του με την Ιαπωνική πλευρά της Honda, η οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή στις αποφάσεις. Παράλληλα με τους Mir και Marini, τα ονόματα των Pedro Acosta και Jorge Martin έχουν επίσης ακουστεί έντονα τους τελευταίους μήνες.

Ο αναβάτης από τη Μαδρίτη επιχείρησε να αποχωρήσει από την Aprilia στα μέσα του 2025, έπειτα από επαφές με την Honda, η οποία ήταν διατεθειμένη να τον εντάξει στο δυναμικό της ήδη από το 2026. Ωστόσο, η άρνηση της Aprilia και η παρέμβαση της ανώτατης διοίκησης του Πρωταθλήματος τελικά ανέτρεψαν τη στρατηγική του Παγκόσμιου Πρωταθλητή του 2024, ο οποίος δεν αποκλείεται να φύγει τελικά από την Aprilia το 2027 για να πάρει τη θέση του Quartararo στην Yamaha, τη στιγμή που οι φήμες λένε ότι ο Acosta οδεύει προς την Ducati!

Μάλιστα μετά το ρεπορτάζ του Motorsport.com o Tom Maubant επιβεβαίωσε ότι έχεουν προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Honda, αλλά είπε ότι ακόμη δεν έχει μπει κάποια υπογραφή! Είναι ζήτημα ωρών ή ημερών να προχωρήσουν και οι υπογραφές και οι επίσημες ανακοινώσεις; …Μάλλον